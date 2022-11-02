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海鮮丼限時半價！日本橋海鮮丼辻半開新店 亮點一次看

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
日本橋海鮮丼辻半以海鮮丼為招牌餐點。圖／日本橋海鮮丼辻半提供
日本橋海鮮丼辻半以海鮮丼為招牌餐點。圖／日本橋海鮮丼辻半提供

來自日本的「日本橋海鮮丼辻半」，即將於11月3日於遠東Sogo台北復興館打造全新概念店。除了提供招牌的海鮮丼之外，店內更打造「全產區生蠔吧Oyster Bar」，提供每日空運來台的日本全產區帶殼生蠔，還有歐子豪特選Sake Pairing與日式調酒，以及下午餐期輕食。為慶祝新店開幕，首3日前20名用餐者，還可享「特上套餐半價優惠」。

即將開幕的日本橋海鮮丼辻半SOGO復興店，由京都建築美學設計大師安原三郎操刀設計，以書道「真、行、草」等日式美學概念，打造出料亭般低調靜謐的空間。全新打造的「生蠔海鮮吧Oyster Bar」，精選日本全產區生蠔，每日空運進貨，讓民眾在台也可以品嚐到來自日本的帶殼生蠔。點購6顆以上生蠔，即附贈是拉差辣醬、薑醋汁、蘋果醋、金桔晶凍等4款主廚特製醬汁，增添風味變化。

隨著新店開幕，招牌海鮮珠寶盒也新增3款加購升級方案，除了當令現流生魚片佐堅果胡麻醬之餘，也可選擇新鮮生蠔、日本馬糞海膽亦或是帝王蟹，為前菜注入不一樣的享受。14:00～17:00期間，還有精選海鮮組成的季節海鮮盛合登場，讓消費者一次可品嚐到波士頓龍蝦、智利帝王蟹等精選食材。12月上旬Sogo復興店還會推出全新5道特製下午餐期輕食系列，包括波士頓龍蝦堡、軟殼蟹酪梨溫沙拉、橄欖魚子海鮮溫沙拉佐堅果胡麻醬，以及金箔松露鰤魚義式刺身、花蛤巧達濃湯。

本次日本橋海鮮丼辻半Sogo復興店也特別攜手歐子豪，於店內規劃提供12款日本各地酒造的酒款。歐子豪由日本政府受封為「酒武士」殊榮，並擁有「日本SSI日本酒唎酒師資格」，同時也以Sake Pairing為主題，為店內調製6款日式調酒，帶來更道地的日式體驗。

為慶祝概念店開幕，11月3日至11月5日期間，前20名用餐者，即可享「特上」海鮮珠寶盒套餐半價優惠，原價1,480元，優惠價740元。11月3日至11月6日，現場還會發放限量1,000份「祈福開運紀念御守」，活動期間掃描御守後方QRCode加入會員者，可獲得「主廚特製料理」電子兌換券。11月3日至11月6日來店內用餐，還會發送日式精美小禮，每日限量30份。

日本橋海鮮丼辻半SOGO復興店將於11月3日正式開幕。圖／日本橋海鮮丼辻半提供
日本橋海鮮丼辻半SOGO復興店將於11月3日正式開幕。圖／日本橋海鮮丼辻半提供
SOGO復興店打造「全產區生蠔吧Oyster Bar」，提供每日空運來台的日本全產區帶殼生蠔。圖／日本橋海鮮丼辻半提供
SOGO復興店打造「全產區生蠔吧Oyster Bar」，提供每日空運來台的日本全產區帶殼生蠔。圖／日本橋海鮮丼辻半提供
SOGO復興店未來也將提供下午餐期輕食系列。圖／日本橋海鮮丼辻半提供
SOGO復興店未來也將提供下午餐期輕食系列。圖／日本橋海鮮丼辻半提供

日本 海鮮

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