雙11必Buy攻略！momo購物網「10大話題專櫃美妝」一次看

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台灣累積銷量NO.1的乳霜王「SHISEIDO資生堂國際櫃百優乳霜大＋小直降組」，內含75ml及50ml各一入，最高單日狂賣1,500組，momo購物網獨家66折起，11月7日至11月13日活動價4,236元。

一瓶難求且被譽為神仙水的SK-II青春露，是SK-II熱銷超過35年的超級明星產品。「SK-II青春寵愛雙11限定組」買青春露230ml即霸氣送120ml，即日起至11月14日活動價5,500元。

韓國專櫃熱銷的「Sulwhasoo雪花秀潤燥養膚精華－白瓷限定版」，momo購物網獨家販售90ml加大容量版，可作為洗臉後的關鍵第一步，質地輕盈好吸收。即日起至11月6日活動價3,580元（加贈潤燥養膚精華60ml）；11月7日至11月13日活動價3,492元（加贈頂級保養5件組）。

momo購物網獨家限定「ORIGINS品木宣言青春無敵靈芝雙水組」，可一次擁有400ml升級版靈芝水，即日起至11月6日活動價2,500元。

濕敷界人氣口碑爆品「Kiehl’s 契爾氏金盞花囤到發瘋組」，momo購物網獨家買金盞花化妝水500ml送280ml，11月7日至11月11日活動價2,205元。

momo購物網獨家「L’Occitane歐舒丹人氣乳油木手霜組」，買150ml再送30ml，蘊含20%乳油木果油，輕盈乳霜質地超豐潤，配經典寶寶奶香揉合伊蘭伊蘭、茉莉的淡雅花香調，是居家外出兩用的隨身必備品，即日起至11月22日活動價1,111元。

受到眾多香民們推薦的「Aesop悟香水／熾香水／馬拉喀什馥郁香水」，是竄升年度香水TOP1的文青必敗百搭香，全系列皆為療癒系的木質花香調，搭配淡雅辛香料，底蘊層次豐富且無性別限制，簡約質感瓶身設計更讓討論度激升，momo購物網雙11限量下殺67折，即日起至11月13日活動價2,611元。