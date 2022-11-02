快訊

遭爆交往已婚男…高虹安批惡意指控名譽受損 要告周玉蔻

武漢居民收「靜默5天」訊息連夜逃離 深夜車龍堵塞畫面曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

潮流選品店CLOT、 INVINCIBLE跨界改造經典鞋履成話題！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
CLOT則和Converse宣佈以貓熊為題，打造全新CLOT x Converse Panda Pack鞋款，傳播自然生態保育意識。圖／CLOT提供
CLOT則和Converse宣佈以貓熊為題，打造全新CLOT x Converse Panda Pack鞋款，傳播自然生態保育意識。圖／CLOT提供

潮流選品店INVINCIBLE®在推出與NEW BALANCE、N.HOOLYWOOD三方聯名系列，引起關注之後，再呈現第二波慶祝15周年的M2002R鞋款。而CLOT則和Converse宣佈以貓熊為題，打造全新CLOT x Converse Panda Pack鞋款，傳播自然生態保育意識。

有記憶點的創新設計，是INVINCIBLE®不變的初衷，因此品牌經營者Jimmy表示，每一次構思如何創作，盡可能的保持NEW BALANCE原有的特色，即使在外觀上做了改變，也希望呈現出大家一眼就能喜歡、有記憶點的作品。因此聯名鞋款，保留純色設計基礎，藍色調的概念源自於先前合作的款式，鞋面採用一貫的異材質拼接手法，搭配不同的皮革以及反光素材呈現層次感。鞋底同樣搭載N-ERGY高回饋減震科技具有較強的緩衝性能和彈性。而最值得關注的莫過於特別運用了GORE-TEX的網布，強化防水塗層讓鞋款在日常生活中更添加機能性和實用性。

INVINCIBLE®推出與NEW BALANCE、N.HOOLYWOOD三方聯名系列，引起關注之後，再呈現第二波慶祝15周年的M2002R鞋款。圖／INVINCIBLE提供
INVINCIBLE®推出與NEW BALANCE、N.HOOLYWOOD三方聯名系列，引起關注之後，再呈現第二波慶祝15周年的M2002R鞋款。圖／INVINCIBLE提供

而剛曝光就引起討論的CLOT x Converse Chuck 70 Hi鞋，內外兩側分別採用白色的天然和人造皮毛製成，再配上黑色絨毛All-Star鞋章及毛圈布鞋舌，詮釋貓熊的招牌色調及軟嫩質感。內襯部份就採用針織材質，後跟位置再添有拉鍊設計，提升舒適性。 除此之外，半透明的白色鞋底與印有貓熊掌印的黑色外底，更是為整體造型添增可愛氣息。另外，CLOT x Converse Jack Purcell Ox鞋，亦擁有相同的材質拼搭及掌印鞋底設計，這系列每對鞋款更都附上黑色與白色鞋帶，及印貓熊的特別鞋盒，更添意義。

CLOT x Converse Chuck 70 Hi鞋3,980元。圖 / CLOT提供
CLOT x Converse Chuck 70 Hi鞋3,980元。圖 / CLOT提供

INVINCIBLE®與NEW BALANCE、N.HOOLYWOOD三方聯名系列M2002RXH鞋，6,680元。圖／INVINCIBLE提供
INVINCIBLE®與NEW BALANCE、N.HOOLYWOOD三方聯名系列M2002RXH鞋，6,680元。圖／INVINCIBLE提供

貓熊

延伸閱讀

9歲「圓仔」單身 動物園：盼貓熊專家能注意到

貓熊「團團」病況惡化 動物園公布大陸專家探視影片

港澳台僑大學生 賞成都貓熊

貓熊團團腦部惡性腫瘤機率高 將採舒緩照顧

相關新聞

海鮮丼限時半價！日本橋海鮮丼辻半開新店 亮點一次看

來自日本的「日本橋海鮮丼辻半」，即將於11月3日於遠東Sogo台北復興館打造全新概念店。除了提供招牌的海鮮丼之外，店內更...

雙11必Buy攻略！momo購物網「10大話題專櫃美妝」一次看

在顏值經濟看漲的時代，專櫃美妝是雙11廝殺的選購重點之一，momo購物網特別盤點雙11必Buy的10大話題專櫃美妝商品清...

潮流選品店CLOT、 INVINCIBLE跨界改造經典鞋履成話題！

潮流選品店INVINCIBLE®在推出與NEW BALANCE、N.HOOLYWOOD三方聯名系列，引起關注之後，再呈現第二波慶祝15周年的M2002R鞋款。而CLOT則和Converse宣佈以貓熊為題，打造全新CLOT x Converse Panda Pack鞋款，傳播自然生態保育意識。

量販搶攻雙11商機 家樂福PS5同捆包限時搶標 愛買量販線上購全站5折起

迎接雙11年度購物大檔，今年大家都提前開跑拉長戰線搶攻商機，近年量販通路也加入戰局，不只線上購物推優惠，實體門市也同步推...

蝦皮購物「11.11最強購物節」11月11日限定優惠5折起

蝦皮購物「11.11最強購物節」開跑一周買氣熱烈，目前0元起全站免運券的領取次數已突破300萬，暖身期間整體訂單量較平日...

可口可樂XBLEACH千年血戰篇 魂•境Soul Blast熱血上市

「可口可樂」於全球推出「Coca-Cola®Creations」創意平台後，每推出限定商品必在全球引起高度討論及關注。首...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。