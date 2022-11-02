潮流選品店CLOT、 INVINCIBLE跨界改造經典鞋履成話題！

潮流選品店INVINCIBLE®在推出與NEW BALANCE、N.HOOLYWOOD三方聯名系列，引起關注之後，再呈現第二波慶祝15周年的M2002R鞋款。而CLOT則和Converse宣佈以貓熊為題，打造全新CLOT x Converse Panda Pack鞋款，傳播自然生態保育意識。

有記憶點的創新設計，是INVINCIBLE®不變的初衷，因此品牌經營者Jimmy表示，每一次構思如何創作，盡可能的保持NEW BALANCE原有的特色，即使在外觀上做了改變，也希望呈現出大家一眼就能喜歡、有記憶點的作品。因此聯名鞋款，保留純色設計基礎，藍色調的概念源自於先前合作的款式，鞋面採用一貫的異材質拼接手法，搭配不同的皮革以及反光素材呈現層次感。鞋底同樣搭載N-ERGY高回饋減震科技具有較強的緩衝性能和彈性。而最值得關注的莫過於特別運用了GORE-TEX的網布，強化防水塗層讓鞋款在日常生活中更添加機能性和實用性。

INVINCIBLE®推出與NEW BALANCE、N.HOOLYWOOD三方聯名系列，引起關注之後，再呈現第二波慶祝15周年的M2002R鞋款。圖／INVINCIBLE提供

而剛曝光就引起討論的CLOT x Converse Chuck 70 Hi鞋，內外兩側分別採用白色的天然和人造皮毛製成，再配上黑色絨毛All-Star鞋章及毛圈布鞋舌，詮釋貓熊的招牌色調及軟嫩質感。內襯部份就採用針織材質，後跟位置再添有拉鍊設計，提升舒適性。 除此之外，半透明的白色鞋底與印有貓熊掌印的黑色外底，更是為整體造型添增可愛氣息。另外，CLOT x Converse Jack Purcell Ox鞋，亦擁有相同的材質拼搭及掌印鞋底設計，這系列每對鞋款更都附上黑色與白色鞋帶，及印貓熊的特別鞋盒，更添意義。

CLOT x Converse Chuck 70 Hi鞋3,980元。圖 / CLOT提供