量販搶攻雙11商機 家樂福PS5同捆包限時搶標 愛買量販線上購全站5折起

迎接雙11年度購物大檔，今年大家都提前開跑拉長戰線搶攻商機，近年量販通路也加入戰局，不只線上購物推優惠，實體門市也同步推出折扣同慶。

家樂福今年提前一口氣推出5波限時超殺大優惠，第一波即日起至11月8日於家樂福線上購物祭出20大品牌雙11超殺折扣回饋，主打日用品、家電、家具，包含舒潔滿千折百、飛利浦最高折8千、好自在5折起、幫寶適最高折600元再送進口積木組、3M舒眠最高折2千、BRITA送保溫瓶、特福鍋具與廚電限量特賣、RICHHOME家具全館6折起、萬國通路享8.5折、KZM露營系列贈20倍紅利送。

第2波緊接著從11月9日起至11月13日，連續5日近百件獨享雙11限定特殺品，包括洗衣膠囊、除濕機、微波爐等，且每天11～14時更推出限量好物3折起，包括PS5地平線同捆組贈《戰神：諸神黃昏》一般版，特價21,070元；雷姬掃拖地機器人特價8,888元再加贈60,000點紅利點數，連續5天都有超殺折扣要你拼手速。

第3波家樂福線上購物再加碼，11月9日至11月22日開通家樂福App錢包，即有機會獲得1,111元錢包儲值金等大獎；第4波則掀起雙11最高潮，家樂福全台量販分店於11月9日至11月11日限時3天推家電雙11狂歡購，指定限量名牌家電、3C商品最低下殺7.5折起。第5波則是11月9日至11月22日於家樂福全台量販分店會員專屬指定商品紅利點數11倍送，指定生活寢具用品買1送1，最低下殺3.4折起。而為提前歡慶FIFA世界足球賽，雙11當天量販店單筆消費滿1,000元、超市單筆消費滿400元就可獲得足球造型筆筒1組，數量有限送完為止。

另外，愛買量販也加入雙11戰局，實體通路推出「免比價、不限量」民生夯品驚爆價、為期14天的日本商品展和「美麗女人保養特輯」換季內外在保養商品滿額享優惠；線上購物則是全站瘋殺5折起，領券再享8.8折，還有極鮮的秋季大閘蟹、日本空運葡萄下殺3.1折起，讓民眾線上買或到實體通路買都享優惠。

愛買量販全台15家門市即日起至11月15日一連14天推出雙11購物節優惠，推出137款民生夯品不限量超殺驚爆價，同步推出「哈日瘋」日本展引進500款日本空運生鮮、糖餅、藥妝、個人清潔、家庭清潔等商品，最低4.9折起。即日起至11月29日推出的「美麗女人保養特輯」專刊，還有超過千款臉部保養品、洗卸用品、身體潤膚乳、面膜、衛生棉、保健食品齊推優惠，最低3.3折起，活動期間消費滿額再享折扣，個人清潔保養及生理用品系列商品單筆滿688元送100元，保健/護理指定商品單筆滿888元現折50元。

另外，愛買線上購物蝦皮商城平台也祭出暖身慶，即日起至11月10日全站瘋殺5折起，最熱門的飲料、衛生紙、尿布等箱購商品最低折扣5折且直接免運，暖身慶活動期間消費達指定門檻輸入指定優惠代碼最高享8.8折優惠，消費滿999元輸入優惠代碼「AMARTREGYN」現折100元，消費滿3,000元輸入「AMARTTS7LB」現折350元，再同享商品特價與滿額現折雙重優惠。