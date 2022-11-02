蝦皮購物「11.11最強購物節」11月11日限定優惠5折起

蝦皮購物「11.11最強購物節」開跑一周買氣熱烈，目前0元起全站免運券的領取次數已突破300萬，暖身期間整體訂單量較平日提升近兩成，其中又以生活日用品、美妝保健、美食飲品為熱銷排行榜；隨著濕冷秋冬來臨，雙11檔期間也觀察到「除濕機」、「外套」、「雨傘雨衣」等關鍵字躍升前10名。

近兩年疫情推動電商更快速地融入到民眾的生活，而用戶期望電商不只是消費平台，更要具有互動性、娛樂性，蝦皮購物在直播業務年年投入資源，蝦皮購物品牌行銷部長廖君凰表示，過去幾年蝦皮購物積極優化整體平台，提升直播的精彩內容，亦提供直播培訓課程，協助賣家增進直播技巧，加強用戶對於直播、平台的黏著度。今年蝦皮雙11看準電商直播趨勢，利用直播即時互動的特性，結合商品、明星等組合，拉近與消費者的距離，暖身就已看到顯著的買氣成長，更加看好雙11當天的熱度，目標蝦皮直播買氣有望相較平日提升5倍。

雙11作為年度購物盛宴，蝦皮購務除了6張全站0元起免運券、商城85折及87折等優惠外，11月11日更準備了3大優惠回饋用戶，美妝保養、居家生活、3C家電等3大熱搜品類、超過百大品牌旗艦店下殺5折起，再攜手鼎王、無老鍋、漢來美食集團等連鎖餐廳以及台北君悅酒店、國泰商旅等高級住宿，推出食宿券最低5折優惠；蝦皮店到店、漢堡王、全家便利商店也祭出點心飲料優惠最低7元起。

蝦皮購物「11.11最強購物節」攜手New Balance、小米、飛利浦等超過百間國際品牌，11月11日整天連番推出5折起的限定優惠，指定商品更破盤下殺1元起；提前領免運券有機會抽台灣虎航1年搭機免運套票，最後倒數加碼再抽iPhone 14 Pro Max。

「家庭日常用品囤貨專區」為早鳥限定專屬強品，用戶須於11月9日晚上11點59分前領取雙11免運券，即可獲得「早鳥限定頁面」瀏覽與使用資格，頁面將於11月11日凌晨0點開放進入。包括德國百靈3D電動牙刷、白蘭氏五味子芝麻錠增量組、飛利浦4人份迷你微電鍋等特惠價通通只要1,111元。

蝦皮購物「11.11最強購物節」11月11日當天推出多項限時瘋搶優惠，凌晨0點「薇姿M89火山能量微精華50ml（明星6件組）」、「雅漾舒護活泉水4入組 」皆享限時優惠價1,111元，「理膚寶水雙11限定B5修復禮盒」限時優惠價2,320元，「Dyson HD08新一代吹風機」限時優惠價12,600元，主打11吋大螢幕的「小米Pad 5」限時下殺1元；中午12點「伊萊克斯超級完美管家經典版吸塵器」限時優惠價1,111元。