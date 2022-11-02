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可口可樂XBLEACH千年血戰篇 魂•境Soul Blast熱血上市

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
「可口可樂」夢幻聯動「BLEACH 千年血戰篇」，新品「魂境Soul Blast」限量上市。圖／可口可樂公司提供
「可口可樂」夢幻聯動「BLEACH 千年血戰篇」，新品「魂境Soul Blast」限量上市。圖／可口可樂公司提供

可口可樂」於全球推出「Coca-Cola®Creations」創意平台後，每推出限定商品必在全球引起高度討論及關注。首次與日本經典動畫「BLEACH 千年血戰篇」的最新聯名，近日推出限定新品「魂•境Soul Blast」，意想不到的冒險風味，讓沉睡已久的熱血魂瞬間釋放，讓人如入經典的動畫場景，與主角黑崎一護一起展現最佳也最真實的自我。

「Coca-Cola®Creations」創意平台自推出後，即引領著年輕世代的多元潮流文化，同時帶給消費者驚喜、新奇有趣的產品體驗。此次推出的「魂•境Soul Blast」為首款與動畫IP聯名的限定新品，合作的日本動畫「BLEACH千年血戰篇」在日本有不可撼動的地位，長達20年的連載與故事情節，也讓許多動漫迷跟著主角黑崎一護的腳步一起修行、對抗敵人，共同守護所愛的世界。

「可口可樂」魂•境Soul Blast的創意靈感，也來自於熱血冒險的精神，不僅無糖、無熱量，還要帶給消費者超越想像的獨特飲用體驗，印有主角黑崎一護的酷炫包裝設計，呈現產品與主角的魔力發揮無限。

「可口可樂」魂•境Soul Blast即日起在台上市，於全台便利商店、超市、量販店及線上購物平台販售，新品上市期間享有嘗鮮價優惠，優惠訊息以各通路資訊為主。

此外，即日起至11月20日，購買「可口可樂」魂•境Soul Blast冒險風味，與瓶身合照並上傳到「可口可樂」Facebook官方粉絲專頁，即可抽「可口可樂」魂•境Soul Blast限定禮盒。

相關資訊可查「可口可樂」台灣官網：http://www.coke.com.tw

「可口可樂」魂境Soul Blast 330毫升，參考售價33元。圖／可口可樂公司提供
「可口可樂」魂境Soul Blast 330毫升，參考售價33元。圖／可口可樂公司提供
「可口可樂」魂境Soul Blast 600毫升，參考售價39元。圖／可口可樂公司提供
「可口可樂」魂境Soul Blast 600毫升，參考售價39元。圖／可口可樂公司提供

可口可樂 動畫

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