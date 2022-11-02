雙11德誼數位買指定蘋果產品抽萬元配件購物金 攜碼再現折1.7萬

迎接雙11購物檔期，許多民眾都摩拳擦掌準備入手高單價3C產品。德誼數位Data Express宣布，即日起至11月30日特別祭出感恩慶活動，凡購買MacBook、iPad、iPhone、Apple Watch系列商品，就有機會抽中萬元配件購物金，3個時段各抽出1名幸運兒，越早消費中獎機會越多，另外再加碼贈運動品牌Under Armour 8.5折優惠券，上網登錄商品序號，最高還可獲得511元遠傳幣。

除了購物有機會抽大獎，德誼數位亦針對iPhone、MacBook、iPad推出不同方案的搭購優惠，包括購買iPhone 14全系列搭購Apple Watch現折500元，「周邊必備套餐」包含指定款保護殼、玻璃保護貼、快速充電組，特價2,800元，現省1,250元；「限時組合」包含指定款保護殼、玻璃保護貼、PD 36W充電器，特價1,990元，現省1,470元；若搭購2年期「DE Care行動裝置保險」，再贈價值1,790元的Momax磁吸支架行動電源。

凡購買指定款MacBook搭購AppleCare+服務專案，即享指定配件購物金1,500元或價值4,990元的超值大禮包好禮2選1，大禮包內含多功能集線器、螢幕保護貼、指定款電腦包、鍵盤保護膜，一次購齊所需周邊。凡消費者購買指定款iPad搭購2年期DE Care行動裝置保險，即享現折1,000元優惠，若持舊機到店，還能兌換購物金，現買現折抵。