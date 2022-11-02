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準備飛向外太空！星巴克X500輯限定店 3大亮點必看

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
霓虹燈飾亮眼吸睛，吸引不少人前來打卡。圖／500輯攝影團隊提供
霓虹燈飾亮眼吸睛，吸引不少人前來打卡。圖／500輯攝影團隊提供

準備好進入外太空了嗎？站好中間位置，飛碟已經預備起飛。這是星巴克和《500輯》聯手的耶誕限定店，多位藝術家發揮奇思妙想，從經典窗貼、霓虹燈飾到質青閱覽室，展現各種創意妙趣，還有限定店才喝得到的限定飲品，陪妳提前過耶誕。

星巴克攜手質感媒體《500輯》共同打造的耶誕限定店「咖啡、靈感還有旅行」，為期兩個月直到12月25日，期盼透過咖啡文化、創意靈感、旅行氛圍塑造迷人空間，讓匆匆行經的都會旅人用一杯咖啡的時間，在各種細節設計中，找到特別的樂趣。

店內亮點之一，是當紅插畫家Abei設計的活動主視覺，和雙品牌都曾有過合作經驗的他，創作了一幅充滿奇思妙想、徹底展現「Holiday Your Way」口號精神的豐富畫面。「疫情期間大家應該都悶壞了，因此我以旅行作為出發點，讓兩位角色在奇幻的畫面裡飛翔。」

男女主角分列鄰近人行道的兩側落地玻璃窗，或坐或拉著行李箱，迫不及待的準備出發；Abei表示，背景圖騰設計是延伸自星巴克最具代表性的女神符號，運用彷若美人魚魚鱗的線條勾勒底部；畫面中飛翔的報紙和手繪的「500 times」刊頭設計，則是呼應500輯在網路時代仍然持續創新紙本刊物的特色。

曾四度入圍金曲獎最佳專輯裝幀設計獎的吳建龍，則跨界設計一幅超亮眼的霓虹燈飾，他說，要將耶誕節與旅行MIX，最初想到了「門神」，俏皮的他於是將耶誕老人與外星人分裂左右，「中間則是拍照的位置，回頭一看，哇，竟然被飛碟吸走了。」這場「耶誕的太空旅行」也讓吳建龍神往不已，「期待被外星人帶去火星的感覺。」

他也分享了自己的耶誕心情，「每年耶誕節似乎都在工作，但星巴克除了買一送一很誘人，也是最常開會的地方。」對他而言，星巴克即是日常。

亮點之三，則是策展人黃偉倫聯手藝術家打造的質青閱覽室，500輯特別邀請樂評人馬世芳、影評人膝關節、作家李清志、平面設計師李君慈、食物設計師陳小曼擔任選書人，整體設計以「遊走」為概念，搭配散步中的抽象造型選書人，以多組木製展架作為空間主體，分別傳遞起伏、靜置、速度等概念；並以鋁擠材質特殊切割、組裝，構成500輯專屬展架，創造出層層堆疊、不期而遇的微型閱覽室體驗。

此外，也邀請5位選書人摘錄推薦書目中最喜歡的一句話作成限量書卡，閱讀產生共鳴時，也能將書卡帶走。黃偉倫說，耶誕節最期待的一件事就是準備禮物，跟星巴克員工常會在杯子上寫著短文或畫上小圖一樣，都是希望為別人帶來一點溫暖。

星巴克╳500輯耶誕限定店

日期：即日起至12/25

地點：星巴克信義經貿門市（台北市信義區信義路五段106號）

金星禮專屬活動報名網址：https://goldreward.starbucks.com.tw

主辦單位｜星巴克

共同主辦｜500輯

霓虹燈飾與質青閱覽室。圖／500輯攝影團隊提供
霓虹燈飾與質青閱覽室。圖／500輯攝影團隊提供
咖啡、閱讀與旅行，耶誕限定店滿載著創意與溫暖。圖／500輯攝影團隊提供
咖啡、閱讀與旅行，耶誕限定店滿載著創意與溫暖。圖／500輯攝影團隊提供
限定店打造出獨特的耶誕氛圍。圖／500輯攝影團隊提供
限定店打造出獨特的耶誕氛圍。圖／500輯攝影團隊提供
經典窗貼充滿著旅行與快樂耶誕氛圍。圖／500輯攝影團隊提供
經典窗貼充滿著旅行與快樂耶誕氛圍。圖／500輯攝影團隊提供
整體設計以「遊走」為概念，搭配散步中的抽象造型選書人，以多組木製展架作為空間主體，分別傳遞起伏、靜置、速度等概念。圖／500輯攝影團隊提供
整體設計以「遊走」為概念，搭配散步中的抽象造型選書人，以多組木製展架作為空間主體，分別傳遞起伏、靜置、速度等概念。圖／500輯攝影團隊提供

星巴克 咖啡

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