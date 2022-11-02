招牌海棠花成特色！KENZO全新概念限定店落腳微風南山

自從Nigo開始擔任KENZO的藝術總監之後，便開始逐步的改變品牌風格與形象，不只是服裝系列，連同專賣店的店裝都變得更加俐落。如同日前進駐微風南山百貨的據點，就是KENZO全台首個以全新形象來規劃的限電店，嶄新風格讓人眼睛為之一亮。

KENZO微風南山限定店位於百貨一樓， 提供秋冬系列男、女裝，而且店裝依循藝術總監Nigo的設計理念，與以往的裝修截然不同。 霓虹燈的Logo搭配招牌紅色布簾；而經典的日本海棠花圖案，更成為衣桿展示架的重點裝飾。不僅如此，KENZO運用了大量暖色調的木紋底座和透明玻璃立板，突顯簡單俐落，更能展示每一件服裝作品。同時，地面以溫暖的橡木拼接，將大大小小的幾何木塊，以繁瑣的程序拼接而成，展露木質原色與豐富紋理，盡顯工藝。在看似簡單的空間，將不同材料融合，創造了獨特而舒適的購物環境。

KENZO微風南山限定店，與以往的裝修截然不同，搭配招牌紅色布簾；而經典的日本海棠花圖案，更成為衣桿展示架的重點裝飾。圖／惇聚提供

另外，KENZO第5個秋冬DROP系列也在新據點呈現，還提供限定配色選擇。新系列中KENZO對經典元素進行重塑，包括今年初藝術總監Nigo上任後首場大秀亮相的老虎圖騰，被賦以嶄新形式演繹，透過刺繡圖案運用在棒球外套、機車夾克等。而同樣來自KENZO過往經典設計的費爾島編織也以開襟、套頭毛衣及背心呈現，另外運用拼接格紋混搭於女款洋裝、長裙和襯衫中。配件方面，包含「KENZO Smile」厚底德比鞋、切爾西短靴，與針織手套以及於秋冬秀上大量出現的貝雷帽。

Julia吳卓源身穿KENZO常春藤學院水洗綢緞騎士外套49,800元、水洗工藝黑色工裝丹寧短裙12,800元。圖／惇聚提供

J.sheon身穿KENZO常春藤學院水洗綢緞騎士外套49,800元、搭配KENZOSMILE皮革德比鞋29,800元。圖／惇聚提供

KENZO經典BOKE奶油白高筒帆布鞋14,800元。圖／惇聚提供

KENZO女裝常春藤限定白色虎嘯短袖上衣9,800元。圖／惇聚提供