通過雨林聯盟認證！麥當勞「阿里山雲霧單品咖啡」登場

為深耕在地，麥當勞McCafé自11月9日起，推出全新「阿里山雲霧單品咖啡」，標榜使用台灣本產、也是目前全台唯一通過「雨林聯盟認證」(Rainforest Alliance Certified)的咖啡豆，入口可品嚐到李子明亮的果香，尾韻還帶有烏龍茶甜甘，為咖啡愛好者帶來不同的新選擇。

McCafé自2019年起，就陸續採用來自巴西、哥倫比亞、宏都拉斯的雨林聯盟認證咖啡豆，目前已達100%全面使用。全新推出、限量供應的「阿里山雲霧單品咖啡」，選用來自嘉義阿里山「優遊吧斯」鄒族文化部落的阿拉比卡咖啡豆，此地位於海拔1,200～1,600公尺處，終年雲霧繚繞、日夜溫差大，成為咖啡豆的美味基礎。同時也是台灣目前唯一取得雨林聯盟認證的本土種植咖啡豆，進一步展現麥當勞支持在地共好的用心。McCafé同時與日本UCC專業職人合作，從生豆開始至烘焙完成，由2位咖啡品評師(Cup Taster)雙重品管、評測，嚴格把關所有製程，確保咖啡風味一致。

「阿里山雲霧單品咖啡」自11月9日起限量上市，單杯120元（電子商品券優惠價90元），每杯並贈送一個「單品杯墊」。11月2日至11月16日期間，麥當勞小學堂也舉辦線上問答活動，全數答對者，就有機會抽中「McCafé咖啡紗零錢包」。