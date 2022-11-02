快訊

遭爆交往已婚男…高虹安批惡意指控名譽受損 要告周玉蔻

武漢居民收「靜默5天」訊息連夜逃離 深夜車龍堵塞畫面曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣首度開賣！嬌蘭流金星燦倒數月曆變身蜂巢藝術品

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
嬌蘭流金星燦倒數月曆／25,500元。圖／嬌蘭提供
嬌蘭流金星燦倒數月曆／25,500元。圖／嬌蘭提供

蜜蜂，一直是法國嬌蘭最經典的品牌形象之一，而蜜蜂的依歸，就是蜂巢，迎接耶誕時分，嬌蘭推出一系列耶誕彩妝產品，其中最受矚目的是，首度在台灣開賣的「流金星燦倒數月曆」，內藏25個小禮物，外盒設計仿若蜂巢，並採用FSC紙板製成，即使內容物都使用完畢，依然可以持續保存，仿若藝術品，且只限在線上旗艦店、品牌VIP購買。

嬌蘭的流金星燦倒數月曆，內藏有保養品、化妝品與陶瓷香水裝飾等，還有許多秘密驚喜，蜂巢的外觀設計中，配有木腳墊和可拆卸底盤，方便之後長期使用，呼應嬌蘭近年推動的環保永續精神。

而耶誕限定彩妝中，特別推出的OMBRES G高訂深邃四色眼影盤777，內含純金色、古銅色、水晶粉色搭配勃艮地酒紅，為年末的妝容增添迷人的魅力。

另還推出Rouge G紅寶之吻高訂彩殼流金星燦限定版、Rouge G紅寶之吻流金星燦聖誕限定版唇膏，裝飾有星星圖案，有兩款緞光色包括裸焦糖玫瑰與勃艮地紅，以及兩款絲絨色莓果紅與石榴紅可選擇。

最奢華的套件則是 ROUGE G紅寶之吻高訂精繡流金星燦套組，由刺繡師手工訂製裝飾，黑天鵝絨唇膏殼象徵星辰蜂巢上方的夜空，還有銀色、金色的珠粒流星，搭配紅寶之吻高訂唇膏214號色，品牌愛好者必要收藏。

嬌蘭流金星燦倒數月曆／25,500元。圖／嬌蘭提供
嬌蘭流金星燦倒數月曆／25,500元。圖／嬌蘭提供
嬌蘭紅寶之吻高訂唇膏與彩殼流金星燦限定版。圖／嬌蘭提供
嬌蘭紅寶之吻高訂唇膏與彩殼流金星燦限定版。圖／嬌蘭提供
嬌蘭紅寶之吻高訂精繡流金星燦套組／10,230元。圖／嬌蘭提供
嬌蘭紅寶之吻高訂精繡流金星燦套組／10,230元。圖／嬌蘭提供
嬌蘭流金星燦倒數月曆／25,500元。圖／嬌蘭提供
嬌蘭流金星燦倒數月曆／25,500元。圖／嬌蘭提供

蜜蜂 月曆

延伸閱讀

網紅們也瘋打卡！星巴克x500輯耶誕限定店今開幕

影／台南消防猛男月曆今年有洋蔥 主角小隊長值勤中風至今昏迷

熱銷王回歸！雀巢 X 星巴克®家享咖啡 推8款耶誕限定

星巴克上百款耶誕新品曝光 「太妃核果那堤」經典回歸

相關新聞

海鮮丼限時半價！日本橋海鮮丼辻半開新店 亮點一次看

來自日本的「日本橋海鮮丼辻半」，即將於11月3日於遠東Sogo台北復興館打造全新概念店。除了提供招牌的海鮮丼之外，店內更...

雙11必Buy攻略！momo購物網「10大話題專櫃美妝」一次看

在顏值經濟看漲的時代，專櫃美妝是雙11廝殺的選購重點之一，momo購物網特別盤點雙11必Buy的10大話題專櫃美妝商品清...

潮流選品店CLOT、 INVINCIBLE跨界改造經典鞋履成話題！

潮流選品店INVINCIBLE®在推出與NEW BALANCE、N.HOOLYWOOD三方聯名系列，引起關注之後，再呈現第二波慶祝15周年的M2002R鞋款。而CLOT則和Converse宣佈以貓熊為題，打造全新CLOT x Converse Panda Pack鞋款，傳播自然生態保育意識。

量販搶攻雙11商機 家樂福PS5同捆包限時搶標 愛買量販線上購全站5折起

迎接雙11年度購物大檔，今年大家都提前開跑拉長戰線搶攻商機，近年量販通路也加入戰局，不只線上購物推優惠，實體門市也同步推...

蝦皮購物「11.11最強購物節」11月11日限定優惠5折起

蝦皮購物「11.11最強購物節」開跑一周買氣熱烈，目前0元起全站免運券的領取次數已突破300萬，暖身期間整體訂單量較平日...

可口可樂XBLEACH千年血戰篇 魂•境Soul Blast熱血上市

「可口可樂」於全球推出「Coca-Cola®Creations」創意平台後，每推出限定商品必在全球引起高度討論及關注。首...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。