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台灣首度開賣！嬌蘭流金星燦倒數月曆變身蜂巢藝術品
蜜蜂，一直是法國嬌蘭最經典的品牌形象之一，而蜜蜂的依歸，就是蜂巢，迎接耶誕時分，嬌蘭推出一系列耶誕彩妝產品，其中最受矚目的是，首度在台灣開賣的「流金星燦倒數月曆」，內藏25個小禮物，外盒設計仿若蜂巢，並採用FSC紙板製成，即使內容物都使用完畢，依然可以持續保存，仿若藝術品，且只限在線上旗艦店、品牌VIP購買。
嬌蘭的流金星燦倒數月曆，內藏有保養品、化妝品與陶瓷香水裝飾等，還有許多秘密驚喜，蜂巢的外觀設計中，配有木腳墊和可拆卸底盤，方便之後長期使用，呼應嬌蘭近年推動的環保永續精神。
而耶誕限定彩妝中，特別推出的OMBRES G高訂深邃四色眼影盤777，內含純金色、古銅色、水晶粉色搭配勃艮地酒紅，為年末的妝容增添迷人的魅力。
另還推出Rouge G紅寶之吻高訂彩殼流金星燦限定版、Rouge G紅寶之吻流金星燦聖誕限定版唇膏，裝飾有星星圖案，有兩款緞光色包括裸焦糖玫瑰與勃艮地紅，以及兩款絲絨色莓果紅與石榴紅可選擇。
最奢華的套件則是 ROUGE G紅寶之吻高訂精繡流金星燦套組，由刺繡師手工訂製裝飾，黑天鵝絨唇膏殼象徵星辰蜂巢上方的夜空，還有銀色、金色的珠粒流星，搭配紅寶之吻高訂唇膏214號色，品牌愛好者必要收藏。
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