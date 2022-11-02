peter wu全球旗艦店開幕！楊乃文搶先逛直呼「全都是陳柏霖的菜」

成立於2017年，堅持簡約風格的設計師品牌peter wu選在台北新光三越百貨A9館打造全球首間旗艦店，開幕時邀請了金曲歌后楊乃文與陳柏霖搶先帶逛，並詮釋秋冬新款服飾。在逛過新店之後，楊乃文更表示「整間店的衣服都是他（陳柏霖）的菜吧」！

剪裁洗鍊、風格簡約一直都是設計師品牌peter wu的特色，這樣的元素也延續到了首間全球旗艦店的設計。品牌創辦人Peter以「化繁為簡，簡述人生遊歷故事」為主題，力求空間簡潔開闊，於是邀請了設計師好友來打造，採用羅馬崗岩切割出的大片地面，牆面亦覆上礦物塗料，簡樸的質感與金屬衣架呈現強烈對比。店內的一角還擺放了Peter的腳踏車，因為他希望藉由這些物件，讓消費者能重新感受到日常。

成立於2017年，堅持簡約風格的設計師品牌peter wu選在台北打造全球首間旗艦店。圖／peter wu提供

而在peter wu全球旗艦店開幕之際，楊乃文與陳柏霖分別受邀搶先逛，對兩人來說品牌的風格與特色都不陌生。像是楊乃文就提到今年去揭曉金曲獎入圍者時就是穿peter wu的衣服，她還表示「很舒服並適合台灣現在的天氣」；而在逛完旗艦店之後，更覺得全場服裝根本都是同台陳柏霖的菜。陳柏霖則覺得活動時穿搭的造型，雖然是秋冬款但「不會太厚重又有都會感」。問到私下穿著，陳柏霖則表示對他而言「穿衣就像是儀式感」，聽到這樣的說法，楊乃文更爆料說「我私下看到他（陳柏霖）的造型，都會覺得你是不是剛工作完？」

peter wu全球首間旗艦店，採用羅馬崗岩切割出的大片地面，牆面亦覆上礦物塗料，簡樸的質感與金屬衣架呈現強烈對比。圖／peter wu提供

在秋冬系列服裝上，peter wu維持低彩度的特色，運用霧面黑、炭黑與象牙白來貫穿，同時點綴少許的鐵棕與軍綠；剪裁則是偏向中性，讓輪廓遊走於寬鬆與合身之間。而且，利用了品牌講究的高質感素材如美利諾羊毛、羊絨製成各式容易搭配的單品，值得一提的是還首次推出了改良式的頭套、圓頂毛帽等配件。其中的尼龍長版防水外套，具備輕盈又防潑水的特色，最適合多雨的台北冬日。

陳柏霖（左）與楊乃文受邀替peter wu旗艦店開幕站台。圖／peter wu提供

陳柏霖（前）與楊乃文受邀替peter wu旗艦店開幕站台。圖／peter wu提供

peter wu霧灰色飛行外套38,480元。圖／peter wu提供

peter wu黑色皮革拼接飛行外套75,880元。圖／peter wu提供

peter wu卡其色拉鍊高領圍脖9,880元。圖／peter wu提供

peter wu軍綠色parka風衣外套50,580元。圖／peter wu提供