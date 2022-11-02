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peter wu全球旗艦店開幕！楊乃文搶先逛直呼「全都是陳柏霖的菜」

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
金曲歌后楊乃文（左）、陳柏霖出席peter wu全球旗艦店開幕活動。記者曾智緯／攝影
金曲歌后楊乃文（左）、陳柏霖出席peter wu全球旗艦店開幕活動。記者曾智緯／攝影

成立於2017年，堅持簡約風格的設計師品牌peter wu選在台北新光三越百貨A9館打造全球首間旗艦店，開幕時邀請了金曲歌后楊乃文與陳柏霖搶先帶逛，並詮釋秋冬新款服飾。在逛過新店之後，楊乃文更表示「整間店的衣服都是他（陳柏霖）的菜吧」！

剪裁洗鍊、風格簡約一直都是設計師品牌peter wu的特色，這樣的元素也延續到了首間全球旗艦店的設計。品牌創辦人Peter以「化繁為簡，簡述人生遊歷故事」為主題，力求空間簡潔開闊，於是邀請了設計師好友來打造，採用羅馬崗岩切割出的大片地面，牆面亦覆上礦物塗料，簡樸的質感與金屬衣架呈現強烈對比。店內的一角還擺放了Peter的腳踏車，因為他希望藉由這些物件，讓消費者能重新感受到日常。

成立於2017年，堅持簡約風格的設計師品牌peter wu選在台北打造全球首間旗艦店。圖／peter wu提供
成立於2017年，堅持簡約風格的設計師品牌peter wu選在台北打造全球首間旗艦店。圖／peter wu提供

而在peter wu全球旗艦店開幕之際，楊乃文與陳柏霖分別受邀搶先逛，對兩人來說品牌的風格與特色都不陌生。像是楊乃文就提到今年去揭曉金曲獎入圍者時就是穿peter wu的衣服，她還表示「很舒服並適合台灣現在的天氣」；而在逛完旗艦店之後，更覺得全場服裝根本都是同台陳柏霖的菜。陳柏霖則覺得活動時穿搭的造型，雖然是秋冬款但「不會太厚重又有都會感」。問到私下穿著，陳柏霖則表示對他而言「穿衣就像是儀式感」，聽到這樣的說法，楊乃文更爆料說「我私下看到他（陳柏霖）的造型，都會覺得你是不是剛工作完？」

peter wu全球首間旗艦店，採用羅馬崗岩切割出的大片地面，牆面亦覆上礦物塗料，簡樸的質感與金屬衣架呈現強烈對比。圖／peter wu提供
peter wu全球首間旗艦店，採用羅馬崗岩切割出的大片地面，牆面亦覆上礦物塗料，簡樸的質感與金屬衣架呈現強烈對比。圖／peter wu提供

在秋冬系列服裝上，peter wu維持低彩度的特色，運用霧面黑、炭黑與象牙白來貫穿，同時點綴少許的鐵棕與軍綠；剪裁則是偏向中性，讓輪廓遊走於寬鬆與合身之間。而且，利用了品牌講究的高質感素材如美利諾羊毛、羊絨製成各式容易搭配的單品，值得一提的是還首次推出了改良式的頭套、圓頂毛帽等配件。其中的尼龍長版防水外套，具備輕盈又防潑水的特色，最適合多雨的台北冬日。

陳柏霖（左）與楊乃文受邀替peter wu旗艦店開幕站台。圖／peter wu提供
陳柏霖（左）與楊乃文受邀替peter wu旗艦店開幕站台。圖／peter wu提供

陳柏霖（前）與楊乃文受邀替peter wu旗艦店開幕站台。圖／peter wu提供
陳柏霖（前）與楊乃文受邀替peter wu旗艦店開幕站台。圖／peter wu提供

peter wu霧灰色飛行外套38,480元。圖／peter wu提供
peter wu霧灰色飛行外套38,480元。圖／peter wu提供

peter wu黑色皮革拼接飛行外套75,880元。圖／peter wu提供
peter wu黑色皮革拼接飛行外套75,880元。圖／peter wu提供

peter wu卡其色拉鍊高領圍脖9,880元。圖／peter wu提供
peter wu卡其色拉鍊高領圍脖9,880元。圖／peter wu提供

peter wu軍綠色parka風衣外套50,580元。圖／peter wu提供
peter wu軍綠色parka風衣外套50,580元。圖／peter wu提供

peter wu鐵霧灰David Lynch襯衫45,760元。圖／peter wu提供
peter wu鐵霧灰David Lynch襯衫45,760元。圖／peter wu提供

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