聽新聞
test
0:00 / 0:00
peter wu全球旗艦店開幕！楊乃文搶先逛直呼「全都是陳柏霖的菜」
成立於2017年，堅持簡約風格的設計師品牌peter wu選在台北新光三越百貨A9館打造全球首間旗艦店，開幕時邀請了金曲歌后楊乃文與陳柏霖搶先帶逛，並詮釋秋冬新款服飾。在逛過新店之後，楊乃文更表示「整間店的衣服都是他（陳柏霖）的菜吧」！
剪裁洗鍊、風格簡約一直都是設計師品牌peter wu的特色，這樣的元素也延續到了首間全球旗艦店的設計。品牌創辦人Peter以「化繁為簡，簡述人生遊歷故事」為主題，力求空間簡潔開闊，於是邀請了設計師好友來打造，採用羅馬崗岩切割出的大片地面，牆面亦覆上礦物塗料，簡樸的質感與金屬衣架呈現強烈對比。店內的一角還擺放了Peter的腳踏車，因為他希望藉由這些物件，讓消費者能重新感受到日常。
而在peter wu全球旗艦店開幕之際，楊乃文與陳柏霖分別受邀搶先逛，對兩人來說品牌的風格與特色都不陌生。像是楊乃文就提到今年去揭曉金曲獎入圍者時就是穿peter wu的衣服，她還表示「很舒服並適合台灣現在的天氣」；而在逛完旗艦店之後，更覺得全場服裝根本都是同台陳柏霖的菜。陳柏霖則覺得活動時穿搭的造型，雖然是秋冬款但「不會太厚重又有都會感」。問到私下穿著，陳柏霖則表示對他而言「穿衣就像是儀式感」，聽到這樣的說法，楊乃文更爆料說「我私下看到他（陳柏霖）的造型，都會覺得你是不是剛工作完？」
在秋冬系列服裝上，peter wu維持低彩度的特色，運用霧面黑、炭黑與象牙白來貫穿，同時點綴少許的鐵棕與軍綠；剪裁則是偏向中性，讓輪廓遊走於寬鬆與合身之間。而且，利用了品牌講究的高質感素材如美利諾羊毛、羊絨製成各式容易搭配的單品，值得一提的是還首次推出了改良式的頭套、圓頂毛帽等配件。其中的尼龍長版防水外套，具備輕盈又防潑水的特色，最適合多雨的台北冬日。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言