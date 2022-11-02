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以瀕危動植物為酒標 班洛克葡萄酒新包裝呈現南澳風土

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
來自譽加葡萄酒集團的澳洲葡萄酒品牌班洛克，以釀造果香濃郁的葡萄酒聞名。圖／品牌提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
來自譽加葡萄酒集團的澳洲葡萄酒品牌班洛克，以釀造果香濃郁的葡萄酒聞名。圖／品牌提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

來自譽加葡萄酒（Accolade Wines）集團的澳洲葡萄酒品牌班洛克（Banrock Station），以釀造果香濃郁的葡萄酒聞名，注重永續環保議題，全新酒標以瀕危動植物為主題，完美詮釋南澳的風土。

班洛克酒莊創立於1995年，位於墨累河（River Murray）河畔，秉持著重視環境和文化的永續發展，致力於葡萄園以及溼地生態保育，相信良好的自然環境才得以產出優質的葡萄酒。「Every Drop Matters」這不僅是班洛克的核心品牌精神，更是其對環境的承諾，自建廠以來，已然為13個國家，超過130多個環境項目努力，包括援助澳洲的溼地和大堡礁、英國的野生動植物，以及加拿大的鮭魚保育；更與澳洲土地保護局Landcare Australia合作，自2021年1月開始，每年種植100,000棵本土樹木和灌木，注重更多深植人心的環保議題，持續守護美麗的地球。

在即將上市的班洛克葡萄酒全新包裝中，除了原有商標LOGO上的南方鐘蛙（Southern Bell Frog）、至尊鸚鵡（Regent Parrot）和尤加利樹以外，更在不同酒款的酒標中，分別印上了墨累河龜（Murray River Turtle）、小葦鳽（Little Bittern）、藍桉（Blue Mallee）和多刺雛菊（Spiny Daisy），這些瀕危動植物，都是班洛克酒莊多年來致力於恢復林地和濕地為本地動植物創造了繁榮的棲息地的成果。

班洛克白蘇維翁葡萄酒（Banrock Station Sauvignon Blanc）散發出濃郁的柑橘、熱帶果香和草本芬芳，入口後感受到萊姆、百香果和些許鵝莓果香中，又帶著青草香氣。班洛克蘇維翁梅洛紅酒（Banrock Station Cabernet Merlot）則具有明顯的香草豆莢、黑李和濃郁多汁的黑櫻桃果香，並帶有甜美香料氣息，具有成熟水果豐裕集中的單寧口感，尾韻帶有橡木香氣。

酒色為明豔深紫紅色的班洛克施赫卡本內紅酒（Banrock Station Shiraz Cabernet）口感豐厚，李子和黑莓的果香中，又帶著丁香和八角等辛香料氣息，結構圓融。班洛克麝香白葡萄酒（Banrock Station Moscato）有著新鮮的夏季水果和葡萄果香，並具有甜美的麝香調性，風格明快易飲，微氣泡感更帶來清爽的尾韻，最適合做為開胃酒。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

譽加葡萄酒集團台灣區域經理Simon Tsai、譽加葡萄酒集團東北亞區總經理 Nick Hall、黑松公司董事長張斌堂、黑松公司特助張建章（左起）。圖／品牌提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
譽加葡萄酒集團台灣區域經理Simon Tsai、譽加葡萄酒集團東北亞區總經理 Nick Hall、黑松公司董事長張斌堂、黑松公司特助張建章（左起）。圖／品牌提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
班洛克白蘇維翁葡萄酒，散發出濃郁的柑橘、熱帶果香和草本芬芳。圖／品牌提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
班洛克白蘇維翁葡萄酒，散發出濃郁的柑橘、熱帶果香和草本芬芳。圖／品牌提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
班洛克施赫卡本內紅酒李子和黑莓的果香中，又帶著丁香和八角等辛香料氣息，口感豐富。圖／品牌提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
班洛克施赫卡本內紅酒李子和黑莓的果香中，又帶著丁香和八角等辛香料氣息，口感豐富。圖／品牌提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
班洛克麝香白葡萄酒，具有甜美的麝香調性，微氣泡感更帶來清爽的尾韻。圖／品牌提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
班洛克麝香白葡萄酒，具有甜美的麝香調性，微氣泡感更帶來清爽的尾韻。圖／品牌提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
班洛克蘇維翁梅洛紅酒具有成熟水果豐裕集中的單寧口感，尾韻帶有橡木香氣。圖／品牌提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
班洛克蘇維翁梅洛紅酒具有成熟水果豐裕集中的單寧口感，尾韻帶有橡木香氣。圖／品牌提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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