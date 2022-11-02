影／「可口可樂」夢幻聯動BLEACH 千年血戰篇限量上市

「可口可樂」於全球推出「Coca-Cola®Creations創意平台後，因其多元感官刺激與體驗，每每推出限定商品，都在全球引起高度討論及關注，今年5月在台推出首款以太空為靈感的限定商品「星河漫步Starlight，不僅獲得消費者的熱烈迴響，也讓消費者期盼下款限定商品的問世。作為不斷引領世代潮流的經典品牌，「可口可樂2022年首次日本經典動畫「BLEACH 千年血戰篇」聯名，推出限定新品「魂·境Soul Blast，意想不到的冒險風味，讓沉睡已久的熱血魂瞬間釋放，強大的產品特色與風味，讓消費者瞬間進入經典的動畫場景，與主角黑崎一護一起展現最佳、最真實的自我，並為所愛的世界持續奮戰。

「可口可樂」熱血聯名「BLEACH 千年血戰篇」，推出限定產品「可口可樂」魂·境Soul Blast「Coca-Cola®Creations創意平台自推出後即引領著年輕世代的多元潮流文化，亦時刻帶給消費者驚喜、新奇有趣的產品體驗，此次推出的「魂·境Soul Blast」為首款與動畫IP聯名的限定新品，合作的日本動畫「BLEACH千年血戰篇」不僅在日本有不可撼動的地位，長達二十年的連載與故事情節，亦讓許多動漫迷跟著主角黑崎一護的腳步一起修行、對抗敵人，共同守護所愛的世界。而「可口可樂」魂·境Soul Blast的創意靈感就來自於熱血冒險的精神，根據成為最强「自己」的概念調配出冒險風味，不僅無糖、無熱量，還要帶給消費者超越想像的獨特飲用體驗，印有主角黑崎一護的酷炫包裝設計，呈現產品與主角的魔力發揮無限，邀請消費者「可口可樂」魂·境Soul Blast一同踏上全新的冒險之旅，釋放沉睡已久的熱血魂。

「可口可樂」魂·境Soul Blast即日起正式在台上市，於全台便利商店、超市、量販店及線上購物平台販售，新品上市期間更享有嚐鮮價優惠，優惠訊息以通路資訊為主。「可口可樂」亦邀請消費者展開熱血的冒險之旅，即日起至「可口可樂」Facebook官方粉絲專頁完成指定活動，即有機會抽中限量的「可口可樂」魂·境Soul Blast限定禮盒。更多關於「可口可樂」魂·境Soul Blast最新消息，敬請隨時關注「可口可樂」台灣官網(http://www.coke.com.tw)、「可口可樂」Instagram官方帳號(@cocacola_tw)、「可口可樂」Facebook官方粉絲專頁(https://www.facebook.com/cocacolataiwan/)與「可口可樂」LINE官方帳號(Coca-Cola隨時樂)。