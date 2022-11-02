大罐ㄟ來囉！家庭號版「瑞穗全脂鮮乳icash2.0」快入手

鮮乳是早餐常喝的飲品，瑞穗鮮乳為消費者嚴格把關每個製作過程，牧場管理結合科學技術，不僅香醇美味，更是在地第一瓶連續6年獲得世界品質金獎的鮮乳。愛金卡公司日前與瑞穗鮮乳合作推出小盒包裝外觀的「瑞穗鮮乳icash2.0」後，受到廣大卡迷喜愛，掀起搶購熱潮，因此再推出大容量外觀的家庭號版「瑞穗全脂鮮乳icash2.0」。

「瑞穗全脂鮮乳icash2.0」將實品包裝等比例縮小，超級可愛，外觀與實品一樣印上瑞穗鮮乳LOGO，更特別加上大家熟悉的黑白鮮乳標章，擬真程度讓人想即刻擁有。「瑞穗全脂鮮乳icash2.0」將於11月7日上午10點起於OPEN POINT App、博客來搶先開賣，7-ELEVEN門市則於11月15日起上架販售，一個售價390元。