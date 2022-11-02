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大罐ㄟ來囉！家庭號版「瑞穗全脂鮮乳icash2.0」快入手

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
家庭號版「瑞穗全脂鮮乳icash2.0」外觀與實品一樣印上瑞穗鮮乳LOGO、黑白鮮乳標章。圖／愛金卡公司提供
家庭號版「瑞穗全脂鮮乳icash2.0」外觀與實品一樣印上瑞穗鮮乳LOGO、黑白鮮乳標章。圖／愛金卡公司提供

鮮乳是早餐常喝的飲品，瑞穗鮮乳為消費者嚴格把關每個製作過程，牧場管理結合科學技術，不僅香醇美味，更是在地第一瓶連續6年獲得世界品質金獎的鮮乳。愛金卡公司日前與瑞穗鮮乳合作推出小盒包裝外觀的「瑞穗鮮乳icash2.0」後，受到廣大卡迷喜愛，掀起搶購熱潮，因此再推出大容量外觀的家庭號版「瑞穗全脂鮮乳icash2.0」。

「瑞穗全脂鮮乳icash2.0」將實品包裝等比例縮小，超級可愛，外觀與實品一樣印上瑞穗鮮乳LOGO，更特別加上大家熟悉的黑白鮮乳標章，擬真程度讓人想即刻擁有。「瑞穗全脂鮮乳icash2.0」將於11月7日上午10點起於OPEN POINT App、博客來搶先開賣，7-ELEVEN門市則於11月15日起上架販售，一個售價390元。

除了推出可愛的造型icash2.0外，JCB icash聯名卡同時推出超值優惠，11月30日前持JCB icash聯名卡至7-ELEVEN門市以icash2.0功能單筆消費150元以上，加碼贈送10% OPEN POINT點數；icash Pay也展開許多超值活動：即日起至12月31日於屋馬燒肉使用icash Pay支付消費，最高可享15% OPEN POINT回饋；即日起至2023年1月31日使用icash Pay支付搭乘大都會計程車，最高享10% OPEN POINT回饋，期間內註冊「178叫計程車」App並綁定icash Pay最高還可獲得700元乘車抵用券；即日起至11月27日至生活工場使用icash Pay支付消費，最高可享20% OPEN POINT回饋。活動辦法詳見icash Pay官網。

「瑞穗全脂鮮乳icash2.0」將於11月7日上午10點起於OPEN POINT App、博客來搶先開賣，7-ELEVEN門市則於11月15日起上架販售，一個售價390元。圖／愛金卡公司提供
「瑞穗全脂鮮乳icash2.0」將於11月7日上午10點起於OPEN POINT App、博客來搶先開賣，7-ELEVEN門市則於11月15日起上架販售，一個售價390元。圖／愛金卡公司提供
愛金卡公司推出家庭號版「瑞穗全脂鮮乳icash2.0」。圖／愛金卡公司提供
愛金卡公司推出家庭號版「瑞穗全脂鮮乳icash2.0」。圖／愛金卡公司提供
家庭號版「瑞穗全脂鮮乳icash2.0」將實品包裝等比例縮小，超級可愛。圖／愛金卡公司提供
家庭號版「瑞穗全脂鮮乳icash2.0」將實品包裝等比例縮小，超級可愛。圖／愛金卡公司提供
家庭號版「瑞穗全脂鮮乳icash2.0」將實品包裝等比例縮小，超級可愛。圖／愛金卡公司提供
家庭號版「瑞穗全脂鮮乳icash2.0」將實品包裝等比例縮小，超級可愛。圖／愛金卡公司提供
家庭號版「瑞穗全脂鮮乳icash2.0」外觀與實品一樣印上瑞穗鮮乳LOGO、黑白鮮乳標章。圖／愛金卡公司提供
家庭號版「瑞穗全脂鮮乳icash2.0」外觀與實品一樣印上瑞穗鮮乳LOGO、黑白鮮乳標章。圖／愛金卡公司提供
愛金卡公司推出家庭號版「瑞穗全脂鮮乳icash2.0」。圖／愛金卡公司提供
愛金卡公司推出家庭號版「瑞穗全脂鮮乳icash2.0」。圖／愛金卡公司提供

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