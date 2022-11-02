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全球限量71瓶！百富60年向傳奇人物大衛史都華致敬

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「百富60年．首席調酒師六十周年典藏版」以手工訂製水晶瓶身與五層晶透玻璃藏酒設計，乘載首席調酒師大衛史都華60年生涯的輝煌里程碑。圖／格蘭父子提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「百富60年．首席調酒師六十周年典藏版」以手工訂製水晶瓶身與五層晶透玻璃藏酒設計，乘載首席調酒師大衛史都華60年生涯的輝煌里程碑。圖／格蘭父子提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

蘇格蘭威士忌最資深的首席調酒師，也是全球威士忌界的傳奇人物的百富首席調酒師大衛史都華（David C. Stewart MBE），於今年9月迎來在酒廠服務屆滿60年，大衛史都華不僅為百富酒廠寫下輝煌的篇章，他所開創的「過桶工藝（Cask Finishing）」，為威士忌產業帶來創新改變，開拓威士忌的風味疆界。

為向首席調酒師大衛史都華60年的成就致敬，百富邀請威士忌產業重要人物齊聚英國倫敦，向大師致敬並宣告「百富60年．首席調酒師六十周年典藏版」正式發布，同時宣布凱西麥肯尼（Kelsey McKechnie）正式由「實習首席調酒師（Apprentice Malt Master）」晉升為「首席調酒師（Malt Master）」，兩人將持續為百富威士忌創造更多傳奇。

這款標誌著百富及大衛史都華重要里程碑的酒款，由大衛欽點的弟子凱西麥肯尼親自選桶。1962年是首席調酒師大衛史都華開始於百富酒廠服務的年份；凱西挑選了一桶於當年蒸餾入桶的珍稀威士忌，它有著深刻的層次卻又活潑有生命力。

百富首席調酒師大衛史都華回憶道:「1962年，那一年我剛進入百富酒廠，開始威士忌窖藏管理的工作；也在那一年，這一批蒸餾完成的新酒，被放入傳統歐洲橡木重組桶陳年。當年的那一批新酒，在橡木桶中安靜地熟成60年後於今年入瓶，這對我來說也是非常特別的里程碑。」

「百富60年．首席調酒師六十周年典藏版」，除了極具紀念意義的珍稀威士忌酒液，藏酒包裝也乘載了大衛史都華60年生涯的輝煌里程碑；五層晶透玻璃，由外向內層層刻印著，來自大衛史都華60年生涯中重要人物的致敬；最內層的手工訂製水晶瓶身，雅致極具百富一貫的細膩高級，瓶身上記錄著凱西麥肯尼的致敬，象徵百富首席調酒師大衛史都華近十年工藝的傳承，以及下一個新篇章的展開。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

向首席調酒師大衛史都華致敬的同時，百富宣布凱西麥肯尼（左）正式由實習首席調酒師，晉升為首席調酒師，兩人將持續為百富威士忌創造更多傳奇。圖／格蘭父子提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
向首席調酒師大衛史都華致敬的同時，百富宣布凱西麥肯尼（左）正式由實習首席調酒師，晉升為首席調酒師，兩人將持續為百富威士忌創造更多傳奇。圖／格蘭父子提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
百富首席調酒大衛史都華，以過桶工藝為近代威士忌發展帶來深遠影響。圖／格蘭父子提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
百富首席調酒大衛史都華，以過桶工藝為近代威士忌發展帶來深遠影響。圖／格蘭父子提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
盛會由米其林三星主廚Simon Rogan（右）掌勺，以六道盛宴致敬大衛60年間創下的種種成就。圖／格蘭父子提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
盛會由米其林三星主廚Simon Rogan（右）掌勺，以六道盛宴致敬大衛60年間創下的種種成就。圖／格蘭父子提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「百富60年．首席調酒師六十周年典藏版」，向首席調酒師大衛史都華於百富酒廠服務屆滿60年的成就致敬。圖／格蘭父子提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「百富60年．首席調酒師六十周年典藏版」，向首席調酒師大衛史都華於百富酒廠服務屆滿60年的成就致敬。圖／格蘭父子提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
百富首席調酒師大衛史都華回憶道：「1962年是這一切的開始，60年來和百富一起成就的種種，就在眼前」。圖／格蘭父子提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
百富首席調酒師大衛史都華回憶道：「1962年是這一切的開始，60年來和百富一起成就的種種，就在眼前」。圖／格蘭父子提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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