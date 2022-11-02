百貨電商雙11 skm online、統一時代線上購優惠出爐

線上購物年度大檔雙11大戰啟動，今年新光三越電商平台skm online聯手3,300個品牌推出「11.11 HIGH購節」，skm online即日起至11/13活動期間推出全站單筆消費滿2,000元現折111元，最高單筆滿20,000元現省1,111元專屬回饋，活動期間全站消費滿1,111再抽LG CordZero A9+無線吸塵器。

秋冬話題美妝以聯名與聖誕倒數月曆最受注目，像是LANCOME x BE@RBRICK聯名，潮裝限定版登場，每年11月期間美妝迷最期待的耶誕倒數月曆包括LA MER奇幻嘉年華聖誕倒數月曆、VALMONT幸福夢境聖誕禮盒、ORIGINS品木宣言聖誕派對倒數月曆等。

小家電則有Dyson推出V12 Detect Slim™Fluffy Plus無線吸塵器，獨家贈收納架+LED吸頭；Corrale直捲髮造型器（紫黑）獨家優惠價；HEALTHPIT日本按摩精品sofand按摩小沙發下殺5.9折，推出全年最低價。

skm online再推雙11限時專區：ROOTS精選商品611元起、THERMOS膳魔師輕量保溫瓶組下殺4折等；秋冬美妝新品推薦ESTEE LAUDER雙11限定─特潤冰導亮眼精華組、LANCOME雙11超殺限定─小黑瓶瘋搶組、KIEHL’S契爾氏早C晚A一起瘋組、TOM FORD設計師奢華水唇萃限量色上市、PAUL&JOE大耳狗限量隔離護手霜套組、JO MALONE LONDON裝飾蠟燭組合旅行蠟燭套裝等。

知名日系、歐美輕奢輕珠寶agete、Les Néréides首度加入雙11回饋陣容：agete 11/7至11/13滿2件享9折，滿15,000元再送飾品收藏盒。Les Néréides 11/3至11/6全面8.5折，滿8,000元再送飾品收藏盒。

統一時代百貨線上購針對雙11首度推出四重優惠，11/3-11/11期間全站不限金額消費享免運費，線上結帳滿111元立享11%折扣，活動期間每天還可以玩轉盤抽抽樂，有11元、111元等獎項，最高直接抱走1111元滿額購物金，每日限量抽完為止，同時，針對新加入的會員再送111元折價券(滿千元即可抵用)。

統一時代線上購及百貨實體店同步推出化妝品、服飾、配件、家用商品下殺3折起，像是雅詩蘭黛小棕瓶霸容量兩瓶+30ml組合下殺5折、蘭蔻小黑瓶也是下殺5折，買1送74,380元、Jack Wolfskin女款抗UV外套特價1,111元、New Balance 237中性休閒鞋7.4折、特價1,990元、象印不鏽鋼真空保溫杯3.2折，特價1,111元，破百款雙11優惠組合。

實體店部分，統一時代台北店於11/3-11/16推出「冬時尚」檔期，全館指定滿5,000送500，11/9前刷統一時代聯名卡滿6,000再送200。