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7-ELEVEN「雙11」超強採購術！i預購指定商品爆殺3折起　門市、行動隨時取推限時優惠

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN「i預購」即日起至11月24日推出「111.11.11購物節」活動，精選3C家電、專櫃美妝保養、精品包表等上百款商品祭出限時限量3折起優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「i預購」即日起至11月24日推出「111.11.11購物節」活動，精選3C家電、專櫃美妝保養、精品包表等上百款商品祭出限時限量3折起優惠。圖／7-ELEVEN提供

搶攻雙11購物節商機，7-ELEVEN首推「雙11」超強採購術，「i預購」指定商品限時爆殺3折起， 購買指定商品OPEN POINT點數最高享22%加碼大方送，OPEN POINT點數還可當現金折抵更是消費高手密技。OPEN POINT「行動隨時取」11月9日至11月15日則祭出CITY CAFE濃萃美式咖啡買11杯送11杯以及711元組合等優惠，門市11月7日還有一日限定「7-ELEVEN DAY」主題活動。

7-ELEVEN門市11月7日祭出「7-ELEVEN DAY」主題活動，購買任兩個飯糰／麵包或任一個燴飯／便當／麵食，送麥香300ml系列飲料一瓶兌換券；購買全店指定商品結帳金額滿711元送OPEN POINT點數100點（限量5萬筆，每會員限1次，送完為止），還加碼抽限量CROCS X 7-ELEVEN聯名鞋款（限量14雙，不限款式，送完為止）。

7-ELEVEN「i預購」即日起至11月24日推出「111.11.11購物節」活動，精選3C家電、專櫃美妝保養、精品包表等上百款商品祭出限時限量3折起優惠，除購買指定商品消費滿1,111元享11% OPEN PONT點數超值回饋，部分商品再加碼11%，最高回饋22%。首推每年熱銷上千瓶的「雅詩蘭黛特潤小棕寵粉感謝組（買50ml送100.5ml）」特價4,200元，再享462點OPEN POINT點數回饋；經典不敗的「SK-II青春露330ml」推出特規24瓶箱購組超值優惠價105,600元。

OPEN POINT「行動隨時取」11月9日至11月15日推出超值優惠，期間每天推出限量CITY CAFE濃萃美式咖啡買11杯送11杯，更祭出CITY CAFE大杯拿鐵、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶、CITY TEA經典純奶茶、CITY PRIMA精品美式咖啡等4大暢銷人氣商品711元組合優惠。OPEN POINT App「雲端開心卡」則自11月11日至11月17日推出限量「雙11購物節開心卡」，加碼贈111點OPEN POINT點數，等同價值111元的血拼購物金。

購物旺季快開啟OPEN POINT App快速累點兌點聰明省，OPEN POINT點數除可折抵現金消費、兌換商品、加價購物、捐贈公益團體之外，更領先零售推動點數折抵代收，還可兌換高鐵TGO點數、長榮航空或ANA哩程，讓消費者用OPEN POINT點數也能免費搭高鐵與飛機。

7-ELEVEN門市11月7日祭出「7-ELEVEN DAY」主題活動，購買任兩個飯糰／麵包或任一個燴飯／便當／麵食，送麥香300ml系列飲料一瓶兌換。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市11月7日祭出「7-ELEVEN DAY」主題活動，購買任兩個飯糰／麵包或任一個燴飯／便當／麵食，送麥香300ml系列飲料一瓶兌換。圖／7-ELEVEN提供
OPEN POINT App「雲端開心卡」11月11日至11月17日推出限量「雙11購物節開心卡」，加碼贈111點OPEN POINT點數。圖／7-ELEVEN提供
OPEN POINT App「雲端開心卡」11月11日至11月17日推出限量「雙11購物節開心卡」，加碼贈111點OPEN POINT點數。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN首推「雙11」超強採購術，「i預購」指定商品限時爆殺3折起，購買指定商品OPEN POINT點數最高享22%加碼大方送。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN首推「雙11」超強採購術，「i預購」指定商品限時爆殺3折起，購買指定商品OPEN POINT點數最高享22%加碼大方送。圖／7-ELEVEN提供
OPEN POINT「行動隨時取」11月9日至11月15日推出超值優惠，期間每天推出限量CITY CAFE濃萃美式咖啡買11杯送11杯，還有4大暢銷人氣飲品711元組合優惠。圖／7-ELEVEN提供
OPEN POINT「行動隨時取」11月9日至11月15日推出超值優惠，期間每天推出限量CITY CAFE濃萃美式咖啡買11杯送11杯，還有4大暢銷人氣飲品711元組合優惠。圖／7-ELEVEN提供
OPEN PONT點數折抵現金超好用，還可跨通路換高鐵TGO、長榮航空或ANA哩程。圖／7-ELEVEN提供
OPEN PONT點數折抵現金超好用，還可跨通路換高鐵TGO、長榮航空或ANA哩程。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市11月7日祭出「7-ELEVEN DAY」主題活動，購買指定商品滿711元限量送OPEN POINT點數100點，加碼抽限量CROCS X 7-ELEVEN聯名鞋款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市11月7日祭出「7-ELEVEN DAY」主題活動，購買指定商品滿711元限量送OPEN POINT點數100點，加碼抽限量CROCS X 7-ELEVEN聯名鞋款。圖／7-ELEVEN提供

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