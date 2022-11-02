香奈兒度假大秀邁阿密重現 柯波拉兄妹執導影片藏亮點

繼今年五月於摩納哥（Monaco）舉辦 2022/23 Cruise度假系列時裝秀後，香奈兒（CHANEL）將於本週五（2022年11月4日）於美國佛羅里達州邁阿密（Miami）的Faena海邊飯店重現最初在蔚藍海岸畔蒙地卡羅（Monte-Carlo）發表的2022/23 Cruise度假系列大秀。

品牌今釋出由蘇菲亞柯波拉與羅曼柯波拉（Sofia and Roman Coppola）兄妹聯手執導的最新前導影片，片中穿插5月於摩納哥所拍攝的影像，由模特兒Blesnya Minher, HyunJi Shin、Mariam de Vinzelle與Vivienne Rohner共同演繹，並融會了充滿迷人度假氣息的邁阿密海灘美景；佛羅里達的藝術裝飾建築、摩天大樓、棕櫚樹與摩納哥公國的遊艇、海泳、賽車相映成趣。在影片中，還可見Faena海邊飯店的雙色條紋遮陽傘與躺椅，與Monte-Carlo Beach海灘飯店的摩納哥紅相呼應。