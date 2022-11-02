聽新聞
test
0:00 / 0:00
香奈兒度假大秀邁阿密重現 柯波拉兄妹執導影片藏亮點
繼今年五月於摩納哥（Monaco）舉辦 2022/23 Cruise度假系列時裝秀後，香奈兒（CHANEL）將於本週五（2022年11月4日）於美國佛羅里達州邁阿密（Miami）的Faena海邊飯店重現最初在蔚藍海岸畔蒙地卡羅（Monte-Carlo）發表的2022/23 Cruise度假系列大秀。
品牌今釋出由蘇菲亞柯波拉與羅曼柯波拉（Sofia and Roman Coppola）兄妹聯手執導的最新前導影片，片中穿插5月於摩納哥所拍攝的影像，由模特兒Blesnya Minher, HyunJi Shin、Mariam de Vinzelle與Vivienne Rohner共同演繹，並融會了充滿迷人度假氣息的邁阿密海灘美景；佛羅里達的藝術裝飾建築、摩天大樓、棕櫚樹與摩納哥公國的遊艇、海泳、賽車相映成趣。在影片中，還可見Faena海邊飯店的雙色條紋遮陽傘與躺椅，與Monte-Carlo Beach海灘飯店的摩納哥紅相呼應。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言