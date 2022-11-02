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孫儷、關曉彤滿滿Vlogo辣秀美腿 密集恐懼症酌量點閱

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
鄭秀文、關曉彤演繹Valentino Toile Iconographe V標誌系列。圖／Valentino提供
鄭秀文、關曉彤演繹Valentino Toile Iconographe V標誌系列。圖／Valentino提供

范倫鐵諾（Valentino）推出Toile Iconographe V標誌系列，為經久不衰的Valentino V Logo賦予全新的生命。 創意總監Pierpaolo Piccioli以空白畫布盡情展現Valentino標誌圖案，以簡潔有力的標誌紀錄了時代的演進，隨想像無限延展。包括品牌代言人孫儷、大使關曉彤等人都搶鮮秀出充滿個性魅力又時髦的Toile Iconographe V標誌系列穿搭，時尚品味備受肯定的香港女星鄭秀文與女神張柏芝鄧大膽換上全身滿版的Valentino V Logo，煥發巨星魅力。演技派女神楊謹華則搶先全台，以一身紅色V標誌新裝，搭配同系列長靴秀出長腿，彰顯系列設計女神魅力。

同時推出的系列形象廣告由時尚大師Steven Meisel操刀，Valentino V標誌以網狀形式連綿擴展，展現Valentino從20世紀延續至今的獨特品牌風格，並探索時尚沒有邊界、不分性別的包容性。

女星鄭秀文穿TOILE ICONOGRAPHE V標誌系列，展現巨星風采。圖／Valentino提供
女星鄭秀文穿TOILE ICONOGRAPHE V標誌系列，展現巨星風采。圖／Valentino提供
Valentino Garavani Toile Iconographe紅色托特包，91,000元。圖／Valentino提供
Valentino Garavani Toile Iconographe紅色托特包，91,000元。圖／Valentino提供
女星楊謹華搶先全台穿上一身紅色TOILE ICONOGRAPHE V標誌系列新裝。圖／Valentino提供
女星楊謹華搶先全台穿上一身紅色TOILE ICONOGRAPHE V標誌系列新裝。圖／Valentino提供
女星楊謹華搶先全台穿上一身紅色TOILE ICONOGRAPHE V標誌系列新裝。圖／Valentino提供
女星楊謹華搶先全台穿上一身紅色TOILE ICONOGRAPHE V標誌系列新裝。圖／Valentino提供
Valentino Garavani Toile Iconographe水桶包，95,000元。圖／Valentino提供
Valentino Garavani Toile Iconographe水桶包，95,000元。圖／Valentino提供
Valentino米蘭Montenapoleone專賣店展售全新Toile Iconographe系列。圖／Valentino提供
Valentino米蘭Montenapoleone專賣店展售全新Toile Iconographe系列。圖／Valentino提供
品牌代言人的孫儷詮釋TOILE ICONOGRAPHE V標誌系列肩揹包。圖／Valentino提供
品牌代言人的孫儷詮釋TOILE ICONOGRAPHE V標誌系列肩揹包。圖／Valentino提供
Valentino米蘭Montenapoleone專賣店展售全新Toile Iconographe系列。圖／Valentino提供
Valentino米蘭Montenapoleone專賣店展售全新Toile Iconographe系列。圖／Valentino提供
品牌大使關曉彤使用TOILE ICONOGRAPHE V標誌系列中的紅色肩揹包，展現青春俏麗。圖／Valentino提供
品牌大使關曉彤使用TOILE ICONOGRAPHE V標誌系列中的紅色肩揹包，展現青春俏麗。圖／Valentino提供
張柏芝身穿TOILE ICONOGRAPHE V標誌系列外套，側揹系列中精緻迷人的水桶包款。圖／Valentino提供
張柏芝身穿TOILE ICONOGRAPHE V標誌系列外套，側揹系列中精緻迷人的水桶包款。圖／Valentino提供
Valentino Garavani Tan-Go黑色高跟鞋，38,000元。圖／Valentino提供
Valentino Garavani Tan-Go黑色高跟鞋，38,000元。圖／Valentino提供

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