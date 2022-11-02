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孫儷、關曉彤滿滿Vlogo辣秀美腿 密集恐懼症酌量點閱
范倫鐵諾（Valentino）推出Toile Iconographe V標誌系列，為經久不衰的Valentino V Logo賦予全新的生命。 創意總監Pierpaolo Piccioli以空白畫布盡情展現Valentino標誌圖案，以簡潔有力的標誌紀錄了時代的演進，隨想像無限延展。包括品牌代言人孫儷、大使關曉彤等人都搶鮮秀出充滿個性魅力又時髦的Toile Iconographe V標誌系列穿搭，時尚品味備受肯定的香港女星鄭秀文與女神張柏芝鄧大膽換上全身滿版的Valentino V Logo，煥發巨星魅力。演技派女神楊謹華則搶先全台，以一身紅色V標誌新裝，搭配同系列長靴秀出長腿，彰顯系列設計女神魅力。
同時推出的系列形象廣告由時尚大師Steven Meisel操刀，Valentino V標誌以網狀形式連綿擴展，展現Valentino從20世紀延續至今的獨特品牌風格，並探索時尚沒有邊界、不分性別的包容性。
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