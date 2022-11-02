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網紅們也瘋打卡！星巴克x500輯耶誕限定店今開幕

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
限定店的開幕派對氣氛超歡樂。圖／500輯攝影團隊提供
限定店的開幕派對氣氛超歡樂。圖／500輯攝影團隊提供

你有多久沒有真正放鬆恣意的出國旅行？又有多久沒在溫馨感恩的節日裡，拿下口罩，與好友暢談品味美好？總是提前捎來耶誕氣息的星巴克，今年首度與質感媒體《500輯》共同打造「咖啡、靈感還有旅行」耶誕限定店，不只陳列各式耶誕禮品，也帶來專屬的咖啡香氣，以及三大亮眼裝置、各式假日體驗活動，不論何時來，總能溫暖包圍。

這處專為耶誕打造的限定店，位於信義經貿門市，即起至12月25日、總計49天。昨晚的開幕派對，特別邀請各領域的KOL及參與設計的創作者一同分享限定店的精采特色，席間，拍照打卡、歡樂笑語不斷，星巴克咖啡大師也同時在線上與50家VIP Party門市同步直播開箱，開播不到10分鐘就有兩百多名金星會員參與，在咖啡香氣與不插電樂聲中提前歡度佳節。

限定點合作的源起，在於星巴克與《500輯》共同的想望，期盼透過咖啡文化、創意靈感、旅行氛圍塑造出一所迷人空間，讓旅人停下腳步，不只品味一杯咖啡，也能在此透過各種細節設計，找到特別的樂趣。

例如，從窗外就引人流連的大型窗貼，這是請來當紅插畫家Abei設計充滿奇思妙想、徹底展現「Holiday Your Way」口號精神的畫面，「疫情期間大家應該都悶壞了，因此我以旅行作為出發點，讓男女角色或拉或坐著行李箱在奇幻的畫面裡飛翔。」手繪的「500 times」刊頭設計，則呼應500輯在網路時代仍持續創新紙本刊物的特色。

開幕派對上驚喜現身、四度入圍金曲獎最佳專輯裝幀設計獎的吳建龍，則跨界設計一幅超亮眼的霓虹燈飾，他說，要將耶誕節與旅行MIX，最初想到了「門神」，俏皮的他於是將耶誕老人與外星人分列左右，「中間則是拍照的位置，回頭一看，哇，竟然被飛碟吸走了。」這場「耶誕的太空旅行」也讓吳建龍神往不已，「期待被外星人帶去火星的感覺。」

知名策展人黃偉倫則與新銳藝術家張家翎、陳欣妤合力創作型態新穎的「質青閱覽室」，整體以「遊走」為發想起點，搭配散步中的抽象造型選書人，以多組木製展架作為空間主體，分別傳遞起伏、靜置、速度等質地。黃偉倫出席派對時指出，每天早上的第一個行程就是遛狗、享受一杯星巴克咖啡，「以街道為靈感設計，想像中的高速公路、信義路空橋拾階而上、公園或十字路口的延伸，都有不可預期的相遇。」選書人則包括樂評人馬世芳、影評人膝關節、作家李清志、平面設計師李君慈、食物設計師陳小曼，現場展示推薦書籍，也能伴著咖啡香來一場靈感之旅。

耶誕限定店還有4款限定飲品，11、12月各開箱兩款；每逢周末另有不同類型的精彩活動，包含多位新銳插畫家駐店彩繪杯身、專題講座、互動手作體驗工作坊，活動內容可上網查詢，需預先於網路報名，並使用星巴克之星禮程兌換。

此外，即日起點購限定飲品還可得到插畫家Abei設計行李箱貼紙乙張，一杯一張，贈品數量有限，送完為止；上傳與STARBUCKS╳500輯耶誕限定店3大展區或4款限定飲料拍照的打卡畫面，可獲得任選飲料第二杯半價優惠。

星巴克╳500輯耶誕限定店

日期：即日起至12/25

地點：星巴克信義經貿門市（台北市信義區信義路五段106號）

金星禮專屬活動報名網址：https://goldreward.starbucks.com.tw

主辦單位｜星巴克

共同主辦｜500輯

限定店的創作者與霓虹燈飾合影。圖／500輯攝影團隊提供
限定店的創作者與霓虹燈飾合影。圖／500輯攝影團隊提供
星巴克限定店的限定飲品（左）太妃核果風味咖啡星冰樂、（右）西印度櫻桃冷萃咖啡。 圖／500輯攝影團隊提供
星巴克限定店的限定飲品（左）太妃核果風味咖啡星冰樂、（右）西印度櫻桃冷萃咖啡。 圖／500輯攝影團隊提供
星巴克咖啡大師現場連線，開箱限定店。圖／500輯攝影團隊提供
星巴克咖啡大師現場連線，開箱限定店。圖／500輯攝影團隊提供
限定店內一景。圖／500輯攝影團隊提供
限定店內一景。圖／500輯攝影團隊提供
書架設計發想自各種街道，以及未知、不期而遇的人事物。圖／500輯攝影團隊提供
書架設計發想自各種街道，以及未知、不期而遇的人事物。圖／500輯攝影團隊提供
剛出刊的500輯，也成為開幕打卡的熱門選項之一。圖／500輯攝影團隊提供
剛出刊的500輯，也成為開幕打卡的熱門選項之一。圖／500輯攝影團隊提供
咖啡香氣、悠揚歌聲，伴隨著各種奇思妙想的創意，限定店充滿耶誕歡樂氛圍。圖／500輯攝影團隊提供
咖啡香氣、悠揚歌聲，伴隨著各種奇思妙想的創意，限定店充滿耶誕歡樂氛圍。圖／500輯攝影團隊提供
星巴克╳500輯耶誕限定店即起登場。圖／500輯攝影團隊提供
星巴克╳500輯耶誕限定店即起登場。圖／500輯攝影團隊提供
周假日另有各種限定體驗活動登場。圖／500輯攝影團隊提供
周假日另有各種限定體驗活動登場。圖／500輯攝影團隊提供
限定店外玻璃牆超吸睛。圖／500輯攝影團隊提供
限定店外玻璃牆超吸睛。圖／500輯攝影團隊提供

星巴克 咖啡

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