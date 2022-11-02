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星巴克迷注意！只有限定店喝得到的4款飲品 提前曝光

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
（左）太妃核果風味咖啡星冰樂、（右）西印度櫻桃冷萃咖啡。 圖／500輯攝影團隊提供
（左）太妃核果風味咖啡星冰樂、（右）西印度櫻桃冷萃咖啡。 圖／500輯攝影團隊提供

星巴克╳500輯耶誕限定店開幕了，除了3大亮點超吸睛，還有4款限定店才喝得到的限定飲品，不只限定，還有限量，星巴克迷們還不快衝一波。

在耶誕限定店中，星巴克要以各有特色、滋味獨具的限定飲品，開啟屬於耶誕的美好。11月2日搶先推出的有「耶誕派對那堤」，來自美國星巴克夥伴的秘密配方，以南瓜風味糖醬及白摩卡醬的香甜濃厚，加入薄荷糖漿後的尾韻清爽涼感，星巴克咖啡大師形容，「口感清爽明亮，有非常舒服的牛奶巧克力風味。」

另一款11月登場的是暌違5年、專為500輯青年客群規劃的「太妃核果風味咖啡星冰樂」，將熱賣的太妃核果那堤變身為星冰樂版本，綿密滑順風味迷人悠長。

接力在12月1日登場的兩款飲品，「西印度櫻桃冷萃咖啡」是碎冰與西印度櫻桃醬的組合，香甜中又不失清爽感，咖啡大師說，以冷水浸泡、長時間萃取的這款咖啡，口感柔和，帶有柑橘與黑巧克力的風味，非常迷人。

另一款12月限定飲品「鹹焦糖風味咖啡茶那堤」，則是結合茶與咖啡的雙重口感，同樣來自秘密配方，以紅茶拉提為基底，風味濃郁，帶有咖啡香氣與紅茶尾韻，口感特別。以上4款限定飲料僅提供大杯尺寸，數量有限、售完為止。

此外，耶誕限定店每逢假日也有限定活動，例如11/6請來IG社群爆紅的人氣咖啡杯插畫家WHOSMiNG，現身舉辦講座；11/12將利用回收咖啡渣化作孕育自然的咖啡渣土，自己手作獨一無二的「多肉植栽杯」。活動須預先於網路報名・可查金星禮專屬活動報名網址：https://goldreward.starbucks.com.tw

即日起，點購限定飲品還可得到插畫家Abei設計行李箱貼紙乙張，一杯一張，贈品數量有限，送完為止；上傳與STARBUCKS╳500輯耶誕限定店3大展區或4款限定飲料拍照的打卡畫面，可獲得任選飲料第二杯半價優惠。

星巴克╳500輯耶誕限定店

日期：即日起至12/25

地點：星巴克信義經貿門市（台北市信義區信義路五段106號）

金星禮專屬活動報名網址：https://goldreward.starbucks.com.tw

主辦單位｜星巴克

共同主辦｜500輯

（左）耶誕派對那堤、（右）鹹焦糖風味咖啡茶那堤。圖／500輯攝影團隊提供
（左）耶誕派對那堤、（右）鹹焦糖風味咖啡茶那堤。圖／500輯攝影團隊提供
利用回收咖啡渣自己手作「多肉植栽杯」，不但以行動支持永續，也是獨一無二的居家療癒小物。圖／有肉SUCCULAND提供
利用回收咖啡渣自己手作「多肉植栽杯」，不但以行動支持永續，也是獨一無二的居家療癒小物。圖／有肉SUCCULAND提供
每逢周末假日都有限定體驗活動，內容精彩豐富。圖／500輯攝影團隊提供
每逢周末假日都有限定體驗活動，內容精彩豐富。圖／500輯攝影團隊提供
星巴克咖啡大師親自講解限定飲品的特殊風味。圖／500輯攝影團隊提供
星巴克咖啡大師親自講解限定飲品的特殊風味。圖／500輯攝影團隊提供

咖啡 星巴克

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