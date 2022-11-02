台北國際旅展周五登場 長榮歐洲新航線現省1萬

ITF台北國際旅展將於周五回歸。長榮航空直營旅行社長汎假期祭出現場預購歐洲米蘭、慕尼黑兩大新航線行程，直接享有每人最高折1萬元優惠。長汎假期發言人陳崇銘表示，除了歐洲新航線促銷，旅展現場加碼推出限量北海道戲雪、東南亞度假等指定行程折扣，為國際解封後的旅費精打細算，旅展活動期間至長汎假期全台門市報名，同樣享有與旅展現場特惠價。

長汎假期表示，搭配2022年長榮直飛米蘭、慕尼黑全新航線，長汎假期特別推出親訪歐洲之巔少女峰「FUN遊德瑞童話大道少女峰10日」，以及完整蒐集義大利五大城市「FUN遊南北義全覽13日」2大經典行程，旅展限時優惠，每人最高現省1萬元。

如果是想玩雪，「戀上北海道輕旅行5日」現場價2萬6900元起，深度體驗北海道冬季祭典可選「迷戀白の北海道5日」，現場付訂每人立折1000元，行程安排然別湖冰上村、搭乘流冰觀賞船、阿寒湖冰釣趣、北海道遺產藍色寶石摩周湖等景點，還享有北海道三種名蟹吃到飽。

少人成行玩東南亞2萬元有找，「泰FUN鬆超值泰國5日」行程包含金色沙灘多項水上活動、暹羅傳奇樂園、傳統古式按摩、大啖水流蝦及暢飲啤酒等。「宿霧玩很大 資生堂跳島小資人文之旅5日」報名就贈精油按摩，行程包含出海跳島、浮潛、市區觀光、海鮮燒烤等，也可自費參加與歐斯陸鯨鯊共游或漂流竹筏船屋。此外，還有清邁、峴港、新加坡、馬來西亞等地區可做選擇。

「玩美加族舞動極光8日」行程提供免費禦寒服裝租借，並貼心安排3晚黃刀極光，增加極光可見率。「阿拉斯加幸福極光之旅9日」體驗再升級，策劃2晚極光小屋和1晚入住珍娜溫泉飯店，旅途中將會頒發極光證書，旅客可直接成為『北緯65度極光俱樂部』正式會員，同時特別針對21歲以上旅客加碼贈送使用冰杯所盛裝的青蘋果特調雞尾酒。

玩紐西蘭、澳洲早鳥優惠最高折6千。榮獲2019金旅獎的「奇歐拉紐西蘭11日」不僅會探訪冰河谷遺跡、乘坐TSS恩斯洛號古董蒸汽船，還能前往毛利文化村、拜訪魔戒小鎮，住宿則保證入住隱士飯店面山房型，盡情探索紐西蘭的迷人風貌。短假期可選「FUN遊黃金海岸6日」，參團不僅免小費，再送與無尾熊合照，行程包含華納電影世界、螃蟹河體驗、OUTLET購物趣等。

國內旅遊部分，「澎湖包車輕旅行3日」餐食保證安排一位難求的名店阿華海鮮餐廳，4人成行、獨立半日包車遊讓你的旅程更有彈性。

獲文化部2022年文化觀光推薦遊程的「馬祖四島全覽東西莒踩星沙芹壁石頭屋3日」將一次暢遊馬祖南、北竿及東、西莒四島好風光。跨年首選「金門金好玩元旦跨年版3日」現場下訂立折1000元。慈湖三角堡沙灘歡送年末最後一道夕陽，新年第一天還能搭車跨過10月底通車啟用的金門大橋。

「2023金門馬拉松漫遊小鎮4日」金門馬拉松路跑行程則提供32席保留名額，為跑者們省去搶名額及訂交通住宿的繁瑣規畫。

此外，自由行好禮優惠，「長榮假期」獨寵無限萬哩遊會員，於旅展現場下訂國外機＋酒組合，單筆訂單最高現省1000元，再依旅遊地區贈送上網卡、交通券。國內航空「立榮假期」則祭出結帳時輸入折扣碼，國內機＋酒單筆訂單立折500元，旅展現場下單，每日加碼抽立榮航空國內線不限航點來回機票。