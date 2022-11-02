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將來銀行 × 全支付11月再加碼 首綁首刷滿額最高回饋350全點

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
將來銀行與全支付強強聯手，截至10月下旬，每7名將來銀行存戶中，就有1名存戶完成將來銀行帳戶與全支付的綁定。圖／將來銀行提供
將來銀行與全支付強強聯手，截至10月下旬，每7名將來銀行存戶中，就有1名存戶完成將來銀行帳戶與全支付的綁定。圖／將來銀行提供

全聯實業旗下「全支付」會員快速突破200萬，與純網銀「將來銀行」的合作也宣布再推出加碼回饋方案，自11月起凡新戶完成裝置綁定並完成連結全支付帳戶即可獲250全點，消費滿額再獲100全點，回饋合計高達350全點。

將來銀行表示，疫情促使無現金生活型態蓬勃發展，國人對行動支付的使用頻率及消費金額屢創新高，因此開業之初即積極與電子支付展開合作，而9月上線的「全支付」在上線短短52天內會員人數突破200萬戶，迅速攀上電子支付業者第3名，將來銀行身為全支付唯一合作的純網銀，趁市場好評，再推出限期2個月的超殺回饋案。凡國人使用將來銀行App開戶，輸入專屬邀請碼「PX8888」，完成裝置綁定及連結「全支付」至將來銀行帳戶後，可獲250全點的超狂回饋。

不僅如此，將來銀行更加碼祭出「客戶首次連結消費回饋」專案。存戶在活動期間內，於全支付App或透過PX Pay首頁之全支付錢包專區，首次連結指定將來銀行帳戶後，使用該帳戶消費單筆滿200元（含）以上即可獲得100全點回饋，每月限量前5,000名，總計10,000名，每一全支付帳戶限回饋1次。目前正是全聯周年慶活動期間，即日起至12月1日前把握機會使用活動專屬邀請碼「PX8888」開立將來銀行帳戶、完成裝置綁定並連結全支付進行消費，不僅可享將來銀行最高達350全點的超級回饋，期間全支付還與40多家品牌合作發出優惠券，優惠相當多元。

除了支付回饋，將來銀行年底前還有刷卡回饋最高5％、活儲最高3.2％、信貸利率最低1.58％起等3大神級優惠，將來銀行總經理許柏林指出，除了不定期推出讓客戶更有感的優惠及服務，年底前也將續推出更多亮眼金融商品服務，持續朝「成為最佳金融商品服務平台」目標邁進。

11月起凡將來銀行新戶完成裝置綁定並完成連結全支付帳戶即可獲250全點，消費滿額再獲100全點，回饋合計高達350全點。圖／將來銀行提供
11月起凡將來銀行新戶完成裝置綁定並完成連結全支付帳戶即可獲250全點，消費滿額再獲100全點，回饋合計高達350全點。圖／將來銀行提供

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