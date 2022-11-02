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百年林鐵及文資處與台灣啤酒 聯名推限量「眠月啤酒 」

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
林鐵及文資處與台灣啤酒共同打造推出，以阿里山眠月線為名的「眠月啤酒」。圖／林鐵及文資處提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
林鐵及文資處與台灣啤酒共同打造推出，以阿里山眠月線為名的「眠月啤酒」。圖／林鐵及文資處提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

尚合阿里山口味！林鐵及文資處與台灣啤酒共同打造推出，以阿里山眠月線為名的「眠月」特調芭樂蓮霧口味水果啤酒，僅在嘉義地區限量販售，明天開始於林鐵沿線車站快閃、林聰明砂鍋魚頭及台灣菸酒嘉義便利店等處販售，更多詳細販售地點請見林鐵及文資處官網。

林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處與台灣菸酒股份有限公司，以永續的在地情感與熱情推陳出新，今年攜手推出首款以步道「眠月」特調芭樂蓮霧口味水果啤酒，總計只生產1千5百箱，共3萬6千瓶，為嘉義地區限定販售。

眠月啤酒，酒標以林鐵及文資處新logo延伸設計，搭配「銀河、螢河」話題，並融入阿里山林鐵元素，瓶蓋以白底襯托紅色車頭，具蒐藏價值。

酒瓶頸標，彩繪林鐵的顏色，塑造火車紅為阿里山森林間最醒目的標誌、森林綠象徵高山森林的生生不息、晨光白如在山頂上望向雲海的遼闊穩定感，以及沉穩深黑色鐵道機械感。

台酒部分，嚴選在地芭樂汁，加入吹著海風長大的蓮霧心製成酒，呈現台灣水果王國的特有風味，眠月啤酒為3.5%低酒精，入喉尾韻自帶清香，有別於一般啤酒後勁的苦澀。

林鐵及文資處表示，眠月啤酒入口的是酒，品的是文化與質感，為嘉義地區限定販售，11月3日起，陸續於林鐵沿線車站快閃活動、檜意森活村T08A珍品館、林聰明砂鍋魚頭、兆品酒店、耐斯王子大飯店及台灣菸酒嘉義便利店等處上架。

林鐵及文資處指出，凡向林鐵及文資處購買1箱(24瓶)，即免費贈送阿里山限量復古啤酒杯1個(至多送2個)，或選擇購買眠月啤酒2手(12瓶)，以99元加購1個，數量有限送完為止。

為配合11月4日至7日的「2022ITF台北國際旅展」，以及11月11日至14日的「2022台鐵第七屆便當節」，林鐵及文資處將於展場上，推出限量「眠月啤酒」排隊組合價，購買1手眠月啤酒，即可獲得阿里山杯一個(市價150元)，現場將限量加碼贈送「蒸汽火車」徽章，讓想收藏的朋友，不用跑嘉義也有機會能買到。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

林鐵及文資處與台灣啤酒共同打造推出，以阿里山眠月線為名的「眠月啤酒」。圖／林鐵及文資處提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
林鐵及文資處與台灣啤酒共同打造推出，以阿里山眠月線為名的「眠月啤酒」。圖／林鐵及文資處提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

阿里山 嘉義 蓮霧 眠月線

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