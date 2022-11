Hearts On Fire完美鑽石刻畫大自然 耳畔指尖綻放光芒

以「全世界車工最完美的鑽石」聞名於世的高級鑽石品牌Hearts On Fire,旗下最受全球消費者喜愛的AERIAL系列,以純淨璀璨的鑽石刻畫大自然的非凡美態與力量,展現燦爛的鑽石光芒。今年,AERIAL系列推出奢華款,以39件瑰麗迷人的創作刻畫象徵生命力的元素,透過品牌的「幻視鑲嵌法」工藝,徹底釋放「全世界車工最完美的鑽石」的光芒。

AERIAL全新系列奢華款式,靈感來自象徵生命力的元素如種子、太陽和水等,以大自然最珍貴的瑰寶鑽石最璀璨迷人形態展現。 最受矚目之作,無疑為集古典與現代魅力於一身的Double Sunburst 鑽石戒指和Sunburst Double Finger雙指鑽石戒指,兩款設計取材於光芒萬丈的太陽,以精緻的鑽石組成兩個並列的旭日圖案,奪目耀眼的光芒流轉於手指間,設計大膽不失優雅。另一款充滿時尚魅力之作Twisted Dewdrop Cuff耳掛式鑽石耳環,以欖尖形和梨形圖騰組成如露水般優雅的曲線,圍繞點綴耳廓,就算沒有耳洞也能以將全身穿搭重點放在耳畔,以不經意的優雅姿態聚焦迷人的臉蛋。 Aerial Sunburst Double Finger鑽石戒指,35萬3,000元。圖/HEARTS ON FIRE提供 Aerial Twisted Dewdrop鑽石手鐲,73萬5,000元。圖/HEARTS ON FIRE提供 Hearts On Fire推出AERIAL全新系列奢華款,以充滿生命力的大自然為靈感。圖/Hearts On Fire提供 Aerial Double Sunburst 鑽石戒指,20萬6,000元。圖/HEARTS ON FIRE提供 Aerial Twisted Dewdrop Earrings鑽石耳環左耳款,21萬2,000元。圖/HEARTS ON FIRE提供 Aerial Twisted Dewdrop Ear Cuff鑽石耳環右耳款,23萬6,000元。圖/HEARTS ON FIRE提供 Hearts On Fire推出AERIAL全新系列奢華款。圖/Hearts On Fire提供 Aerial Sunburst Double Finger鑽石戒指,35萬3,000元。圖/HEARTS ON FIRE提供 Hearts On Fire推出AERIAL全新系列奢華款。圖/Hearts On Fire提供 Aerial Twisted Dewdrop Ear Cuff鑽石耳環左耳款,23萬6,000元。圖/HEARTS ON FIRE提供 Aerial Twisted Dewdrop Earrings鑽石耳環右耳款,21萬2,000元。圖/HEARTS ON FIRE提供 Hearts On Fire推出AERIAL全新系列奢華款。圖/Hearts On Fire提供 Aerial Twisted Sunburst鑽石耳環,38萬3,000元。圖/HEARTS ON FIRE提供 Hearts On Fire推出AERIAL全新系列奢華款,以充滿生命力的大自然為靈感。圖/Hearts On Fire提供