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Hearts On Fire完美鑽石刻畫大自然 耳畔指尖綻放光芒

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Hearts On Fire推出AERIAL全新系列奢華款，以充滿生命力的大自然為靈感。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire推出AERIAL全新系列奢華款，以充滿生命力的大自然為靈感。圖／Hearts On Fire提供

以「全世界車工最完美的鑽石」聞名於世的高級鑽石品牌Hearts On Fire，旗下最受全球消費者喜愛的AERIAL系列，以純淨璀璨的鑽石刻畫大自然的非凡美態與力量，展現燦爛的鑽石光芒。今年，AERIAL系列推出奢華款，以39件瑰麗迷人的創作刻畫象徵生命力的元素，透過品牌的「幻視鑲嵌法」工藝，徹底釋放「全世界車工最完美的鑽石」的光芒。

AERIAL全新系列奢華款式，靈感來自象徵生命力的元素如種子、太陽和水等，以大自然最珍貴的瑰寶鑽石最璀璨迷人形態展現。 最受矚目之作，無疑為集古典與現代魅力於一身的Double Sunburst 鑽石戒指和Sunburst Double Finger雙指鑽石戒指，兩款設計取材於光芒萬丈的太陽，以精緻的鑽石組成兩個並列的旭日圖案，奪目耀眼的光芒流轉於手指間，設計大膽不失優雅。另一款充滿時尚魅力之作Twisted Dewdrop Cuff耳掛式鑽石耳環，以欖尖形和梨形圖騰組成如露水般優雅的曲線，圍繞點綴耳廓，就算沒有耳洞也能以將全身穿搭重點放在耳畔，以不經意的優雅姿態聚焦迷人的臉蛋。

Aerial Sunburst Double Finger鑽石戒指，35萬3,000元。圖／HEARTS ON FIRE提供
Aerial Sunburst Double Finger鑽石戒指，35萬3,000元。圖／HEARTS ON FIRE提供
Aerial Twisted Dewdrop鑽石手鐲，73萬5,000元。圖／HEARTS ON FIRE提供
Aerial Twisted Dewdrop鑽石手鐲，73萬5,000元。圖／HEARTS ON FIRE提供
Hearts On Fire推出AERIAL全新系列奢華款，以充滿生命力的大自然為靈感。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire推出AERIAL全新系列奢華款，以充滿生命力的大自然為靈感。圖／Hearts On Fire提供
Aerial Double Sunburst 鑽石戒指，20萬6,000元。圖／HEARTS ON FIRE提供
Aerial Double Sunburst 鑽石戒指，20萬6,000元。圖／HEARTS ON FIRE提供
Aerial Twisted Dewdrop Earrings鑽石耳環左耳款，21萬2,000元。圖／HEARTS ON FIRE提供
Aerial Twisted Dewdrop Earrings鑽石耳環左耳款，21萬2,000元。圖／HEARTS ON FIRE提供
Aerial Twisted Dewdrop Ear Cuff鑽石耳環右耳款，23萬6,000元。圖／HEARTS ON FIRE提供
Aerial Twisted Dewdrop Ear Cuff鑽石耳環右耳款，23萬6,000元。圖／HEARTS ON FIRE提供
Hearts On Fire推出AERIAL全新系列奢華款。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire推出AERIAL全新系列奢華款。圖／Hearts On Fire提供
Aerial Sunburst Double Finger鑽石戒指，35萬3,000元。圖／HEARTS ON FIRE提供
Aerial Sunburst Double Finger鑽石戒指，35萬3,000元。圖／HEARTS ON FIRE提供
Hearts On Fire推出AERIAL全新系列奢華款。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire推出AERIAL全新系列奢華款。圖／Hearts On Fire提供
Aerial Twisted Dewdrop Ear Cuff鑽石耳環左耳款，23萬6,000元。圖／HEARTS ON FIRE提供
Aerial Twisted Dewdrop Ear Cuff鑽石耳環左耳款，23萬6,000元。圖／HEARTS ON FIRE提供
Aerial Twisted Dewdrop Earrings鑽石耳環右耳款，21萬2,000元。圖／HEARTS ON FIRE提供
Aerial Twisted Dewdrop Earrings鑽石耳環右耳款，21萬2,000元。圖／HEARTS ON FIRE提供
Hearts On Fire推出AERIAL全新系列奢華款。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire推出AERIAL全新系列奢華款。圖／Hearts On Fire提供
Aerial Twisted Sunburst鑽石耳環，38萬3,000元。圖／HEARTS ON FIRE提供
Aerial Twisted Sunburst鑽石耳環，38萬3,000元。圖／HEARTS ON FIRE提供
Hearts On Fire推出AERIAL全新系列奢華款，以充滿生命力的大自然為靈感。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire推出AERIAL全新系列奢華款，以充滿生命力的大自然為靈感。圖／Hearts On Fire提供

鑽石 戒指 品牌

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