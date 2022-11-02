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Hearts On Fire完美鑽石刻畫大自然 耳畔指尖綻放光芒
以「全世界車工最完美的鑽石」聞名於世的高級鑽石品牌Hearts On Fire，旗下最受全球消費者喜愛的AERIAL系列，以純淨璀璨的鑽石刻畫大自然的非凡美態與力量，展現燦爛的鑽石光芒。今年，AERIAL系列推出奢華款，以39件瑰麗迷人的創作刻畫象徵生命力的元素，透過品牌的「幻視鑲嵌法」工藝，徹底釋放「全世界車工最完美的鑽石」的光芒。
AERIAL全新系列奢華款式，靈感來自象徵生命力的元素如種子、太陽和水等，以大自然最珍貴的瑰寶鑽石最璀璨迷人形態展現。 最受矚目之作，無疑為集古典與現代魅力於一身的Double Sunburst 鑽石戒指和Sunburst Double Finger雙指鑽石戒指，兩款設計取材於光芒萬丈的太陽，以精緻的鑽石組成兩個並列的旭日圖案，奪目耀眼的光芒流轉於手指間，設計大膽不失優雅。另一款充滿時尚魅力之作Twisted Dewdrop Cuff耳掛式鑽石耳環，以欖尖形和梨形圖騰組成如露水般優雅的曲線，圍繞點綴耳廓，就算沒有耳洞也能以將全身穿搭重點放在耳畔，以不經意的優雅姿態聚焦迷人的臉蛋。
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