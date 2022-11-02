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像長靴的時尚按摩神器 Panasonic美腿靴周年慶買現省4千再送瑜珈墊

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
外型輕巧、不受使用空間限制，或坐或躺都可以輕鬆使用。圖／督洋生技提供
外型輕巧、不受使用空間限制，或坐或躺都可以輕鬆使用。圖／督洋生技提供

東奔西跑忙碌一整天，想要按摩雙腿舒壓一下，又受限居家空間放不下按摩椅嗎？在日本狂銷百萬台的「Panasonic Catwalk時尚女王美腿靴」正式登台，跳脫傳統腿部按摩器體型大、不易移動刻板設計，透過有如長靴般的輕巧外形，輕鬆就能從足底、小腿到大腿360度按摩，還能不受地點限制，坐在沙發、躺在床上，甚至外出旅遊攜帶，快速舒壓。

Panasonic Catwalk時尚女王美腿靴平常收著的時候就像一雙靴子一樣，使用具抗菌規格並經過日本認證的易清潔布料，著裝簡單，只要輕鬆套入、調整鬆緊固定就可以快速開始按摩，從足底到大腿，擁有26個人手模擬氣囊配置，5種按摩程式，可創造將近50種交互按摩手法，宛如同時享受6位職人手技服務一次到位的服務。

另外，還可依個人喜好選擇強中弱3段強度及高溫約40度、低溫約37度2段式溫熱功能，從大腿、膝蓋後側、小腿至腳趾，肌肉與關節的連接處，都能同步享受全足溫感按摩。搭載貼合足底的曲面加熱器，按摩同時可溫暖腳尖，特別適合秋冬容易手腳冰冷的民眾使用。

Panasonic Catwalk時尚女王美腿靴共有玫瑰櫻、柔霧灰2款色系，建議售價23,800元，新品優惠價19,800元，即日起於tokuyo及Panasonic按摩椅專櫃、tokuyo官網、momo購物網、蝦皮商城及各大電商平台正式上架販售。配合百貨周年慶檔期，即日起至12月31日於全台百貨專櫃購買Panasonic Catwalk時尚女王美腿靴，即贈摺疊瑜珈墊一只（各大櫃點限量200份）。

Panasonic Catwalk時尚女王美腿靴共有玫瑰櫻、柔霧灰2款色系，新品上市優惠價19,800元。圖／督洋生技提供
Panasonic Catwalk時尚女王美腿靴共有玫瑰櫻、柔霧灰2款色系，新品上市優惠價19,800元。圖／督洋生技提供
Panasonic Catwalk時尚女王美腿靴平常收著的時候就像一雙靴子一樣，非常省空間。圖／督洋生技提供
Panasonic Catwalk時尚女王美腿靴平常收著的時候就像一雙靴子一樣，非常省空間。圖／督洋生技提供

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