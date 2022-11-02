快訊

嘉市長候選人黃紹聰驚傳過世 嘉市選委會：恐趕不上26日投票

世足賽／南韓要跳腳了！孫興慜頭球受傷 臉部變形疑眼眶骨折

充電撇步曝！他2支iPhone電池健康度都100% 老婆反向操作「健康度急墜」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

漲價了！「陳耀訓蛋黃酥」11月15日開賣 每盒要價980

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
陳耀訓蛋黃酥將再於11月15日限時開賣。圖／陳耀訓・麵包埠提供
陳耀訓蛋黃酥將再於11月15日限時開賣。圖／陳耀訓・麵包埠提供

引發全台瘋搶蛋黃酥熱潮的「陳耀訓蛋黃酥」又要來了！「陳耀訓·麵包埠」將針對農曆新年到來，應景推出紅土蛋黃酥，預計將於11月15日中午12:30開放預購，同樣採拓元售票系統販售。另外因成本飆漲，因此價格調漲為每盒10入980元。而隨著預購消息出爐，粉絲們也表示「又來了！」、「我每次都搶不到」、「又來了！手腳到底夠不夠快ㄋ」

陳耀訓過去曾奪下世界麵包大賽冠軍，其推出的「紅土蛋黃酥」也被饕客視為「蛋黃酥界的愛瑪仕」，每年僅限中秋、農曆新年販售。每次開賣時，也總會引發搶購熱潮，甚至在網路上出現單盒要價5,000元的超高價格。為了方便民眾購買，自2021年開始，陳耀訓甚至使用大型演唱會、體育賽事常使用的「拓元售票系統」販售，也創下台灣以演唱會售票系統販售蛋黃酥的首例。

陳耀訓·麵包埠近日發布公告，表示2023年的農曆春節特別的早，因此將於11月15日12:30開放預購。不過公告中也指出，疫情發生以來，加上烏俄戰爭影響，原物料成本飆漲，特別是紅土蛋黃酥主原料天然奶油。此次的價格將調整為「每盒十入980元」。對於開賣訊息，粉絲們也紛紛留言，表示「搶起來」、「還好我們吃過了」、「今年一定要搶到」。但也有人認為「漲價啦」、「吃不起了」

蛋黃酥 麵包 演唱會

延伸閱讀

台灣大哥大寵粉！「新好男孩」演唱會門票輕鬆搶　MyMusic黑鑽VIP方案限時優惠5折

有人丟「整條麵包」到門口水盆…太太抓到凶手後大悟：難怪貼紙條提醒沒用！

台式麵包熱量大公開，最肥的竟然是「這款」，超越了奶酥麵包

2022永樂回來祭「回來有市」：逾40個品牌齊聚、街窗美術館等5大亮點活動整理

相關新聞

影/「可口可樂」夢幻聯動BLEACH 千年血戰篇限量上市

「可口可樂」於全球推出「Coca-Cola®Creations創意平台後，因其多元感官刺激與體驗，每每推出限定商品，都在...

大罐ㄟ來囉！家庭號版「瑞穗全脂鮮乳icash2.0」快入手

鮮乳是早餐常喝的飲品，瑞穗鮮乳為消費者嚴格把關每個製作過程，牧場管理結合科學技術，不僅香醇美味，更是在地第一瓶連續6年獲...

百貨電商雙11 skm online、統一時代線上購優惠出爐

線上購物年度大檔雙11大戰啟動，今年新光三越電商平台skm online聯手3,300個品牌推出「11.11 HIGH購...

7-ELEVEN「雙11」超強採購術！i預購指定商品爆殺3折起　門市、行動隨時取推限時優惠

搶攻雙11購物節商機，7-ELEVEN首推「雙11」超強採購術，「i預購」指定商品限時爆殺3折起， 購買指定商品OPEN...

香奈兒度假大秀邁阿密重現 柯波拉兄妹執導影片藏亮點

繼今年五月於摩納哥（Monaco）舉辦 2022/23 Cruise度假系列時裝秀後，香奈兒（CHANEL）將於本週五（...

孫儷、關曉彤滿滿Vlogo辣秀美腿 密集恐懼症酌量點閱

范倫鐵諾（Valentino）推出Toile Iconographe V標誌系列，為經久不衰的Valentino V Lo...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。