漲價了！「陳耀訓蛋黃酥」11月15日開賣 每盒要價980

引發全台瘋搶蛋黃酥熱潮的「陳耀訓蛋黃酥」又要來了！「陳耀訓·麵包埠」將針對農曆新年到來，應景推出紅土蛋黃酥，預計將於11月15日中午12:30開放預購，同樣採拓元售票系統販售。另外因成本飆漲，因此價格調漲為每盒10入980元。而隨著預購消息出爐，粉絲們也表示「又來了！」、「我每次都搶不到」、「又來了！手腳到底夠不夠快ㄋ」

陳耀訓過去曾奪下世界麵包大賽冠軍，其推出的「紅土蛋黃酥」也被饕客視為「蛋黃酥界的愛瑪仕」，每年僅限中秋、農曆新年販售。每次開賣時，也總會引發搶購熱潮，甚至在網路上出現單盒要價5,000元的超高價格。為了方便民眾購買，自2021年開始，陳耀訓甚至使用大型演唱會、體育賽事常使用的「拓元售票系統」販售，也創下台灣以演唱會售票系統販售蛋黃酥的首例。

陳耀訓·麵包埠近日發布公告，表示2023年的農曆春節特別的早，因此將於11月15日12:30開放預購。不過公告中也指出，疫情發生以來，加上烏俄戰爭影響，原物料成本飆漲，特別是紅土蛋黃酥主原料天然奶油。此次的價格將調整為「每盒十入980元」。對於開賣訊息，粉絲們也紛紛留言，表示「搶起來」、「還好我們吃過了」、「今年一定要搶到」。但也有人認為「漲價啦」、「吃不起了」