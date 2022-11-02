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用俏皮卡地亞門僮打招呼！加LINE期間限定貼圖免費下載
迎接歲月感恩、互送禮物的季節，卡地亞（CARTIER）台灣LINE官方帳號首次推出期間限定動態主題貼圖，透過經典標誌「門僮」角色，向喜愛品牌的LINE好友表達感謝之情>同時家居擺件Diabolo de Cartier系列也迎來多款俏皮深具童趣的新作，像是鑰匙圈、行李牌、隨身鏡、托盤等作品均飾以紅色，並首次採用了海軍藍，結合品牌門僮和經典代表圖案，在歡慶年末佳節前夕，傳遞即將到來的節慶氛圍。
為歡慶台北101旗艦店嶄新開幕，全新的期間限定8款動態主題貼圖結合即將到來的節慶氛圍和台北101旗艦店特有元素，讓卡地亞標誌性門僮以用常用「HELLO」、「THANK YOU」、 「SURPRISE」向摯友們打招呼。而更多祝福話語像是「LOVE」、「MERRY CHRISTMAS」、 「HAPPY NEW YEAR」等文字，則為家人朋友傳遞充滿暖意的祝福與感受佳節氛圍。 即日起至11月30日前，成功加入卡地亞台灣LINE官方帳號，即可免費擁有期間限定動態貼圖。
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