用俏皮卡地亞門僮打招呼！加LINE期間限定貼圖免費下載

迎接歲月感恩、互送禮物的季節，卡地亞（CARTIER）台灣LINE官方帳號首次推出期間限定動態主題貼圖，透過經典標誌「門僮」角色，向喜愛品牌的LINE好友表達感謝之情>同時家居擺件Diabolo de Cartier系列也迎來多款俏皮深具童趣的新作，像是鑰匙圈、行李牌、隨身鏡、托盤等作品均飾以紅色，並首次採用了海軍藍，結合品牌門僮和經典代表圖案，在歡慶年末佳節前夕，傳遞即將到來的節慶氛圍。

為歡慶台北101旗艦店嶄新開幕，全新的期間限定8款動態主題貼圖結合即將到來的節慶氛圍和台北101旗艦店特有元素，讓卡地亞標誌性門僮以用常用「HELLO」、「THANK YOU」、 「SURPRISE」向摯友們打招呼。而更多祝福話語像是「LOVE」、「MERRY CHRISTMAS」、 「HAPPY NEW YEAR」等文字，則為家人朋友傳遞充滿暖意的祝福與感受佳節氛圍。 即日起至11月30日前，成功加入卡地亞台灣LINE官方帳號，即可免費擁有期間限定動態貼圖。 Diabolo de Cartier紅色小牛皮卡片夾，正面點綴Diabolo de Cartier圖案，表面設兩個平袋，6,600元。圖／卡地亞提供 Diabolo de Cartier托盤中型款，利摩日白陶瓷，紅色圖案，山羊麂皮底座，17,000元。圖／卡地亞提供 一套3件Diabolo de Cartier托盤小型款，利摩日白陶瓷，山羊麂皮底座；紅色、藍色和綠色圖案，14,700元。圖／卡地亞提供 一套3件Diabolo de Cartier利摩日白陶瓷碗，21,200元。圖／卡地亞提供 Diabolo de Cartier托盤中型款，利摩日白陶瓷，藍色圖案，山羊麂皮底座，17,000元。圖／卡地亞提供 全新Diabolo de Cartier系列家居裝飾擺件。圖／卡地亞提供 Diabolo de Cartier利摩日白陶瓷置物盒，盒外點綴圖案，以及置物盒底部中央的內側盒子。蓋子裝飾美洲豹雕塑，24,400元。圖／卡地亞提供 一套4件Diabolo de Cartier利摩日白陶瓷杯，藍色、紅色、綠色和金色，19,400元。圖／卡地亞提供 卡地亞經典門僮造型作品推薦。圖／卡地亞提供 Diabolo de Cartier門侍與封蠟章鑰匙圈，真漆金屬、樹脂和金色鍍層飾面，16,800元。圖／卡地亞提供 Diabolo de Cartier利摩日白陶瓷置物盒，盒外點綴圖案，以及置物盒底部中央的內側盒子。蓋子裝飾美洲豹雕塑，24,400元。圖／卡地亞提供 卡地亞經典門僮造型作品推薦。圖／卡地亞提供 全新Diabolo de Cartier系列家居裝飾擺件。圖／卡地亞提供