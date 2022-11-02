雙11超商首見 全家送100萬現金大紅包

迎接電商年度盛事雙11購物節，全家集結線上、線下全通路齊出擊，宣布即日起至15日推出史上最狂的雙11優惠活動，包含實體店舖、會員APP隨買跨店取、全+1商城、全家行動購皆一同歡慶。

全家表示，今年大手筆以100萬現金搶客，不論線上、線下購物，只要在全家消費滿111元，就有機會獨得百萬紅包，另外還有14台機車可抽，同時，全家LINE官方帳號及會員APP亦於活動期間推出兩款輪盤遊戲，會員可免費遊玩、抽百萬份好禮。

全家指出，實體店舖則推出百項商品加11元多一件優惠，APP隨買跨店取更有Let's Café及私品茶等200項商品最低5折優惠；線上通路全+1商城及全家行動購也將推出免運優惠、超低價商組，還有機會獲得整單免費。此外，全盈+PAY支付亦共襄盛舉，活動期間於實體店舖、隨買跨店取、全+1商城使用全盈+PAY支付，只要累積消費合計滿1111元，將再送111元購物金，每會員限回饋一次，限量5萬名。