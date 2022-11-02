有趣到令人出乎意料！「聲聲不息」音樂會巡迴最終站11月台北登場

七月與九月結束台南、高雄巡演的「聲聲不息」音樂會，最終站即將在十一月於台北國家音樂廳演出，今年升級2.0版本，加入了TASO台灣藝術家交響樂團，舞台上熱鬧氣氛更勝往年，籲觀眾把握最後欣賞機會。

寓教於樂的特色讓現場觀眾無論大人小孩都笑聲連連，堪稱最好玩的音樂會「聲聲不息」的無俚頭的風格，徹底顛覆觀眾對「古典樂」的想像，由搞笑鋼琴師徒范德騰與天才視障鋼琴家許哲誠，以著名的相聲、互相吐槽、切磋為名，用最幽默的方式帶領觀眾進入這趟音樂之旅，今年度升級的2.0版本，指揮家呂景民老師加入戰局，帶著TASO台灣藝術家交響樂團同台演出，三人在台上首次突破古典樂氛圍，加入更多戲劇元素，讓現場的大人小孩都看得目不轉睛，高雄及台南家長更是笑稱「第一次看孩子聽古典樂沒有睡著」。

能從歡笑中欣賞到古典樂的美，是「聲聲不息音樂會」最大的特色，也是台灣目前少見的另類音樂會，跟著節奏一起聽音樂、一起笑，是一場相當難得的音樂會，鼓勵家長、老師帶年輕學子一同來欣賞。