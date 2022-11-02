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「聰明鎮」群眾集資計畫 將如實重現恐怖大師伊藤潤二真人原創影集

聯合新聞網／ 聯合數位文創
「聰明鎮」改編自日本恐怖大師伊藤潤二筆下經典作品，是一部帶有伊藤潤二老師世界觀的全新真人影集。圖/奇蹟映畫所 提供
「聰明鎮」改編自日本恐怖大師伊藤潤二筆下經典作品，是一部帶有伊藤潤二老師世界觀的全新真人影集。圖/奇蹟映畫所 提供

改編自日本恐怖大師伊藤潤二作品的華語影集「聰明鎮」，由奇蹟映畫所製作，自開拍消息一出便引發各界鐵粉熱烈討論，並吸引聯合數位文創等多家公司參與投資。製作方不只是找來實力堅強的金馬團隊，團隊更皆是伊藤潤二老師的鐵粉！為了能完美還原漫畫中恐怖且細膩的畫風，近日更在「挖貝 WaBay」群眾集資平台發起「伊藤潤二真人原創影集『聰明鎮』集資計畫」，除募集影集後製特效費用，更希望取得海外宣傳經費，透過影集，將台灣的軟實力推向國際！

對於粉絲而言，伊藤潤二老師作品所帶來的恐懼，不侷限於其筆下創作的故事，而是一種精神及風格的體現，因此奇蹟映畫所為實現此想法，決心根據老師的創作風格，創造一個全新的故事！從前期準備到拍攝完成，共計花費了6年的時間，最終創造出了一部帶有伊藤潤二老師世界觀的全新真人影集，讓伊藤潤二老師在看完腳本大綱後給予「故事大綱很有趣！期待真人化作品。」的高評價，也因如此，團隊更有不能辜負老師期待的決心，誓言要拍攝出一部震撼人心的作品。

「聰明鎮」各式場景由台灣金馬團隊操刀設計，力求延續漫畫詭譎風格，並融入台灣特色場景，希望帶領觀眾享受全新的驚悚體驗！圖/奇蹟映畫所 提供
「聰明鎮」各式場景由台灣金馬團隊操刀設計，力求延續漫畫詭譎風格，並融入台灣特色場景，希望帶領觀眾享受全新的驚悚體驗！圖/奇蹟映畫所 提供

謝駿毅導演及團隊將老師筆下的經典元素，以立體形式呈現於動態影像上，更希望讓屬於台灣的伊藤潤二故事被世界更多觀眾看見，最大挑戰便是需要加入大量特效鏡頭及後製，經過數十次測試才能將人物及場景特效打造出理想的效果，組成了高達30人的後期製作團隊，耗時200天將長達600 小時的影像原片，濃縮成 450 分鐘影視精華，更預計將超過 10 位人物特效製作及 400 多顆 CG 鏡頭後製，完整還原粉絲腦中對人物的異想。因此需要更加龐大的製作經費，在已投入近億元拍攝經費的狀況下，離完成仍有「最後一哩路」要走。

在劇中飾演致敬伊藤潤二老師經典角色「富江」一角的鄭煒齡表示，對於真人化能還原如此細緻，感到十分驚艷，希望影集正式上線後，觀眾能同樣感到驚喜。圖/奇蹟映畫所 提供
在劇中飾演致敬伊藤潤二老師經典角色「富江」一角的鄭煒齡表示，對於真人化能還原如此細緻，感到十分驚艷，希望影集正式上線後，觀眾能同樣感到驚喜。圖/奇蹟映畫所 提供

在「聰明鎮」中飾演致敬伊藤潤二老師經典角色「蛞蝓少女」一角的許曦文提到，當初看到人物概念設計圖後，便開始期待最終的成品！圖/奇蹟映畫所 提供
在「聰明鎮」中飾演致敬伊藤潤二老師經典角色「蛞蝓少女」一角的許曦文提到，當初看到人物概念設計圖後，便開始期待最終的成品！圖/奇蹟映畫所 提供

伊藤潤二老師曾說：「從我以『富江』一書作為漫畫家正式出道後，我就常常夢到我的作品被影像化。」本次亞洲首部伊藤潤二真人原創影集「聰明鎮」，不僅融合了伊藤潤二老師過去三十年所創造的無數經典，並由老師本人親自參與角色設計及概念設計，與團隊一同將漫畫中的經典角色轉為實體，此次更在影集中加入特色鮮明的台灣元素，讓台灣觀眾更深切地體驗伊藤潤二老師獨有的「日常恐怖」創作風格。現在加入集資計畫，不僅可以蒐藏伊藤潤二周邊商品、參與特映會，還有機會將你的照片露出在影集的片尾，成為「聰明鎮」的一份子喔！

團隊

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