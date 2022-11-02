2022 ITF台北國際旅展11月4日-11月7日盛大登場

全台規模最大、歷史最久的「2022 ITF台北國際旅展」，於11月4日(五)至11月7日(一)在台北南港展覽館一館登場！展出單位包括日本、韓國、泰國、馬來西亞等71個國家/城市，以及全台最大40餘家旅行業者、超過130間飯店餐廳、航空公司、遊樂園等，共1,200個攤位參展，許多單位如美國德州休士頓、星宇航空、KKday等更是首次參展。台灣觀光協會今(11/1)日搶先公開展出重點與優惠資訊。記者會上台灣觀光協會葉菊蘭會長與交通部觀光局林信任副局長為護照蓋上出入境章，象徵環遊世界、全面啟動，包含外國使節、中央部會、縣市政府等貴賓均蒞臨現場力邀民眾前來觀展，到旅展挖寶買好康。購票請上 udn售票網 。

台灣觀光協會葉菊蘭會長表示，作為ITF的主辦單位，三年後終於看見曙光，各旅遊業者和中央部會都熱情參加，並推出優惠的產品，希望全國喜愛旅遊的朋友前來參觀。此外，根據世界旅遊及觀光委員會(WTTC)的報告，亞太地區的旅遊觀光GDP可望率先全球在明年呈現正成長，在2032年以前，全球觀光產業工作預計成長1.25億，亞太地區占64.8%。意謂著觀光產業已走過最嚴峻的時刻，盼以觀光的力量帶動經濟發展，與業界攜手迎向亞太觀光閃閃發光的黃金時代。疫情改變旅遊消費趨勢與旅客偏好，旅客現在更強調健康與永續，ITF因此以永續旅遊為策展主題，也號召參展單位響應，更特別規劃永續星球展區，以闖關活動宣導永續旅遊，現場限量送出人氣插畫家咚東操刀的插畫口罩。

交通部觀光局林信任副局長表示，ITF今年剛好是第30屆，也是10月13日國境重啟後第一個盛大的國際旅展。為慶祝今年30周年，交通部觀光局於旅展現場特別設立主題形象館、觀光圈及國家風景區管理處、遊樂園館等三個館，讓大家更認識台灣觀光。疫後觀光局也推出新常態旅遊三支箭，帶來新服務、新產品、新戰略。此外，邀請百位國際媒體和買家，讓國際能更了解台灣，預期帶來5萬人次國際觀光旅客、創造78億觀光財，相信未來亞太地區觀光產業的成長將領先全球！

圖／ ITF台北國際旅展提供

航空公司與旅行社重磅登場 日韓、歐洲、東南亞最夯

為迎接疫後旅遊商機，今年ITF各大航空公司強勢登場，共有中華航空、台灣虎航、亞洲萬里通、長榮航空、星宇航空、越南航空、日本航空等7大航空公司，現場不僅有超值優惠機票、精彩表演，還有展場限定神秘禮物與優惠加購。包含日本航空推出台北至日本來回機票未稅7,998元起；其中星宇航空首次參展，將結合萬眾矚目的全新A350-900廣體客機為主題，讓大家在ITF開箱頭等艙體驗，此外，旅展現場購買機票除可享全航線9折優惠，再加贈星宇獨家好禮。

隨著聖誕跨年、春節寒假將至，各大旅行社也齊聚一堂，力推冬季賞雪、泡湯、聖誕節慶等主題優惠行程，以及針對新人們延遲已久的蜜月旅行，也有好禮相送。雄獅旅遊主打「韓國首爾5日」前往韓國愛寶樂園，每人最低14,900元起；燦星旅遊推韓國12月至3月多款行程16,900元起；五福旅遊推日韓5日遊、最高第2人減6,000；東南旅遊日本指定行程第二人省4,000元。除了國人最愛的日韓，東南亞和歐洲的詢問度也持續增加，尤其東南亞地區不僅適合避冬，加上團費漲幅相對較低，深受消費者青睞。

熱門餐券、住宿券、SPA泡湯券年度最優惠

年末聚餐、跨年聚會多，想要選購最便宜的餐券、住宿券，就到今年的ITF台北國際旅展！五星飯店住宿券最低下殺1.7折、熱銷餐券4.6折起，最低只要899元就可享受飯店美食。若想泡名湯、品美食，可趁旅展購買超值的SPA泡湯券，和親友來趟輕鬆的溫泉之旅！

把握ITF門票預售優惠、捐血贈票與警消醫護免費逛展機會

2022 ITF台北國際旅展即將於11月4日至7日於台北南港展覽館一館盛大舉行，門票預售9折優惠只到11月3日，購票請到 udn售票網 查詢。

想要規劃疫後第一次國外旅遊，或耶誕跨年，不妨把握機會觀展，現場挑選優惠機票、旅遊行程、遊樂園門票等；若不急著出國，國內五星飯店住宿券1.7折起、人氣熱銷餐券4.6折起，現場還有國內外表演輪番上陣，以及超萌吉祥物大遊行，千萬別錯過！