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百貨周年慶新光三越左營店抽賓士 漢神巨蛋抽郵輪行

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
新光三越高雄左營店12周年慶首度加入會員點數skm points，獨享「滿千贈千點」回饋。記者王昭月／攝影
新光三越高雄左營店12周年慶首度加入會員點數skm points，獨享「滿千贈千點」回饋。記者王昭月／攝影

高雄百貨公司周年慶熱鬧開打，新光三越左營店慶祝12周年，11月10日起一周內消費滿5000元送5000點會員點數（skm points），化妝品單筆消費滿2000元送2000點，大家電、[i]Store、法雅客單筆消費滿1萬元贈1萬點，至12月18日前憑100點會員點數即可能抽到市價逾百萬元的賓士GLA。

新光三越高雄左營店長洪吉峰表示，今年周年慶首度加入會員點數skm points，獨享「滿千贈千點」回饋，除能折抵消費，也能兌換精品廚具、美學家電等，扣100點可抽百萬賓士。另周年慶期間有超過50場活動，還有LINE原創貼圖「白爛貓七週年期間限定店」、「H.H先生x美美插畫特展」及「PEANUTS金色狂想主題限定店」3大主題展。

左營店也攜手台南西門店推出化妝品秒殺爆款組合，首4日限定明星商品最好康，11/月10日原價7980的LANCÔME「嫩量雙星賦活組」，下殺4.9折！資生堂國際櫃「火箭神霜超值組」獨家限量商品，下殺4.7折。

漢神巨蛋百貨即日起至11月8日周年慶期間，消費滿2000元可抽飯店住宿、漢來美食券等大獎，最大獎為市價53萬元雙人「花見京都」11日的郵輪行。大立百貨即起至11月23月周年慶期間，化妝品、內衣消費滿3000送300；COACH精品包原價1萬4680元的金馬車咖條紋防刮拼色拉鏈長夾，周年慶特價萬元不到。

漢神巨蛋周年慶今年不送汽車，送價值53萬的頂級郵輪船票。圖／本報資料照
漢神巨蛋周年慶今年不送汽車，送價值53萬的頂級郵輪船票。圖／本報資料照
新光三越左營店也攜手台南西門店推出化妝品秒殺爆款組合，11/月10日原價7980的LANCÔME「嫩量雙星賦活組」，資生堂國際櫃「火箭神霜超值組」獨家限量商品，下殺5折。記者王昭月／攝影
新光三越左營店也攜手台南西門店推出化妝品秒殺爆款組合，11/月10日原價7980的LANCÔME「嫩量雙星賦活組」，資生堂國際櫃「火箭神霜超值組」獨家限量商品，下殺5折。記者王昭月／攝影

周年慶 化妝品 新光三越

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