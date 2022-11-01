快筆記！momo「雙11超狂購物節」時尚家電10大推薦清單

年度最強購物盛典雙11戰火開打，趁著折扣最深的優惠檔期入手高單價家電正是時候！momo購物網指出，年末家電買氣正夯，尤其現代人熱衷追求生活儀式感，選購家電時除了講究高性能與耐用度，具備時尚科技感的美學設計也是消費者關注的焦點，momo購物網也特別公開雙11時尚家電10大推薦清單。

因應自煮風潮持續熱絡，美型料理廚電買氣居高不下，日系復古風夯品「TOFFY Classic氣炸烤箱」外型典雅復古，1機包辦氣炸、烘烤、燒烤、慢烤、發酵模式，實用性滿分；搭載水蒸氣功能，除了完美保留食材濕潤口感，亦可讓料理更酥鬆。momo購物網雙11獨家優惠7折起，即日起至11月13日活動價4,990元。

來自日本設計的「recolte麗克特Air Oven氣炸鍋」具備2.8公升大容量外鍋，提供80℃至200℃多種溫度選擇，可輕鬆炸、燒烤、烘烤快速料理各種菜餚；精緻小巧的A4尺寸，輕便收納不占空間，是小家庭及單身族必備的美型料理神器。momo購物網雙11獨家下殺6折起，即日起至11月13日活動價1,911元。

「recolte麗克特Clair經典快煮壺」momo購物網雙11獨家4.5折起，外型光滑風格簡約，壺身、壺蓋均採用304不鏽鋼，煮沸後即自動斷電，防空燒設計安全省電；特殊細口壺嘴設計可用於沖泡各式飲品、茶或咖啡，即日起至11月13日活動價999元。

吸塵器界夢幻名品「dyson戴森V12 Detect Slim Fluffy Plus SV34輕量智慧吸塵器」，momo購物網獨家推出全新夯色普魯士藍升級版，旗艦機款含10大全配件，包含最新斜角隙縫吸頭跟無痕軟毛塵刷，輕鬆清潔不擔心刮傷家具；另有全新升級「光學偵測」系統，再搭配全新HEPA濾網，即日起至11月15日活動價1,7900元。

「ECOVACS科沃斯DEEBOT X1 OMNI全能旗艦掃拖機器人」以超強掃拖功能被譽為「真正解放雙手的掃地機」，支援隨喚隨到的語音操控、超強吸力自動集塵、洗拖布後熱風烘乾、航太級規劃避障等智慧功能，完美包辦地板清潔工作，為單日最高狂賣千台的掃拖夯品，即日起至11月13日活動價26,888元。

實力兼具顏值的「Electrolux伊萊克斯高效抗菌智能旗艦清淨機Pure A9」，首創五角設計，搭配688 CADR超高換氣效率，以獨家立體螺旋狀氣流深入淨化家中各角落，適用於15～22坪空間；另搭配360度HEPA13級抗菌濾網、質感優雅灰色選，最高月銷破500台，momo購物網獨家贈保溫水瓶禮盒組。即日起至11月30日活動價14,911元。

守護美齒必備的「德國百靈Oral-B iO9微震科技電動牙刷」，曾獲國際創新大獎、德國紅點設計大獎肯定，採用全球首創磁吸力馬達，搭配獨特微震刷毛潔牙技術，即日起至11月30日活動價9,999元。

口碑爆棚的吹整神器「Philips飛利浦Adele AI頂級智能溫控輕量護髮吹風機」，採用全新高轉速馬達與AI智慧分析，支援即時動態調溫，貼心打造個人化風溫，搭配輕量美型設計，有感減輕20%重量，攜帶外出也不占空間，即日起至11月30日活動價4,999元。

現代人熱衷享受各式視聽娛樂，支援Netflix、Disney+等娛樂功能的電視顯示器亦晉升消費者選購焦點，像是「SAMSUNG三星50型4K HDR智慧連網QLED量子電視」，以金屬量子點增色技術帶來驚艷的色彩表現，搭配HDR10+及區域控光技術，更支援Netflix、Disney+功能，即日起至11月30日活動價19,900元。