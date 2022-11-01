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快筆記！momo「雙11超狂購物節」時尚家電10大推薦清單

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
年末家電買氣夯，現代人熱衷追求生活儀式感，除了講究高性能與耐用度，具備時尚科技感的美學設計也是消費者關注的焦點。圖／momo購物網提供
年末家電買氣夯，現代人熱衷追求生活儀式感，除了講究高性能與耐用度，具備時尚科技感的美學設計也是消費者關注的焦點。圖／momo購物網提供

年度最強購物盛典雙11戰火開打，趁著折扣最深的優惠檔期入手高單價家電正是時候！momo購物網指出，年末家電買氣正夯，尤其現代人熱衷追求生活儀式感，選購家電時除了講究高性能與耐用度，具備時尚科技感的美學設計也是消費者關注的焦點，momo購物網也特別公開雙11時尚家電10大推薦清單。

因應自煮風潮持續熱絡，美型料理廚電買氣居高不下，日系復古風夯品「TOFFY Classic氣炸烤箱」外型典雅復古，1機包辦氣炸、烘烤、燒烤、慢烤、發酵模式，實用性滿分；搭載水蒸氣功能，除了完美保留食材濕潤口感，亦可讓料理更酥鬆。momo購物網雙11獨家優惠7折起，即日起至11月13日活動價4,990元。

來自日本設計的「recolte麗克特Air Oven氣炸鍋」具備2.8公升大容量外鍋，提供80℃至200℃多種溫度選擇，可輕鬆炸、燒烤、烘烤快速料理各種菜餚；精緻小巧的A4尺寸，輕便收納不占空間，是小家庭及單身族必備的美型料理神器。momo購物網雙11獨家下殺6折起，即日起至11月13日活動價1,911元。

「recolte麗克特Clair經典快煮壺」momo購物網雙11獨家4.5折起，外型光滑風格簡約，壺身、壺蓋均採用304不鏽鋼，煮沸後即自動斷電，防空燒設計安全省電；特殊細口壺嘴設計可用於沖泡各式飲品、茶或咖啡，即日起至11月13日活動價999元。

吸塵器界夢幻名品「dyson戴森V12 Detect Slim Fluffy Plus SV34輕量智慧吸塵器」，momo購物網獨家推出全新夯色普魯士藍升級版，旗艦機款含10大全配件，包含最新斜角隙縫吸頭跟無痕軟毛塵刷，輕鬆清潔不擔心刮傷家具；另有全新升級「光學偵測」系統，再搭配全新HEPA濾網，即日起至11月15日活動價1,7900元。

「ECOVACS科沃斯DEEBOT X1 OMNI全能旗艦掃拖機器人」以超強掃拖功能被譽為「真正解放雙手的掃地機」，支援隨喚隨到的語音操控、超強吸力自動集塵、洗拖布後熱風烘乾、航太級規劃避障等智慧功能，完美包辦地板清潔工作，為單日最高狂賣千台的掃拖夯品，即日起至11月13日活動價26,888元。

實力兼具顏值的「Electrolux伊萊克斯高效抗菌智能旗艦清淨機Pure A9」，首創五角設計，搭配688 CADR超高換氣效率，以獨家立體螺旋狀氣流深入淨化家中各角落，適用於15～22坪空間；另搭配360度HEPA13級抗菌濾網、質感優雅灰色選，最高月銷破500台，momo購物網獨家贈保溫水瓶禮盒組。即日起至11月30日活動價14,911元。

守護美齒必備的「德國百靈Oral-B iO9微震科技電動牙刷」，曾獲國際創新大獎、德國紅點設計大獎肯定，採用全球首創磁吸力馬達，搭配獨特微震刷毛潔牙技術，即日起至11月30日活動價9,999元。

口碑爆棚的吹整神器「Philips飛利浦Adele AI頂級智能溫控輕量護髮吹風機」，採用全新高轉速馬達與AI智慧分析，支援即時動態調溫，貼心打造個人化風溫，搭配輕量美型設計，有感減輕20%重量，攜帶外出也不占空間，即日起至11月30日活動價4,999元。

現代人熱衷享受各式視聽娛樂，支援Netflix、Disney+等娛樂功能的電視顯示器亦晉升消費者選購焦點，像是「SAMSUNG三星50型4K HDR智慧連網QLED量子電視」，以金屬量子點增色技術帶來驚艷的色彩表現，搭配HDR10+及區域控光技術，更支援Netflix、Disney+功能，即日起至11月30日活動價19,900元。

窄身美型設計、支援快速洗衣的momo購物網獨家「Whirlpool惠而浦10公斤Essential Clean溫水洗脫烘變頻滾筒洗衣機」，具備金級省水標章，主打8小時自動清新除皺、15度護色洗滌，智能省水節電，更省洗衣時間，即日起至11月30日活動價12,900元。

momo雙11時尚家電推薦商品：recolte麗克特Air Oven氣炸鍋，即日起至11月13日活動價1,911元。圖／momo購物網提供
momo雙11時尚家電推薦商品：recolte麗克特Air Oven氣炸鍋，即日起至11月13日活動價1,911元。圖／momo購物網提供
momo購物網雙11時尚家電推薦商品：Philips飛利浦Adele AI頂級智能溫控輕量護髮吹風機，即日起至11月30日活動價4,999元。圖／momo購物網提供
momo購物網雙11時尚家電推薦商品：Philips飛利浦Adele AI頂級智能溫控輕量護髮吹風機，即日起至11月30日活動價4,999元。圖／momo購物網提供
momo購物網雙11時尚家電推薦商品：ECOVACS科沃斯DEEBOT X1 OMNI全能旗艦掃拖機器人，即日起至11月13日活動價26,888元。圖／momo購物網提供
momo購物網雙11時尚家電推薦商品：ECOVACS科沃斯DEEBOT X1 OMNI全能旗艦掃拖機器人，即日起至11月13日活動價26,888元。圖／momo購物網提供
momo購物網雙11時尚家電推薦商品：Whirlpool惠而浦10公斤Essential Clean溫水洗脫烘變頻滾筒洗衣機，即日起至11月30日活動價12,900元。圖／momo購物網提供
momo購物網雙11時尚家電推薦商品：Whirlpool惠而浦10公斤Essential Clean溫水洗脫烘變頻滾筒洗衣機，即日起至11月30日活動價12,900元。圖／momo購物網提供
momo雙11時尚家電推薦商品：TOFFY Classic氣炸烤箱，即日起至11月13日活動價4,990元。圖／momo購物網提供
momo雙11時尚家電推薦商品：TOFFY Classic氣炸烤箱，即日起至11月13日活動價4,990元。圖／momo購物網提供
momo購物網雙11時尚家電推薦商品：Electrolux伊萊克斯高效抗菌智能旗艦清淨機Pure A9，即日起至11月30日活動價14,911元。圖／momo購物網提供
momo購物網雙11時尚家電推薦商品：Electrolux伊萊克斯高效抗菌智能旗艦清淨機Pure A9，即日起至11月30日活動價14,911元。圖／momo購物網提供
momo購物網雙11時尚家電推薦商品：dyson戴森V12 Detect Slim Fluffy Plus SV34 輕量智慧吸塵器，即日起至11月15日活動價17,900元。圖／momo購物網提供
momo購物網雙11時尚家電推薦商品：dyson戴森V12 Detect Slim Fluffy Plus SV34 輕量智慧吸塵器，即日起至11月15日活動價17,900元。圖／momo購物網提供
momo購物網雙11時尚家電推薦商品：德國百靈Oral-B iO9微震科技電動牙刷，即日起至11月30日活動價9,999元。圖／momo購物網提供
momo購物網雙11時尚家電推薦商品：德國百靈Oral-B iO9微震科技電動牙刷，即日起至11月30日活動價9,999元。圖／momo購物網提供
momo購物網雙11時尚家電推薦商品：SAMSUNG三星50型4K HDR智慧連網QLED量子電視，即日起至11月30日活動價19,900元。圖／momo購物網提供
momo購物網雙11時尚家電推薦商品：SAMSUNG三星50型4K HDR智慧連網QLED量子電視，即日起至11月30日活動價19,900元。圖／momo購物網提供
momo雙11時尚家電推薦商品：recolte麗克特Clair經典快煮壺，即日起至11月13日活動價999元。圖／momo購物網提供
momo雙11時尚家電推薦商品：recolte麗克特Clair經典快煮壺，即日起至11月13日活動價999元。圖／momo購物網提供

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