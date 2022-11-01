遠傳friDay購物「再轉轉」即日起限時推出5折驚喜

迎接雙11購物狂歡潮，遠傳friDay購物超狂優惠開跑，即日起至11月13日遠傳friDay購物全新服務「再轉轉」除了官網、遠傳全台門市看得到，更華麗現身台北捷運站、台北捷運GO App，數十萬件商品「轉」出5折驚喜；11月11日上午11點11分再推出限時1小時1折超狂優惠，最新iPhone 14、40吋液晶電視、黃金手鍊、任天堂Switch、北捷聯名咖啡組、Panasonic吹風機、Mdovia全自動義式咖啡機、雅詩蘭黛特潤修護夢幻組等夯品最低1折起。

遠傳friDay購物全新服務「再轉轉」免下載、免註冊，只需掃QR Code連上專屬網頁，AI人工智慧就會從數十萬件商品中量身推薦專屬折扣商品，推出一個月來每天平均被「轉」次數破百萬。迎戰雙11，攜手台北捷運推出雙11狂歡活動，除了現蹤台北捷運GO App、登上台北捷運燈箱、月台電視、閘門直立式看板，還有機會轉到北捷限量熱門商品，包含北捷聯名咖啡組、造型悠遊卡1折優惠。11月11日至11月13日遠傳friDay購物也將於大安森林公園捷運站陽光大廳展示特惠商品，掃描QR code下單結帳再加贈各式澎湃好禮。

遠傳friDay購物全館同步狂歡，即日起至11月13日每天上午10點準時開搶的「11特殺專區」每日嚴選4項人氣商品，橫跨家電、3C產品、營養保健品等類別，祭出1折、11元、優惠11%等優惠，原價990元的鍋寶內陶瓷保溫瓶限時特價69元。此外，預先將喜歡的商品放入購物車，11月10日晚上11點11分將放送超福優惠。