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JINS聯名米飛兔之父Dick Bruna！新款眼鏡、周邊雜貨好欠買

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
JINS看準米飛兔的市場魅力，首次攜手Dick Bruna推出聯名眼鏡。圖／JINS提供
JINS看準米飛兔的市場魅力，首次攜手Dick Bruna推出聯名眼鏡。圖／JINS提供

備受不少大朋友及小朋友愛戴的插畫角色米飛兔（Miffy），就是出自Dick Bruna之手，他的繪本曾被翻譯成逾50種語言，自1955年以來銷量已逾8,500萬本，多部作品還被譽為「小孩的第一本繪本」，享譽國際。因此，JINS相中其跨越文化的魅力，利用繪本中的米飛與他的朋友們，設計成聯名眼鏡，還推出包括收納袋、擦拭布等周邊雜貨，值得粉絲們收藏。

近年，在日本因為育兒需求而接觸到Dick Bruna繪本的大人們，紛紛感受到其作品的魅力轉而成為他的粉絲，於是JINS看準米飛兔的市場魅力，首次攜手Dick Bruna推出聯名眼鏡。在這次聯名系列，不只想將可愛的角色放上眼鏡設計，也想把Dick Bruna作品中蘊含的意念放入設計中，讓大家藉由配戴眼鏡時，發現日常生活中的「微幸福感」。於是JINS精挑細選出6本經典作品，包含傳遞「開心時刻」的與渡過「歡樂時光」為主題，並塑造出米飛與好朋友們的相聚時光的6個系列眼鏡款式。品牌挑選出每篇故事中的經典畫面與登場角色，將其融入眼鏡的細節設計，讓看過繪本的消費者配戴上眼鏡，就會勾起閱讀時的記憶。

在聯名系列眼鏡鏡框，JINS選用不分年齡層的簡潔設計，以能搭配各種臉型，能帶給人溫和印象的細框圓形鏡框以及柔和色系為主要設計重點，同時在小細節點綴繪本中隱含的意象，還有「米飛經典配色」的鮮豔色彩元素等。因此凡購買「JINS×Dick Bruna」聯名款式眼鏡，皆附贈原創設計眼鏡盒與眼鏡布，還有可愛的周邊商品同步販售，包含扮鬼玩耍的米飛造型毛茸眼鏡收納袋、以及超細纖維眼鏡布等雜貨。共12款24支的聯名系列眼鏡，將於11月3日起於品牌官網和門市販售。

JINS×Dick Bruna聯名系列眼鏡，2,980元。圖／JINS提供
JINS×Dick Bruna聯名系列眼鏡，2,980元。圖／JINS提供

JINS×Dick Bruna聯名系列眼鏡，2,480元。圖／JINS提供
JINS×Dick Bruna聯名系列眼鏡，2,480元。圖／JINS提供

JINS×Dick Bruna超細纖維眼鏡布150元。圖／JINS提供
JINS×Dick Bruna超細纖維眼鏡布150元。圖／JINS提供

JINS×Dick Bruna眼鏡收納袋500元。圖／JINS提供
JINS×Dick Bruna眼鏡收納袋500元。圖／JINS提供

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