二度入圍奧斯卡還搶下新代言 易烊千璽成積家品牌大使

瑞士製表品牌積家（Jaeger-LeCoultre）宣布易烊千璽擔任新任全球品牌大使。今年21歲的易烊千璽5 歲就出道，出身男子團體TFBOYS，歌唱和舞蹈均相當出色，更於於17歲進入北京中央戲劇學院就讀。他演繹的電影角色，均得到評論家和觀眾的一致好評，曾兩度榮獲中國電影金雞獎提名主演的浪漫驚慄片《少年的你》在獲 2021年奧斯卡最佳國際影片獎提名，更他贏得大眾電影百花獎最佳新人和香港電影金像獎最佳新演員兩項殊榮。 2022年，他所主演的電影《奇蹟．笨小孩》再度入圍奧斯卡的最佳國際電影獎。他在為積家拍攝的首輯宣傳照中，配戴全新Reverso Tribute Calendar翻轉系列日曆腕表玫瑰金款。

積家品牌大使近年陣容非凡，除了易烊千璽，還有女神亞曼達塞佛（﻿Amanda Seyfried﻿）、「奇異博士」班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch），以《后翼棄兵》一戲走紅的精靈系女星安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）加入亦於今年9月時宣布加入。 全新Reverso Tribute Calendar 翻轉系列日曆腕表玫瑰金款。圖／積家提供 全新Reverso Tribute Calendar翻轉系列日曆腕表玫瑰金款。圖／積家提供 全新Reverso Tribute Calendar 翻轉系列日曆腕表玫瑰金款背面。圖／積家提供 瑞士製表品牌積家宣布易烊千璽擔任新任全球品牌大使。圖／積家提供