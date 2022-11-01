PChome 24h購物「雙11」祭年度最強3C！百大品牌最低34折起

雙11大戰如火如荼，PChome 24h購物今天（11月1日）宣布「雙11狂購節」開跑首週買氣旺，今年特別推出的人人有獎折價券，於10月24日至10月30日已使用超過1,100萬元，平均客單價年成長近20%，熱銷品類TOP5依序為3C周邊、電子票券、電視／小家電、美妝／保健、日用／寵物類。延續雙11首波熱潮，PChome 24h購物即日起攜手百大品牌天天推出超級品牌日，最低下殺34折起，精選Apple、ASUS、BOSCH、Dyson、石頭科技、LEGO樂高、P&G、金百利、聯合利華等品牌，祭出3C筆電最大檔累積回饋破千萬、65～86型大尺寸電視價格砍半，家電夢幻逸品如Dyson吸塵器、石頭掃地機器人、BOSCH洗碗機等狂降破萬元。

為讓消費者買得盡興，PChome 24h購物即日起至11月7日紅包再加碼，推出更多「優惠神券」，包括天天加碼兩張全站單筆消費滿1,500元折100元、滿15,000元折511元、滿30,000元折1,111元、針對保健、美妝、寵物、家具等再送特定品類優惠神券。

PChome 24h購物雙11即日起攜手百大品牌開跑「超級品牌日」，11月1日由Apple Day打頭陣，系列商品皆推出限時優惠：全新iPhone 14系列最高狂降2,112元、2022 iPad Air指定款直降2,000元、Apple Watch Series 8指定單機95折、MacBook Air 13指定單機9折、AirPods Pro及AirPods第3代現降500～1,800元。

緊接著11月1日至11月13日「筆電年度最大檔」，集結ASUS、Acer、HP、Lenovo、MSI微星等大廠，總計加碼超過千萬P幣回饋、下單指定機種滿額登錄即有機會抽中任天堂SWITCH OLED版主機、GOGORO VIVA MIX、Dyson吸塵器等多項萬元豪禮。特別推薦：PChome 24h購物獨家「ASUS VivoBook Pro 16吋效能筆電」即日起至11月13日下殺84折特價35,900元；「HP 15.6吋效能文書筆電」即日起至11月11日特價12,900元；「MSI微星Vector GP66 15.6吋電競筆電」即日起至11月14日下殺84折特價44,900元。

此外，PChome 24h購物也聯合BOSCH、Dyson、飛利浦、日立HITACHI、三星、Jabra等家電及3C品牌同步祭出年度優惠、挑戰市場最低價，11月7日至11月14日三星旗艦館品牌週全館滿額最高送11,111 P幣再抽三星55吋4K電視、Jabra旗艦館品牌週全館指定品項再送5% P幣回饋、使用折價券最高折600元。推薦「BOSCH獨立式洗碗機」即日起至11月13日獨家下殺57折特價35,900元，最高再送3,000 P幣；PChome 24h購物獨家「Dyson SV19 omni-glide多向無線吸塵器」即日起至11月15日下殺68折特價9,999元，加碼再送999 P幣或電熱毯；PChome 24h購物獨家「Dyson 三合一涼暖空氣清淨機HP09 」即日起至11月14日狂降4,000元、特價25,900元，加碼再送1,111 P幣；PChome 24h購物獨家「飛利浦奈米級清淨機」即日起至11月13日下殺35折特價11,111元，下單再回饋5% P幣；「日立空氣清淨機UDP-K110」11月6日期間限定下殺52折特價9,999元，最高再送10% P幣及果汁機。

近期受通膨壓力影響，針對每年必囤的民生日用品下殺折扣，更推出多款箱購優惠組合，優惠包括P&G獨家加碼LINE購物回饋7%，聯合利華下單抽石頭機器人，金百利舒潔衛生紙單包免10元等。推薦「白蘭4X酵素極淨洗衣球補充包 X 6包（共180顆）」11月7日限定下殺49折特價811元，登記抽Roborock石頭掃地機器人，最高再贈250 P幣；「幫寶適一級幫拉拉褲」即日起至11月13日下殺72折，均箱1,394元，PChome 24h購物獨家送阿奇聯名玩具；PChome 24h購物獨家「ARIEL深層抗菌除臭洗衣精2+12超值組」11月9日至11月12日下殺43折特價911元；「舒潔蓬柔舒膚抽取衛生紙（箱購）」即日起至11月8日下殺78折特價759元，11月9日至11月12日再下殺年度獨家驚喜價，平均單包不到10元銅板價；PChome 24h購物獨家「LEGO樂高智能電動貨物列車」即日起至11月14日新品首度降價7折，特價4,199元。