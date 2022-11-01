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昇華帳篷為藝術！ HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE麗晶展出
HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE將自11月2日起至11月30止，於麗晶精品B2挑空區舉辦 22AW 「LANTERN 螢光朦朧」品牌特展，是ISSEY MIYAKE旗下品牌自2020年開始進駐麗晶精品後首度舉辦的品牌特展，也是主力男裝HOMME PLISSÉ睽違多年的靜態展。
展覽空間設計延續在2022秋冬系列持續的探索平面與立體之間的無限可能，將從露營概念展開，結合整季大量的「弧」元素，使用帳篷般的半圓弧結構為主體，傳遞品牌本季的核心理念。設計團隊構思，服裝從平鋪到穿上就是平體轉換立體的過程，利用織物和骨架組合成而的帳篷，也是2D變3D的絕佳例子之一，因此本季主題「A Work Of Arc 畫弧作衣」便以帳篷結構為設計靈感，一系列對3D形式新探索，有別以往以直線壓褶為主的設計，在剪裁與印花中使用大量的「弧」， 因此有大量斗篷版型的設計。一系列反思維之作，跳脫過往符合人體的貼身感，在縐褶布料與人體穿著間創造出像帳篷般的空間感。
而這次展出的主打商品「Lantern 螢光朦朧」，共有西上裝、長褲、弓形曲線長版外套三種單品，紅、黑、藍、黃四色，採用粉彩筆自然暈開的大面積圖案為印花，印花模糊處依舊依稀可見粉末暈染後所產生的朦朧視覺感，細膩的筆觸與層次，讓人聯想到燈籠透過帳篷的微弱的層次光暈。系列服裝剪裁也延續帳篷概念與結構，為此設計團隊實際搭建出許多不同大小和種類的帳篷，並研究其結構與細節，就為了傳遞品牌對於版型與印花的高度堅持，落實三宅一生在服裝上不斷創新的實驗與職人精神。
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