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DAMIANI全台首間直營旗艦店開幕 林柏宏驚喜獻唱

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
（由左至右）DAMIANI集團副總裁Giorgio Damiani與男星林柏宏出席全台首間直營旗艦店正式開幕。記者沈昱嘉／攝影
（由左至右）DAMIANI集團副總裁Giorgio Damiani與男星林柏宏出席全台首間直營旗艦店正式開幕。記者沈昱嘉／攝影

傳承三代的義大利頂級珠寶品牌DAMIANI，在第二度結束代理後，因應台灣藏家的熱情期待，日前在台正式設立DAMIANI集團子公司，並於麗晶精品B1開設全台首間直營旗艦店，自即日起至11月20日止將於店上舉辦Masterpieces Absolute Collection絕對高級珠寶鑑賞展。今（11月1）日由時尚男星林柏宏擔任開幕剪綵嘉賓，包括晶華國際酒店集團董事長潘思亮、董事總經理吳偉正也都特地出席，DMIANI家族傳人、集團副總裁Giorgio Damiani亦親自出席開幕剪綵儀式，是他疫情以來首次造訪亞洲，足見對台灣市場的重視。開幕適逢Giorgio Damiani生日，男神林柏宏更即興獻唱生日快樂歌，成為意外的驚喜。

林柏宏表示自己配戴的Belle Époque美好年代系列十字架鑽鍊，有隱藏的活動式結構，頗有童趣，讓他很想帶回家。而他手上以黑色陶瓷打造的D.Icon戒指，則是好萊塢巨星布萊德彼特與品牌一起構思的設計。他說自己平常會看場合搭配服裝，像是參加婚禮甚至典禮活動時配戴珠寶都能為男裝畫龍點睛。如果送珠寶給女性，他則推薦項鍊或手環，「戒指可能會讓對方有壓力，」不過他笑說自己「還在努力當中，希望趕快有可以送的對象！」

在有「珠寶界奧斯卡」美譽的國際珠寶鑽飾設計大獎（Diamonds International Awards）上，DAMIANI以持續創新的獨特美學與純正義大利金匠技藝，至今獲得多達18屆大獎肯定，國際巨星布萊德彼特、莎朗史東、蒂妲史雲頓等人、韓星李荷妮等都是品牌愛好者。深耕韓國市場多年的DAMIANI，今年更邀請知名男星孫錫久擔任代言人，在劇中配戴的Belle Époque Cross十字架項鍊熱銷日韓，品牌透露現在可以說是全球缺貨，尤其在日本，特定款還要排隊等上兩年。

DAMIANI經典的「Our Must-Haves」7大系列日常時尚珠寶，除了Belle Époque美好年代系列、與布萊德彼特合作的D.Side系列之外，還有創作靈感來自於20世紀初期的義大利王后瑪格麗塔的Margherita雛菊系列、以高低錯落方式鑲嵌寶石的Mimosa含羞草系列、結合18K玫瑰金和黑色或白色陶瓷的Eden伊甸園系列、設計融入字母D帶有弧形輪廓的D.Icon系列、以及受城市天際線啟發的Metropolitan大都會系列。DAMIANI也表示，擁有總廠資源與支持的直營店，將引進以往代理商時期少見的高級珠寶，全系列珠寶也都能會針對台灣消費者需求提供訂製服務，選品上也將能更貼近當今全球配戴趨勢。

佔地約27坪的DAMIANI首間旗艦店，採用全球專賣店的最新裝潢風格，以溫暖色調呼應黃金等貴金屬，櫥窗設計則以鏤空雕花結合D字鏤空圖騰；品牌也透露預計不久後會在微風廣場開設第二家專賣店，將採用pop-up的期間限定店形式，聚焦年輕消費族群。此次遠洋來台的DAMIANI集團副總裁Giorgio Damiani，與兄長Guido和姐姐Silvia同為家族第三代傳人；集團旗下除了DAMIANI之外，還有鑽飾品牌SALVINI、平價飾品BLISS、鑽石珠寶CALDERONI、珠寶鐘表通路ROCCA，以及VENINI-MURANO藝術玻璃。

男星林柏宏出席DAMIANI全台首間直營旗艦店正式開幕。記者沈昱嘉／攝影
男星林柏宏出席DAMIANI全台首間直營旗艦店正式開幕。記者沈昱嘉／攝影
男星林柏宏出席DAMIANI全台首間直營旗艦店正式開幕。記者沈昱嘉／攝影
男星林柏宏出席DAMIANI全台首間直營旗艦店正式開幕。記者沈昱嘉／攝影
男星林柏宏出席DAMIANI全台首間直營旗艦店正式開幕。記者沈昱嘉／攝影
男星林柏宏出席DAMIANI全台首間直營旗艦店正式開幕。記者沈昱嘉／攝影
DAMIANI D.Icon黑色陶瓷與18K玫瑰金鑲鑽戒指，26,400元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI D.Icon黑色陶瓷與18K玫瑰金鑲鑽戒指，26,400元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Special Classic 18K白金鑲嵌鴿血紅紅寶石項鍊、手鍊與戒指。圖／DAMIANI提供
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DAMIANI Emozioni High Jewelry 18K白金珊瑚耳環，109萬元。圖／DAMIANI提供
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DAMIANI D.Side 18K玫瑰金鑲鑽戒指，31,000元。圖／DAMIANI提供
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Belle Époque Cross十字架鑽鍊，鑲嵌長方型切割鑽石，56萬1,000元。圖／DAMIANI提供
Belle Époque Cross十字架鑽鍊，鑲嵌長方型切割鑽石，56萬1,000元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Belle Époque Cross 18K玫瑰金十字架項鍊，14萬7,900元。圖／DAMIANI提供
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DAMIANI Mimosa 18K白金鑲鑽戒指，16萬9,000元。圖／DAMIANI提供
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DAMIANI Special Classic戒指，鉑金與18K黃金鑲嵌鴿血紅紅寶石，1,840萬元。圖／DAMIANI提供
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DAMIANI Metropolitan 18K白金Apple Watch全鑽表殻，價格店洽。圖／DAMIANI提供
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DAMIANI Special Classic戒指，鉑金與18K黃金鑲嵌黃鑽與白鑽，1,570萬元。圖／DAMIANI提供
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DAMIANI Special Classic耳環，鉑金與18K黃金鑲嵌紅寶石，798萬元。圖／DAMIANI提供
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DAMIANI Margherita 18K黃金珠寶腕表，203萬元。圖／DAMIANI提供
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DAMIANI Special Classic戒指，鉑金鑲嵌3.83克拉紅寶石，605萬元。圖／DAMIANI提供
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DAMIANI Mimosa 18K玫瑰金鑲鑽手環，26萬4,000元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa 18K玫瑰金鑲鑽手環，26萬4,000元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa 18K玫瑰金鑲鑽、藍寶石與珊瑚項鍊，292萬元。圖／DAMIANI提供
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模特兒演繹DAMIANI高級珠寶以及經典作品。記者沈昱嘉／攝影
模特兒演繹DAMIANI高級珠寶以及經典作品。記者沈昱嘉／攝影
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珠寶 品牌 義大利 林柏宏

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