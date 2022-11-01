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大陸2專家直奔探團團 1專家曾在「圓仔」生產時來過

出示「+1歲」證件 TGI FRIDAYS美式甜點免費吃

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
全新菜單「奇幻馬戲派對」，將看馬戲團表演不可缺少的甜甜圈、棉花糖、薯條化身為一道道美味又有趣的佳餚。圖／開展餐飲集團提供。
全新菜單「奇幻馬戲派對」，將看馬戲團表演不可缺少的甜甜圈、棉花糖、薯條化身為一道道美味又有趣的佳餚。圖／開展餐飲集團提供。

TGI FRIDAYS即將迎接來台第31周年，並推出全新菜單「奇幻馬戲派對」，將看馬戲團表演不可缺少的甜甜圈、棉花糖、薯條，化身為一道道美味又有趣的佳餚。凡於11月1日至12月5日活動期間，任選1道指定新品及1杯新品調飲，即享590元優惠價。另外同步召集與TGI FRIDAYS同樣尾數為「+1歲」的朋友，只要出示有效證件，即可免費享用新品超吉唰嘴香酥棒，11歲免費招待1入、21歲免費招待2入、31歲免費招待3入…，以此類推。

TGI FRIDAYS的紅白條紋品牌元素，其靈感就是源自於馬戲團。紅白相間的大棚子內，各式的表演伴隨觀眾此起彼落的歡笑聲，FRIDAYS也想讓顧客走進餐廳就如同看著馬戲團表演一般，時時刻刻享受歡樂的氣氛。

「疊疊樂小漢堡串」由三顆迷你漢堡與六塊紐奧良酥炸雞肉串製成，不但外表討喜，還可以一次享用到漢堡與炸物的美味。「大娛樂家起司薯條」層層淋上起司天使醬、寇比起司、傑克起司、墨西哥辣椒片、青蔥及培根等配料，所有醬與料在薯條上完成一場好秀。

「圈圈雞肉馬戲派對」以鬆軟的美式甜甜圈，夾入兩塊酥炸至金黃的雞肉，抹上美式鄉村辣醬，搭配佐料及鄉村田園醬，多汁且甜中帶香辣的滋味，如派對般精彩萬分。「圈圈牛肉馬戲派對」為香甜多汁的漢堡肉，勻稱地抹上田納西威士忌醬，加上融化的傑克起司、酥炸洋蔥圈及配料，結合美式甜甜圈，一口咬下滿是鬆軟、多汁又帶香脆。

此次新品也不忘品牌最熱門的經典商品炭烤豬肋排，推出期間口味「魔幻炭烤豬肋排」，鮮嫩豬肋排細心慢火炭烤，均勻淋上美式經典烤肉醬，喜愛TGI FRIDAYS招牌豬肋排的粉絲千萬不能錯過。最後以派對必吃的「超吉唰嘴香酥棒」作為用餐句點，再適合不過，外表金黃酥脆，內部鬆軟濕潤，撒上肉桂糖粉，附上巧克力醬、焦糖醬及香草冰淇淋，出示「+1歲」證件，份量再升級。

31週年新品推出4款限定調飲，分別是「夢幻女郎」、「火球肉桂瑪格麗特」、「藍色風暴（無酒精可）」、「火焰魅力戴克利（無酒精可）」。

「夢幻女郎」由調酒師現場調製，桌邊服務倒入擺有粉紅棉花糖的馬丁尼杯內，夢幻感十足的畫面，絕對讓愛拍愛美的網美們滿意。「火球肉桂瑪格麗特」以火球肉桂威士忌搭配頂級手工Código 1530 Blanco龍舌蘭酒調製成，別具特色，調酒迷們必須試試。

另也提供兩款可任選有酒或無酒精版本的超好拍調飲，「藍色風暴」以純白的冰沙調飲，搭配藍色柑橘酒風暴式的渲染成一體，風味也如外觀般奇幻。「火焰魅力戴克利」由頂級蘭姆酒調製而成，鮮紅的草莓醬從杯底如火焰冉冉升起，完美搭配出一杯風格十足的特色調飲。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

超吉唰嘴香酥棒。圖／開展餐飲集團提供。
超吉唰嘴香酥棒。圖／開展餐飲集團提供。
凡於活動期間出示「+1歲」證件，TGI FRIDAYS美式甜點免費吃。圖／開展餐飲集團提供。
凡於活動期間出示「+1歲」證件，TGI FRIDAYS美式甜點免費吃。圖／開展餐飲集團提供。
魔幻炭烤豬肋排。圖／開展餐飲集團提供。
魔幻炭烤豬肋排。圖／開展餐飲集團提供。

派對 漢堡 餐廳

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