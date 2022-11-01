快趁旅展「買券保值」！國門開房價漲 ITF住宿券1折起

國門開，國內五星級飯店已漸近式調回原有價格，疫情期間的超值低檔、僅剩旅展最後一波，連業者都笑稱「要趁ITF旅展買券保值」。2022台北國際旅展（ITF）將於11月4日至7日一連4天在南港展覽館登場，最受歡迎的五星飯店住宿券1折起、人氣熱銷餐券4.6折起。主辦單位台灣觀光協會指出，預售票券已超越去年水準，預估今年規模可恢復到疫情前2019年的盛況。

搶在實體旅展之前，已有不少業者推出線上旅展，目前銷售狀況與去年持平，業者觀察，因國門開，國內住宿需求可能略減，因此實體與線上的總目標與往年相同。但過往以海外商旅客為主的五星級飯店，價格已陸續回調，此刻入手是最佳時機。

以老爺酒店集團重磅回歸的「聯合住宿券」為例，今日開賣不到40分鐘就售出三千多張；凱撒飯店集團則有抗漲專區，並首次推出板橋X墾丁南北聯雙城套券8,888元；台北萬豪主打「過年不加價」的天際景觀客房、千元有找的美國爐烤肋眼牛排套餐；JR東日本大飯店台北祭出每日限量最殺自助餐券999元。

此外，也有飯店業者逆勢操作，福泰飯店集團旅展現場不賣券、只玩遊戲，同時宣導環保減塑的概念，優惠票券全移往線上銷售。

今年ITF住宿券不少主打套券，像是小鹿文娛集團13館聯合住宿券(買十再送一)、約近1折、980元；長榮國際連鎖酒店聯合住宿券(三張)1.7折、11,397元；晶華酒店晶采假期套票(三張)1.8折、9,888元；凱撒飯店連鎖聯合住宿券1.9折、2,500元；捷絲旅聯合住宿券2折、2,000元；力麗觀光開發聯合住宿券2折、2,999元；寒舍集團聯合住宿券2.2折、3,000元；福容大飯店聯合住宿券(買十送一)2.3折、2,900元；台北圓山大飯店平日聯合住宿通用券(5張/本)3.1折、15,000元。

五星級飯店住宿券仍可低價入手的，包括台北遠東香格里拉含早餐1.9折、3,699元；JR東日本大飯店一泊一食1.9折、3,600元；台北萬豪酒店過年不加價一泊一食2.2折、5,566元；台北福華大飯店一泊二食2.4折、3,888元；台南晶英酒店平日住宿券2.6折、4,599元；大倉久和菁英客房住宿券不含早2.9折、4,999元；台北美福大飯店一泊一食3.4折、5,500元。

在餐券的部分，每年熱銷冠軍晶華酒店栢麗廳平日午餐四人券5.6折、3,999元；台北遠東香格里拉39F上海醉月樓主打平日豪華海鮮雙人套餐5折券、3,280元；台北六福萬怡酒店粵亮廣式料理四人鴨合宴5.1折、4,999元；台北萬豪酒店Lobby Lounge美國爐烤肋眼牛排8盎司單人套餐券買五送一5.3折、899元；台北美福美食通用券五張5.7折、15,000元；JR東日本大飯店自助餐券快閃優惠6.1折、999元；凱撒飯店連鎖聯合餐飲券6.5折、720元。