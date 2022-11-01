Onitsuka Tiger重新詮釋80年代經典動漫 攜手「福星小子」跨界打造話題鞋款

因應漫畫家高橋留美子的80年代名作「福星小子」動畫重新播出，日本運動時尚品牌鬼塚虎（Onitsuka Tiger）首度跨界合作，推出一系列限定鞋款與服飾、配件，甚至合作創作了原創故事的特殊影片，一同隨著聯名商品曝光。

繪製出「福星小子」、「亂馬1/2」、「犬夜叉」…等多部膾炙人口作品的日本漫畫家高橋留美子，在日本乃至全球動漫迷心中，都也難以撼動的位置。這也是為何風靡一時的「福星小子」的動畫版，會於今年重新被製作，並於10月起開始播映。故事主角「拉姆」是遙遠的鬼星公主，隨其父踏上了企圖征服地球的旅程，然而卻在一場決定所有人命運的捉迷藏對決中被「諸星當」打敗，隨後雙方上演了一場令人捧腹的愛情故事。因此，Onitsuka Tiger也特別為了「福星小子」動畫重新播出，打造了一系列限定商品，透過設計的方式詮釋80年代經典動漫。

鬼塚虎與動漫製作團隊甚至合作創作了原創故事的特殊影片，舞台在新澀谷的虛擬商店，靈感來自實際存在的品牌澀谷分店。圖／Onitsuka Tiger提供

在日前播放的全新動畫「福星小子」中，還特別安排讓角色們都穿上Onitsuka Tiger的鞋款。像是在第一集中，主角諸星當穿著品牌的經典鞋款MEXICO 66與拉姆追逐嬉鬧；在第三集中，拉姆則特別穿上Onitsuka Tiger專為這部動漫設計的DELECITY鞋款。為了紀念這次合作，鬼塚虎與動漫製作團隊甚至合作創作了原創故事的特殊影片，影片也與聯名商品一起發佈，舞台在新澀谷的虛擬商店，靈感來自實際存在的品牌澀谷分店。三款聯名商品將在特定實體店鋪及品牌官網上限量銷售，其中大膽印上象徵Onitsuka Tiger和福星小子的虎紋為特色的DELECITY鞋，以其厚實而獨特的風格聞名，在全球15個國家發售，限量700雙。聯名款上衣及帆布手提包為日本限定款。

漫畫家高橋留美子的80年代名作「福星小子」動畫重新播出，日本運動時尚品牌鬼塚虎（Onitsuka Tiger）首度跨界合作，推出一系列限定鞋款與服飾、配件。圖／Onitsuka Tiger提供