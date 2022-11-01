快訊

大陸2專家直奔探團團 1專家曾在「圓仔」生產時來過

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Onitsuka Tiger重新詮釋80年代經典動漫 攜手「福星小子」跨界打造話題鞋款

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
象徵Onitsuka Tiger和福星小子的虎紋為特色的DELECITY鞋，以其厚實而獨特的風格聞名。圖／Onitsuka Tiger提供
象徵Onitsuka Tiger和福星小子的虎紋為特色的DELECITY鞋，以其厚實而獨特的風格聞名。圖／Onitsuka Tiger提供

因應漫畫家高橋留美子的80年代名作「福星小子」動畫重新播出，日本運動時尚品牌鬼塚虎（Onitsuka Tiger）首度跨界合作，推出一系列限定鞋款與服飾、配件，甚至合作創作了原創故事的特殊影片，一同隨著聯名商品曝光。

繪製出「福星小子」、「亂馬1/2」、「犬夜叉」…等多部膾炙人口作品的日本漫畫家高橋留美子，在日本乃至全球動漫迷心中，都也難以撼動的位置。這也是為何風靡一時的「福星小子」的動畫版，會於今年重新被製作，並於10月起開始播映。故事主角「拉姆」是遙遠的鬼星公主，隨其父踏上了企圖征服地球的旅程，然而卻在一場決定所有人命運的捉迷藏對決中被「諸星當」打敗，隨後雙方上演了一場令人捧腹的愛情故事。因此，Onitsuka Tiger也特別為了「福星小子」動畫重新播出，打造了一系列限定商品，透過設計的方式詮釋80年代經典動漫。

鬼塚虎與動漫製作團隊甚至合作創作了原創故事的特殊影片，舞台在新澀谷的虛擬商店，靈感來自實際存在的品牌澀谷分店。圖／Onitsuka Tiger提供
鬼塚虎與動漫製作團隊甚至合作創作了原創故事的特殊影片，舞台在新澀谷的虛擬商店，靈感來自實際存在的品牌澀谷分店。圖／Onitsuka Tiger提供

在日前播放的全新動畫「福星小子」中，還特別安排讓角色們都穿上Onitsuka Tiger的鞋款。像是在第一集中，主角諸星當穿著品牌的經典鞋款MEXICO 66與拉姆追逐嬉鬧；在第三集中，拉姆則特別穿上Onitsuka Tiger專為這部動漫設計的DELECITY鞋款。為了紀念這次合作，鬼塚虎與動漫製作團隊甚至合作創作了原創故事的特殊影片，影片也與聯名商品一起發佈，舞台在新澀谷的虛擬商店，靈感來自實際存在的品牌澀谷分店。三款聯名商品將在特定實體店鋪及品牌官網上限量銷售，其中大膽印上象徵Onitsuka Tiger和福星小子的虎紋為特色的DELECITY鞋，以其厚實而獨特的風格聞名，在全球15個國家發售，限量700雙。聯名款上衣及帆布手提包為日本限定款。

漫畫家高橋留美子的80年代名作「福星小子」動畫重新播出，日本運動時尚品牌鬼塚虎（Onitsuka Tiger）首度跨界合作，推出一系列限定鞋款與服飾、配件。圖／Onitsuka Tiger提供
漫畫家高橋留美子的80年代名作「福星小子」動畫重新播出，日本運動時尚品牌鬼塚虎（Onitsuka Tiger）首度跨界合作，推出一系列限定鞋款與服飾、配件。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger鬼塚虎與動漫「福星小子」特別聯名DELECITY鞋，7,280元。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger鬼塚虎與動漫「福星小子」特別聯名DELECITY鞋，7,280元。圖／Onitsuka Tiger提供

動畫 日本 品牌

延伸閱讀

《咒術迴戰展》全通路開賣 預售票優惠熱銷中

這是豬吧？日本吉卜力公園開園 宮崎駿手繪「龍貓」祝賀

這也可婆？《鏈鋸人》動畫「波奇塔」出現娘化現象 濃醇香妹紙、電鋸惡蘿挑戰XP極限

出來吧青眼白龍！狂粉從零打造《遊戲王》AR對戰系統 3D決鬥+召喚動畫超熱血

相關新聞

台中人氣餐酒館「Quizas Bistrot」 11月20日起暫停業

位於台中西屯區的餐酒館「Quizas Bistrot」，是許多人品嚐義法料理、小酌一杯的好去處。但是Quizas Bis...

快筆記！momo「雙11超狂購物節」時尚家電10大推薦清單

年度最強購物盛典雙11戰火開打，趁著折扣最深的優惠檔期入手高單價家電正是時候！momo購物網指出，年末家電買氣正夯，尤其...

遠傳friDay購物「再轉轉」即日起限時推出5折驚喜

迎接雙11購物狂歡潮，遠傳friDay購物超狂優惠開跑，即日起至11月13日遠傳friDay購物全新服務「再轉轉」除了官...

JINS聯名米飛兔之父Dick Bruna！新款眼鏡、周邊雜貨好欠買

備受不少大朋友及小朋友愛戴的插畫角色米飛兔（Miffy），就是出自Dick Bruna之手，他的繪本曾被翻譯成逾50種語言，自1955年以來銷量已逾8,500萬本，多部作品還被譽為「小孩的第一本繪本」，享譽國際。因此，JINS相中其跨越文化的魅力，利用繪本中的米飛與他的朋友們，設計成聯名眼鏡，還推出包括收納袋、擦拭布等周邊雜貨，值得粉絲們收藏。

二度入圍奧斯卡還搶下新代言 易烊千璽成積家品牌大使

瑞士製表品牌積家（Jaeger-LeCoultre）宣布易烊千璽擔任新任全球品牌大使。今年21歲的易烊千璽5 歲就出道，...

PChome 24h購物「雙11」祭年度最強3C！百大品牌最低34折起

雙11大戰如火如荼，PChome 24h購物今天（11月1日）宣布「雙11狂購節」開跑首週買氣旺，今年特別推出的人人有獎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。