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ITF旅展周五登場！ 春節買氣旺、疫後首波賞櫻包機開賣

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
日本館攜手台灣各大旅行社推出優惠行程。記者羅建怡／攝影
日本館攜手台灣各大旅行社推出優惠行程。記者羅建怡／攝影

全台規模最大、歷史最悠久的「2022 ITF台北國際旅展」，將於11月4日(五)至11月7日(一)在台北南港展覽館一館登場，適逢國門開，停賣三年的海外旅遊產品最受矚目。雄獅集團發言人賴一青在今日展前記者會中表示，解封後進單數較月初成長近1.5倍，其中以2023農曆春節檔期最為熱銷，因航班僅回復疫情的機位4~6成，春節長程線行程已售出8成，價格雖高消費者一樣埋單。

旅遊業者預估，今年ITF海外銷售業績，應可恢復至疫前4至5成。若要撿便宜，歲末年終的11、12月有不少出清團，賴一青指出，例如北海道4萬有找，比疫前更便宜。燦星旅遊也發現，年底前觀望者眾，因此主打6人成行的小團體旅行，年底前釋出超優惠團日本九州6天免2萬，曼谷五星自由行21,900元起。

疫後的首波賞櫻包機也將於旅展開賣，雄獅推出釜山賞櫻包機，於明年3月18日、4月2日出發，其中4月2日出發的團體還卡連休、出國免請假，團費27,900元起。

今年IFT旅展最大海外館依舊是日本館，另有來自韓國、泰國、馬來西亞等71個國家/城市，以及40餘家旅行業者、超過130間飯店餐廳、航空公司、遊樂園等共1,200個攤位參展，不少單位如美國德州休士頓、星宇航空、KKday等皆為首次參展。

台灣觀光協會會長葉菊蘭在展前記者會中表示，疫後旅客更注重健康與永續，ITF因此以「永續旅遊」為策展主題，並特別規劃永續星球展區，以闖關活動宣導永續旅遊，現場限量送出人氣插畫家咚東操刀的插畫口罩。

交通部觀光局副局長林信任指出，ITF今年剛好是第30屆，也是10月13日國境重啟後第一個盛大的國際旅展，疫後觀光局將推出新常態旅遊三支箭：帶來新服務、新產品、新戰略，同時邀請百位國際媒體和買家，預期帶來5萬人次國際觀光旅客、創造78億觀光財。

除了等待多時的旅行社開賣海外團，為迎接疫後旅遊商機，7大航空公司參展並祭出優惠機票、展場限定神秘禮物與優惠加購。其中，國泰航空全航點機票最高享3,000元折扣外，再推「買票送票」活動，最高可獲得30,000「亞洲萬里通」里數，等同兩張台北/香港來回機票。日本航空推出台北至日本來回機票未稅7,998元起。首次參展的星宇航空將以全新A350-900廣體客機為主題，讓民眾在ITF開箱頭等艙體驗，此外，旅展現場購買機票可享全航線9折優惠、加贈好禮。

疫後自由行市場發展快速，海外旅遊零組件商品銷量看好，KKday主打熱門商品買一送一，包含韓國猛男秀、關西樂享周遊券、泰國特色市場一日遊、加州環球影城門票等；國人最愛的日本也有推出沖繩4日機加酒自由行12,888元起、星宇航空飛沖繩來回機票9,999元起。

「2022 ITF台北國際旅展」門票預售9折優惠只到11月3日，購票可至四大超商及udn售票系統、Klook、KKday等七大通路。

ITF台北國際旅展官方網站：www.taipeiitf.org.tw

ITF台北國際旅展粉絲專頁：www.facebook.com/tvaitf

沖繩4日機加酒自由行，搭乘星宇航空再入住海邊飯店12,888元起。圖／KKday提供
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雄獅推市場獨家「韓國釜山賞櫻包機5日」，行程安排韓國必訪賞櫻重鎮－鎮海、釜山，每人最低27,900元起。圖／雄獅旅遊提供
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國泰航空於台北國際旅展推出展場限定「買票送票」。圖／國泰航空提供
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雄獅推「ITF旅展揪團優惠」，4人同行下訂指定商品長線折1萬，「埃及紅海渡假10日」每人72,400元起。圖／雄獅旅遊提供
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台灣觀光協會會長葉菊蘭(圖右)與交通部觀光局副局長林信任為護照蓋上出入境章，象徵環遊世界。圖／主辦單位提供
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旅展 機票 自由行

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