摩斯「Kitty、蛋黃哥」聯名登場！ 蛋黃哥漢堡也上桌

摩斯漢堡今年以MOS美味派對為主軸，攜手三麗鷗合作，自11月4日起推出一系列「Hello Kitty」與「蛋黃哥」系列商品。不僅有「日出壽喜燒雙牛堡」、「日出壽喜燒雙牛珍珠堡」、「蛋黃哥照燒嫩雞堡」等餐點，還有一系列可愛實用的聯名商品，讓粉絲們可以把握機會蒐藏。

「蛋黃哥照燒嫩雞堡」以荷包蛋造型的兩片式饅頭，烙印上蛋黃哥的經典表情，中間夾有國產雞胸肉、煎蛋與經典蜜烤醬，帶有獨特的燒烤風味，每份75元。「日出壽喜燒雙牛珍珠堡」採用洋蔥、紅蘿蔔、鴻喜菇、青蔥、蒟蒻…等食材拌炒，再加入日式壽喜燒醬調味，並搭配燒肉片、牛肉排、水煮蛋及青生菜，層層堆疊在超級大麥米飯上，每份115元。另款「日出壽喜燒雙牛堡」嚴選優質牛肉製成餡料，拌炒後再與壽喜燒時蔬、水煮蛋及青生菜一起夾入漢堡麵包，每份105元。

除了季節限定餐點外，自11月4日起還有三麗鷗合作推出的MOS派對活動聯名商品。凡購買任一米漢堡套餐，加價199元可加購「MOS美味派對餐具組」、299元加價購「MOS美味派對馬克杯」、499元加價購「MOS美味派對保溫杯」、499元加價購「MOS美味派對琺瑯盤」與599元加價購「MOS美味派對摺疊餐盒組」。摩斯漢堡會員來店憑消費累積金點再加價199元，就能把極限量3,000份的「MOS美味派對年曆巾」帶回家。摩斯卡也推出限量「MOS美味派對」款式。