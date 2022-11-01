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摩斯「Kitty、蛋黃哥」聯名登場！ 蛋黃哥漢堡也上桌

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
摩斯漢堡攜手三麗鷗，推出一系列聯名商品。圖／摩斯提供
摩斯漢堡攜手三麗鷗，推出一系列聯名商品。圖／摩斯提供

摩斯漢堡今年以MOS美味派對為主軸，攜手三麗鷗合作，自11月4日起推出一系列「Hello Kitty」與「蛋黃哥」系列商品。不僅有「日出壽喜燒雙牛堡」、「日出壽喜燒雙牛珍珠堡」、「蛋黃哥照燒嫩雞堡」等餐點，還有一系列可愛實用的聯名商品，讓粉絲們可以把握機會蒐藏。

「蛋黃哥照燒嫩雞堡」以荷包蛋造型的兩片式饅頭，烙印上蛋黃哥的經典表情，中間夾有國產雞胸肉、煎蛋與經典蜜烤醬，帶有獨特的燒烤風味，每份75元。「日出壽喜燒雙牛珍珠堡」採用洋蔥、紅蘿蔔、鴻喜菇、青蔥、蒟蒻…等食材拌炒，再加入日式壽喜燒醬調味，並搭配燒肉片、牛肉排、水煮蛋及青生菜，層層堆疊在超級大麥米飯上，每份115元。另款「日出壽喜燒雙牛堡」嚴選優質牛肉製成餡料，拌炒後再與壽喜燒時蔬、水煮蛋及青生菜一起夾入漢堡麵包，每份105元。

除了季節限定餐點外，自11月4日起還有三麗鷗合作推出的MOS派對活動聯名商品。凡購買任一米漢堡套餐，加價199元可加購「MOS美味派對餐具組」、299元加價購「MOS美味派對馬克杯」、499元加價購「MOS美味派對保溫杯」、499元加價購「MOS美味派對琺瑯盤」與599元加價購「MOS美味派對摺疊餐盒組」。摩斯漢堡會員來店憑消費累積金點再加價199元，就能把極限量3,000份的「MOS美味派對年曆巾」帶回家。摩斯卡也推出限量「MOS美味派對」款式。

此外，自11月4日起，凡至摩斯漢堡購買MOS Café系列飲品任一杯，即可以79元加購「MOS美味派對咖啡帆布袋」，或499元加購「MOS Café 派對組」（11月15日上市）。即日起至11月7日止，凡MOS會員於MOS Order App「安心取溫馨送」購買「蛋黃哥照燒嫩雞堡套餐」1組，享優惠價111元；「日出壽喜燒雙牛珍珠堡及大杯冰紅茶」1組，享優惠價119元；「椪糖雲朵拿鐵咖啡2杯」1組，售價160元，再加贈MOS美味派對咖啡帆布袋1個，各項商品組合限量1,000組。

摩斯漢堡「蛋黃哥照燒嫩雞堡」上市。圖／摩斯提供
摩斯漢堡「蛋黃哥照燒嫩雞堡」上市。圖／摩斯提供
MOS美味派對杯蓋(Hello Kitty款)。圖／摩斯提供
MOS美味派對杯蓋(Hello Kitty款)。圖／摩斯提供
MOS美味派對餐具組。圖／摩斯提供
MOS美味派對餐具組。圖／摩斯提供
MOS美味派對杯蓋(蛋黃歌款) 。圖／摩斯提供
MOS美味派對杯蓋(蛋黃歌款) 。圖／摩斯提供
MOS美味派對馬克杯。圖／摩斯提供
MOS美味派對馬克杯。圖／摩斯提供
MOS美味派對保溫杯(蛋黃哥款) 。圖／摩斯提供
MOS美味派對保溫杯(蛋黃哥款) 。圖／摩斯提供
MOS美味派對保溫杯(Hello Kitty款) 。圖／摩斯提供
MOS美味派對保溫杯(Hello Kitty款) 。圖／摩斯提供
摩斯漢堡會員限定的「MOS美味派對年曆巾」。圖／摩斯提供
摩斯漢堡會員限定的「MOS美味派對年曆巾」。圖／摩斯提供
MOS美味派對琺瑯盤(Kitty款)。圖／摩斯提供
MOS美味派對琺瑯盤(Kitty款)。圖／摩斯提供
摩斯漢堡攜手三麗鷗，推出一系列聯名商品。圖／摩斯提供
摩斯漢堡攜手三麗鷗，推出一系列聯名商品。圖／摩斯提供
MOS美味派對琺瑯盤(蛋黃哥款)。圖／摩斯提供
MOS美味派對琺瑯盤(蛋黃哥款)。圖／摩斯提供
摩斯漢堡推出MOS美味派對餐盒組。圖／摩斯提供
摩斯漢堡推出MOS美味派對餐盒組。圖／摩斯提供
摩斯漢堡針對MOS_Café系列飲品，也推出限定三麗鷗家族聯名商品。圖／摩斯提供
摩斯漢堡針對MOS_Café系列飲品，也推出限定三麗鷗家族聯名商品。圖／摩斯提供
摩斯漢堡新推出「日出壽喜燒雙牛珍珠堡」、「日出壽喜燒雙牛堡」等新品。圖／摩斯提供
摩斯漢堡新推出「日出壽喜燒雙牛珍珠堡」、「日出壽喜燒雙牛堡」等新品。圖／摩斯提供

摩斯漢堡 蛋黃哥 Hello Kitty

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