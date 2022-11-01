第一次變壞就上手！臺虎精釀光棍節前夕推出愛人的復仇

在凸顯曠男怨女們孤寂感的光棍節前夕、冷風漸起的入冬時分，臺虎精釀推出風味極度獵奇的「9.99愛人的復仇」，大膽將帶勁的魔鬼椒風味，結合濃郁、細緻的可可氣息以及與9.99%高趴數酒感，結合出辣而不嗆、甜而不膩的風味魔法陣，展開一場愛恨交織的惡趣味復仇。

每個人的心中，都住著一個想耍壞的小惡魔。讓人又愛又恨的「9.99愛人的復仇」，就企圖用它邪惡的香甜可可氣息，以及如惡魔之姿的勁辣鬼椒香，灌醉你靈魂中的正義小天使，釋放出內心中壓抑許久的魔鬼，以9.99%酒精之力召喚出那位敢愛敢恨、壞壞惹人愛的狠角色。

「9.99愛人的復仇」以搶眼的熊熊烈火作為主要視覺，搭配可可般的深咖啡色系，暗示罐中甜蜜而帶勁的辣椒巧克力風味。一貫喜歡在酒標中偷埋梗、藏彩蛋的臺虎精釀，這次也針對位於9.99系列酒標側面、頗具識別度的「DRINK LIKE A PRO」的品酒四步驟插畫重新設計，帶領大家從開罐、醞釀心情到乾杯，第一次變壞就上手，用「9.99 愛人的復仇」的醉與辣嗨起來，貫徹愛與真實的邪惡，一起醉成可愛又迷人的反派角色。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康