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「雙11限定」設計狂歡節！有.設計全站88折

聯合報／ 記者黃仕揚／台北即時報導
初芳宇ECLIPSE Set茶器組，無論在哪裡都能更便利輕鬆地品茶。圖/有你共創提供
初芳宇ECLIPSE Set茶器組，無論在哪裡都能更便利輕鬆地品茶。圖/有你共創提供

1111電商年度盛事登場，質感好物設計電商平台-有.設計uDesign 於11月1日到11月13日推出全站萬件商品下單享88折優惠，首周再加碼，使用LINE PAY下單結帳享10% LINE POINT點數回饋！

有.設計uDesign全站88折活動期間，祭出眾多新品，包含由悠遊卡官方正式授權的Apple Watch防水悠遊卡表帶、放鬆肩頸好利器—紅砭石溫感按摩儀、募資破百萬—初芳宇ECLIPSE Set茶器組以及一次解決清潔馬桶的所有困擾—潔癖刷等熱銷商品，皆享有優惠折扣，喜愛設計選物的朋友絕對不能錯過。

此外，11月首周限時優惠，於活動期間內已註冊LINE Pay的用戶於有.設計 uDesign網站消費，結帳時透過LINE Pay使用已綁定的任一發卡銀行信用卡/簽帳金融卡或一卡通MONEY帳戶付款，享LINE POINTS 10%點數回饋(最高回饋100點)。另加入「有.設計 LINE官方帳號」好友，於11月7日發送有.設計500折價金，立即享有折價優惠(LINE ID搜尋@udesign)。更多活動詳情，請見有.設計網站查詢 (https://bit.ly/3DKPKWm)。

雙11限定活動開跑，有.設計全站88折，首周再享LINE PAY 10%點數回饋。圖/有你共創提供
雙11限定活動開跑，有.設計全站88折，首周再享LINE PAY 10%點數回饋。圖/有你共創提供
minio Apple Watch 防水悠遊卡表帶，讓你通勤更便利。圖/有你共創提供
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雙11

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