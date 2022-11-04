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張雨生粉超期待！《想你到月球 張雨生特展》掀搶票潮 11月12日北流開展　　

聯合新聞網／ 有你共創_有設計 uDesign
必收藏小物！張雨生特展攜手路易莎推出「張雨生登月杯套」。圖／臺北流行音樂中心提供
必收藏小物！張雨生特展攜手路易莎推出「張雨生登月杯套」。圖／臺北流行音樂中心提供

最令樂迷期待的《想你到月球｜張雨生特展》將於11月12日於北流文化館開展。圖／臺北流行音樂中心提供
最令樂迷期待的《想你到月球｜張雨生特展》將於11月12日於北流文化館開展。圖／臺北流行音樂中心提供

最令樂迷期待的《想你到月球｜張雨生特展》將於11月12日於北流文化館開展！早鳥票一釋出即吸引張雨生粉絲踴躍搶購，網路討論度與期待值爆表，而展覽第二波預售票正開放熱烈搶購中，原價350元，預售票祭出250元優惠價格，現省100元，觀展感動不打折！預售優惠將於11月11日截止，喜愛張雨生的朋友千萬不要錯過，詳細購票資訊請至OPENTIX或UDN售票網查詢。

《想你到月球｜張雨生特展》話題不斷，12月起也將與路易莎咖啡合作推出限量「張雨生登月」聯名杯套，並以張雨生特展主視覺為主要設計，結合其知名歌曲＜天天想你＞與＜帶我去⽉球＞的概念，營造太空人登月氛圍，邀請粉絲一同展開「登月音樂之旅」，回味張雨生的傳奇人生。展覽期間，歡迎粉絲帶著珍藏的杯套到展覽現場打卡拍照，與音樂太空人一起登入張雨生的音樂世界。

《想你到月球｜張雨生特展》

展覽日期：2022/11/12 (六)至2023/2/28 (二)

展覽地點：臺北流行音樂中心文化館二樓特展廳（臺北市南港區市民大道 8 段 99 號）

營業時間：周二至周日10:00 - 18:00（17:30 停止售票及入場）

服務專線：02-2788-6620 (周一至周日09:00~18:00)

太空人 路易莎 北市

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