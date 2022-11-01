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「奧瑪烘焙」開新店！連5天「明星商品通通1元」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
原味奶油爆漿餐包10入，原價85元，特價1元。圖／奧瑪烘焙提供
原味奶油爆漿餐包10入，原價85元，特價1元。圖／奧瑪烘焙提供

2005年自高雄發跡的人氣團購品牌「奧瑪烘焙」，即將於11月3日在高雄苓雅區開設武廟店，並預計於11月2日起試營運。為慶祝新店開幕，連續5天推出1元優惠，包括原味奶油爆漿餐包、維也納軟法、十勝冰心舒芙蕾等明星商品，通通只要1元。

奧瑪烘焙推出有爆漿餐包、奶蓋蛋糕等許多團購餐點，近年更因羅馬生乳包、髒髒包等話題性商品，在網路上引起熱烈討論。其中「十勝冰心舒芙蕾-方度乳酪」，使用北海道十勝奶油乳酪為基底製作而成，提供原味、大甲香芋、提拉米蘇等多種口味。另款「Premium維也納軟法」則是使用法國AOP產地認證發酵奶油為內餡基底，提供原味、松露、香草、蒜香等多種口味選擇，曾經有單日團購2,500條的紀錄。

即將於11月3日開幕的奧瑪烘焙武廟店，乃是品牌的第5間門市，並自11月2日起試營運。為慶祝新店開幕，首5日每日下午2:00推出不同的1元商品活動。11月3日提供「原味奶油爆漿餐包10入（原價85元）」；4日為「奧瑪生吐司1條（原價120元）」；5日為「法式布丁焦糖香草口味2罐（原價90元）」；6日為「Premium維也納軟法AOP發酵奶油口味1條（原價75元）」，11月7日則是「十勝冰心舒芙蕾-方度乳酪原味2個（原價100元）」，通通只要1元，售完為止。

法式布丁焦糖香草口味2罐，原價90元，特價1元。圖／奧瑪烘焙提供
法式布丁焦糖香草口味2罐，原價90元，特價1元。圖／奧瑪烘焙提供
十勝冰心舒芙蕾-方度乳酪原味2個，原價100元，特價1元。圖／奧瑪烘焙提供
十勝冰心舒芙蕾-方度乳酪原味2個，原價100元，特價1元。圖／奧瑪烘焙提供
奧瑪生吐司1條，原價120元，特價1元。圖／奧瑪烘焙提供
奧瑪生吐司1條，原價120元，特價1元。圖／奧瑪烘焙提供
Premium維也納軟法AOP發酵奶油口味1條，原價75元，特價1元。圖／奧瑪烘焙提供
Premium維也納軟法AOP發酵奶油口味1條，原價75元，特價1元。圖／奧瑪烘焙提供

烘焙 甜點

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