「奧瑪烘焙」開新店！連5天「明星商品通通1元」

2005年自高雄發跡的人氣團購品牌「奧瑪烘焙」，即將於11月3日在高雄苓雅區開設武廟店，並預計於11月2日起試營運。為慶祝新店開幕，連續5天推出1元優惠，包括原味奶油爆漿餐包、維也納軟法、十勝冰心舒芙蕾等明星商品，通通只要1元。

奧瑪烘焙推出有爆漿餐包、奶蓋蛋糕等許多團購餐點，近年更因羅馬生乳包、髒髒包等話題性商品，在網路上引起熱烈討論。其中「十勝冰心舒芙蕾-方度乳酪」，使用北海道十勝奶油乳酪為基底製作而成，提供原味、大甲香芋、提拉米蘇等多種口味。另款「Premium維也納軟法」則是使用法國AOP產地認證發酵奶油為內餡基底，提供原味、松露、香草、蒜香等多種口味選擇，曾經有單日團購2,500條的紀錄。